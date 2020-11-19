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Студентам-медикам планують знизити прохідний бал іспиту "Крок-1", - "слуга народу" Гришина

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Студентам-медикам планують знизити прохідний бал іспиту

Студентам-медикам планують знизити прохідні бали для складання іспиту "Крок-1".

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардепка "Слуги народу" Юлія Гришина.

"Порогові бали знизяться до 55,5 бала. Наразі відповідний наказ чекає публікації в Офіційному віснику (попередньо має бути опублікований 27.11). На сьогодні сертифікати видаються тим, хто склав іспит на 60,5, а одразу після офіційної публікації - видадуть і тим, хто склав 55,5-60,4", - зазначила нардепка.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
країна дебілів і дилетантів це мрія Зелених!
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19.11.2020 13:56
+13
Були лікарі хренові, а будуть ще гірші.
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19.11.2020 13:56
+6
Згадався старий онехдот. Якщо є бали, то приймуть, а якщо не є бали, то ні.
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19.11.2020 14:05
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...шо, за роботу в ковідаріях?
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19.11.2020 13:54 Відповісти

«Елена Станиславовна, имевшая о плашках в три восьмых дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, думающая, что творог добывается из вареников, - все же посочувствовала…» (с)
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19.11.2020 16:25 Відповісти
країна дебілів і дилетантів це мрія Зелених!
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19.11.2020 13:56 Відповісти
Та не только это. Просто так их больше тут останется. Хитрый такой план.
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19.11.2020 14:02 Відповісти
можно проще "країна зебілів"
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19.11.2020 14:11 Відповісти
Цей виродок не лох, він за лохів держе свою паству, яка його обрала. Дохніть суки зелебобіки
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19.11.2020 14:30 Відповісти
Були лікарі хренові, а будуть ще гірші.
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19.11.2020 13:56 Відповісти
А кто то тут не верил, что какого нибудь булочника возьмут хирургом Студентам-медикам планируют снизить проходной балл экзамена "Крок-1", - "слуга народа" Гришина - Цензор.НЕТ 9279 Все именно к этому и идет
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19.11.2020 14:08 Відповісти
булочник хирургом быть не может, а вот мясник вполне легко Студентам-медикам планують знизити прохідний бал іспиту "Крок-1", - "слуга народу" Гришина - Цензор.НЕТ 4748
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19.11.2020 14:54 Відповісти
А Ч"ЇВО? Політики-кретини,а лікарі ейнштейнами повинні бути?
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19.11.2020 14:21 Відповісти
Продаю "Довідку в рамочці".З золотими тисненими буквами...
"закінчив Медінститут до зниження прохідного балу"..
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19.11.2020 14:39 Відповісти
Гениально, плевать что знаний нет, лишь бы побольше экзамен смогло пройти.
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19.11.2020 13:56 Відповісти
Ну, дык, больше студентов - больше денег.
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19.11.2020 14:00 Відповісти
Тут возможно дело в острой нехватке персонала в больницах, хотят побольше выдать сертификатов.
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19.11.2020 14:02 Відповісти
Ага, эпидемиологам и психиатрам всяким.
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19.11.2020 14:40 Відповісти
межпрочим, студентки медики пьют до потери пульса, в отличие от студенток физиков, пьющих до потери сопротивления )
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19.11.2020 13:56 Відповісти
К молодым врачам и раньше то страшно было обращаться а теперь еще страшней стало.
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19.11.2020 13:58 Відповісти
Что, слишком много тупых? А-ха-ха. Проще понизить балл, да, чем лучше учить? И бабло не хочется терять))))
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19.11.2020 13:59 Відповісти
Та хорош уже опускать. Одного такого с фамилией Ляшко - достаточно))
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19.11.2020 14:01 Відповісти
Безробітних Фопів треба звозити на тиждень в Трускавець, після чого видати Дипломи медиків. Екзамен - 50 різів пострибати на одній нозі.
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19.11.2020 14:01 Відповісти
Згадався старий онехдот. Якщо є бали, то приймуть, а якщо не є бали, то ні.
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19.11.2020 14:05 Відповісти
Сірники є? Не є. Студентам-медикам планують знизити прохідний бал іспиту "Крок-1", - "слуга народу" Гришина - Цензор.НЕТ 6467
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19.11.2020 14:19 Відповісти
А може просто зовсім відмінити той прохідний бал?)))"Какаяразница")))
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19.11.2020 14:20 Відповісти
что, желающих поубавилось? недобор? Студентам-медикам планують знизити прохідний бал іспиту "Крок-1", - "слуга народу" Гришина - Цензор.НЕТ 3527
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19.11.2020 14:21 Відповісти
так.
Що розумніші вже за кордоном вчаться.... Студентам-медикам планують знизити прохідний бал іспиту "Крок-1", - "слуга народу" Гришина - Цензор.НЕТ 6656

залишились тІ,котрим складно здати навіть за хабарі...
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19.11.2020 14:42 Відповісти
за кордоном сейчас тоже особо делать нечего. Просто в больницы не хотят. Но те, кто станет медиком в такое время, вполне возможно станет врачом от Бога. Но таких мало.
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19.11.2020 15:17 Відповісти
Якщо серйозно ...

КУпа студентів з Львівщини ,що знають польську ПІДРАХУВАЛИ.

Вчитись на платному у Польщі ДЕШЕВШЕ,ніж у Львівському СКОРУМПОВАНОМУ НА ПІ..ЄЦ МЕДІНСТИТУТІ...
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19.11.2020 14:40 Відповісти
Во Львовском еще ничего, нет платных отработок, насчет коррупции не знаю. Вы бы посмотрели на ВУЗы Одессы и Днепропетровска - там, по крайней мере до 2014-го года, была система "платных отработок". То есть, пропустил студент пару по той или иной причине, он обязан в установленные часы прийти и сдать эту тему преподавателю - даже одно "нб" (не был) - недопуск к сдаче модуля (экзамена). А самое интересное - чтобы получить допуск к сдаче пропущенной темы, он обязан заплатить - от 5 до 12 грн за академический час (повторюсь, это цены 2009-2012 годов), цена зависела от ВУЗа. То есть обычная пара выходила 10-24 грн, длинные пары - от 15 до 36 грн, пропустил день - мог влететь на 35-84 грн. А если пропусков много (больше трех за модуль) - то к отработкам допускают уже только через оплату "индивидуального плана" - типа, там расписано по дням, когда ты с глазу на глаз отвечаешь преподавателю. И цена часа в инплане ровно в три раза выше, чем при обычной отработке.
И это все - вполне официально, через банк оплачивается. Хотя, на мой взгляд, коррупция в чистом виде. Знала немало умных ребят, которые имели крупные проблемы и даже отчислились из-за того, что имели пропуски, но не могли их оплатить (ответить - запросто). И знала идиотов, которые могли прогуливать месяцами, в конце семестра оформить "индивидуальный план", а там уже, "тет-а-тет" с преподавателем, легко дополняли пробелы в знаниях денежными знаками.
Во Львовском меде этой системы не было, что уже нехилое достижение
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19.11.2020 14:59 Відповісти
если через банко оплачивается, то это не коррупция. а вообще правильно. студент например работает, на пары не ходит. но слать ему как-то нужно. преподаватель вынужден сутками не выходить с кафедры, принимая отработки. Это помимо плановой нагрузки. Поэтому и ввели такое.
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19.11.2020 15:19 Відповісти
через банк
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19.11.2020 15:20 Відповісти
Вообще-то большинство комментаторов пишут, но не понимают про что. Крок-1 - это экзамен после третьего курса, т.е. студент не сразу после него идет лечить людей, а учится в университете еще 3 года, и год-полтора получает узкую специальность в интернатуре. Поэтому крики по типу "это потому что врачей не хватает" - мимо, ситуацию с врачами это не изменит.
Когда училась я - считанные единицы не сдавали этот экзамен. И то, потом давалось две попытки (одна в ВУЗе, вторая - в Киеве), так что в итоге сдавали его все, кто был допущен - в конце третьего курса заканчивается курс большинства предметов, а если ты какой не сдал - вылетаешь и не допускаешься к Крок-1.
Причин, почему они сейчас снижают проходной балл, я не вижу
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19.11.2020 14:47 Відповісти
Очередное дебильное решение зеленых - смысла нет, а снижают... дебилоидный популизм
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19.11.2020 15:39 Відповісти
Амінь.
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19.11.2020 14:51 Відповісти
а взятки понизят ? раньше за КРОК-1 просили 2 000 долларов + за все экзамены нужные для допуска к КРОКу по 100-300 долларов.
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19.11.2020 14:53 Відповісти
Я так понимаю это же не просто так этот экзамен разрабатывался, это я так понимаю специальная методика оценки знаний? Что значит снизить, вы че в мед вообще баранов набираете? Вообще им экзамены отмените подумашь людишек лечить, вот комп зараза взяток не берет обьективно падла знания оценивает, ну ниче продвинем закон у кого не меньше ноля дадим сертификат
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19.11.2020 14:56 Відповісти
Я против снижения! Предлагаю просто отменить и без проблем....
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19.11.2020 15:32 Відповісти
Так если не снизить то страна без врачей останется, они ж тупые не сдадут ничего.
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19.11.2020 20:13 Відповісти
 
 