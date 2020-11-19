Повышение оптовых цен на электроэнергию носило объективный характер, - Плачков

Причиной повышения цен на оптовом рынке электроэнергии стали задержки с ремонтом блоков АЭС на фоне сезонного роста спроса на электроэнергию.

Об этом в эфире телеканала "Украина24" сообщил экс-министр энергетики, председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.



"Сейчас спрос увеличился, и структура производства такова и себестоимость тех производителей она больше, понятно, что цена на электроэнергию поднялась", - пояснил эксперт.



При этом он отметил, поскольку тарифы для населения остаются неизменными, рост почувствовали промышленные потребители.



Напомним, в середине ноября из-за резкого похолодания существенно возросло потребление электроэнергии с пределах 16%, по сравнению с началом месяца. Из-за задержки с завершением плановых ремонтных работ на энергоблоках АЭС, энергосистема почувствовала определенный дефицит мощности, что привело к временному росту цен.



Соответственно в сравнении с октябрем, оптовые цены на электроэнергию выросли на 17%.

В Минэнерго заявили, что уже в ближайшее время энергоблоки АЭС получат разрешение Госатомрегулирования на включение в работу и это будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на рынке.