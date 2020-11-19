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Новости Общество
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Тарифы на электроэнергию (1904) Плачков (22)

Повышение оптовых цен на электроэнергию носило объективный характер, - Плачков

Новости Цензор.НЕТ Общество

Повышение оптовых цен на электроэнергию носило объективный характер, - Плачков

Причиной повышения цен на оптовом рынке электроэнергии стали задержки с ремонтом блоков АЭС на фоне сезонного роста спроса на электроэнергию.

Об этом в эфире телеканала "Украина24" сообщил экс-министр энергетики, председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.


"Сейчас спрос увеличился, и структура производства такова и себестоимость тех производителей она больше, понятно, что цена на электроэнергию поднялась", - пояснил эксперт.


При этом он отметил, поскольку тарифы для населения остаются неизменными, рост почувствовали промышленные потребители.


Напомним, в середине ноября из-за резкого похолодания существенно возросло потребление электроэнергии с пределах 16%, по сравнению с началом месяца. Из-за задержки с завершением плановых ремонтных работ на энергоблоках АЭС, энергосистема почувствовала определенный дефицит мощности, что привело к временному росту цен.


Соответственно в сравнении с октябрем, оптовые цены на электроэнергию выросли на 17%.
В Минэнерго заявили, что уже в ближайшее время энергоблоки АЭС получат разрешение Госатомрегулирования на включение в работу и это будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на рынке.
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Топ комментарии
+3
І Рінат Ліанідавіч тут ні прі чьом!
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19.11.2020 11:42
+2
Підвищення оптових цін на електроенергію мало об’єктивний характер, - Плачков - Цензор.НЕТ 5765
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19.11.2020 12:13
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Повышение оптовых цен на электроэнергию носило объективный характер - на новый мерседес нехватает
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19.11.2020 11:21 Ответить
Роттердам в квадрате...
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19.11.2020 11:22 Ответить
понижение цен прямопропорционально сопротивлению на их повышение умноженному на напряжение ситуации ))
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19.11.2020 11:25 Ответить
Хто первый напишет про барыг?))))))
Зелох должен страдать!
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19.11.2020 11:26 Ответить
Хочу ничего не делать и много денег - это объективно?
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19.11.2020 11:33 Ответить
ахметке знову на щось не вистачає..
ахметка з крайнього підвищення нічого не отримав ..
тому варто очікувати на необ'єктивне підвищення
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19.11.2020 11:37 Ответить
І Рінат Ліанідавіч тут ні прі чьом!
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19.11.2020 11:42 Ответить
Поздравляю всех 73% любителей шутов-наркоманов Підвищення оптових цін на електроенергію мало об’єктивний характер, - Плачков - Цензор.НЕТ 6228
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19.11.2020 11:57 Ответить
Підвищення оптових цін на електроенергію мало об’єктивний характер, - Плачков - Цензор.НЕТ 5765
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19.11.2020 12:13 Ответить
ЗЕпокращення в дії. Дякуємо, нешановна влада.
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19.11.2020 12:36 Ответить
Врет старая приживалка. А как тогда быть с выводом в ремонт блоков АЭС и ограничениями на несение мощности? Или не знали, что в ноябре обязательно похолодает? Работали в угоду Ахметову в открытую.
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19.11.2020 12:35 Ответить
главное шо не порох
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19.11.2020 12:47 Ответить
Брешет, во всем виноват Порошенко!
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19.11.2020 13:09 Ответить
 
 