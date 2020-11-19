Студентам-медикам планують знизити прохідний бал іспиту "Крок-1", - "слуга народу" Гришина

Студентам-медикам планують знизити прохідні бали для складання іспиту "Крок-1".

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардепка "Слуги народу" Юлія Гришина.

"Порогові бали знизяться до 55,5 бала. Наразі відповідний наказ чекає публікації в Офіційному віснику (попередньо має бути опублікований 27.11). На сьогодні сертифікати видаються тим, хто склав іспит на 60,5, а одразу після офіційної публікації - видадуть і тим, хто склав 55,5-60,4", - зазначила нардепка.

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