УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10654 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
1 772 15
електроенергія (1903) Плачков (18)

Підвищення оптових цін на електроенергію мало об’єктивний характер, - Плачков

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Підвищення оптових цін на електроенергію мало об’єктивний характер, - Плачков

Причиною підвищення цін на оптовому ринку електроенергії стали затримки з ремонтами блоків АЕС на фоні сезонного зростання попиту на електроенергію.

Про це в ефірі телеканалу "Україна24" повідомив ексміністр енергетики, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї.

"Зараз попит збільшився, і структура виробництва така і собівартість тих виробників вона більше, зрозуміло, що ціна на електроенергію вона піднялася", - пояснив експерт.

При цьому він наголосив, оскільки тарифи для населення залишаються незмінними, зростання відчули промислові споживачі.

Нагадаємо, в середині листопада через різке похолодання суттєво зросло споживання електроенергію с межах 16%, у порівнянні з початком місяця. Через затримку з завершенням планових ремонтних робіт на енергоблоках АЕС, енергосистема відчула певний дефіцит потужності, що призвело до тимчасового зростання цін. Відповідно у порівнянні з жовтнем, оптові ціни на електроенергію зросли на 17%.

В Міненерго заявили, що уже найближчим часом енергоблоки АЕС отримають дозвіл Держатомрегулювання на включення в роботу і це сприятиме стабілізації цінової ситуації на ринку.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
І Рінат Ліанідавіч тут ні прі чьом!
показати весь коментар
19.11.2020 11:42
+2
Підвищення оптових цін на електроенергію мало об’єктивний характер, - Плачков - Цензор.НЕТ 5765
показати весь коментар
19.11.2020 12:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Повышение оптовых цен на электроэнергию носило объективный характер - на новый мерседес нехватает
показати весь коментар
19.11.2020 11:21 Відповісти
Роттердам в квадрате...
показати весь коментар
19.11.2020 11:22 Відповісти
понижение цен прямопропорционально сопротивлению на их повышение умноженному на напряжение ситуации ))
показати весь коментар
19.11.2020 11:25 Відповісти
Хто первый напишет про барыг?))))))
Зелох должен страдать!
показати весь коментар
19.11.2020 11:26 Відповісти
Хочу ничего не делать и много денег - это объективно?
показати весь коментар
19.11.2020 11:33 Відповісти
ахметке знову на щось не вистачає..
ахметка з крайнього підвищення нічого не отримав ..
тому варто очікувати на необ'єктивне підвищення
показати весь коментар
19.11.2020 11:37 Відповісти
І Рінат Ліанідавіч тут ні прі чьом!
показати весь коментар
19.11.2020 11:42 Відповісти
Поздравляю всех 73% любителей шутов-наркоманов Підвищення оптових цін на електроенергію мало об’єктивний характер, - Плачков - Цензор.НЕТ 6228
показати весь коментар
19.11.2020 11:57 Відповісти
Підвищення оптових цін на електроенергію мало об’єктивний характер, - Плачков - Цензор.НЕТ 5765
показати весь коментар
19.11.2020 12:13 Відповісти
ЗЕпокращення в дії. Дякуємо, нешановна влада.
показати весь коментар
19.11.2020 12:36 Відповісти
Врет старая приживалка. А как тогда быть с выводом в ремонт блоков АЭС и ограничениями на несение мощности? Или не знали, что в ноябре обязательно похолодает? Работали в угоду Ахметову в открытую.
показати весь коментар
19.11.2020 12:35 Відповісти
главное шо не порох
показати весь коментар
19.11.2020 12:47 Відповісти
Брешет, во всем виноват Порошенко!
показати весь коментар
19.11.2020 13:09 Відповісти
 
 