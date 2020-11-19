Студентам-медикам планируют снизить проходной балл экзамена "Крок-1", - "слуга народа" Гришина
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Студентам-медикам планируют снизить проходные баллы для сдачи экзамена "Крок-1".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп "Слуги народа" Юлия Гришина.
"Пороговые баллы снизятся до 55,5 баллов. Сейчас соответствующий приказ ждет публикации в Официальном вестнике (предварительно должен быть опубликован 27.11). На сегодняшний день сертификаты выдаются тем, кто сдал экзамен на 60,5, а сразу после официальной публикации - выдадут и тем, кто составил 55,5-60,4", - отметила нардеп.
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«Елена Станиславовна, имевшая о плашках в три восьмых дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, думающая, что творог добывается из вареников, - все же посочувствовала…» (с)
"закінчив Медінститут до зниження прохідного балу"..
Що розумніші вже за кордоном вчаться....
залишились тІ,котрим складно здати навіть за хабарі...
КУпа студентів з Львівщини ,що знають польську ПІДРАХУВАЛИ.
Вчитись на платному у Польщі ДЕШЕВШЕ,ніж у Львівському СКОРУМПОВАНОМУ НА ПІ..ЄЦ МЕДІНСТИТУТІ...
И это все - вполне официально, через банк оплачивается. Хотя, на мой взгляд, коррупция в чистом виде. Знала немало умных ребят, которые имели крупные проблемы и даже отчислились из-за того, что имели пропуски, но не могли их оплатить (ответить - запросто). И знала идиотов, которые могли прогуливать месяцами, в конце семестра оформить "индивидуальный план", а там уже, "тет-а-тет" с преподавателем, легко дополняли пробелы в знаниях денежными знаками.
Во Львовском меде этой системы не было, что уже нехилое достижение
Когда училась я - считанные единицы не сдавали этот экзамен. И то, потом давалось две попытки (одна в ВУЗе, вторая - в Киеве), так что в итоге сдавали его все, кто был допущен - в конце третьего курса заканчивается курс большинства предметов, а если ты какой не сдал - вылетаешь и не допускаешься к Крок-1.
Причин, почему они сейчас снижают проходной балл, я не вижу