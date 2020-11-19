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Новости Общество
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Госрегуляторная служба выполнила европейские директивы, отказав Мининфраструктуры в списании вагонов по возрасту, – эксперт

Новости Цензор.НЕТ Общество

Госрегуляторная служба выполнила европейские директивы, отказав Мининфраструктуры в списании вагонов по возрасту, – эксперт

Отказ Госрегуляторслужбы согласовать приказ Мининфраструктуры о сокращении срока службы железнодорожных вагонов позволит Украине не нарушать европейские директивы.

 Об этом заявила президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Наталья Петриченко. По ее мнению, ГРС приняла обоснованное и целесообразное решение, которое соответствует практике на рынке железнодорожных перевозок в странах ЕС.

"Мы считаем, что это полностью соответствует европейской практике, европейским директивам", - сказала Петриченко.

Она подчеркнула: в странах ЕС отсутствует такое понятие, как "нормативный срок службы вагонов", поскольку ключевым является их техническое состояние, а не возраст. "Срок службы, нормативный срок службы в европейских директивах отсутствует. Поэтому, безусловно, нужно смотреть на техническое состояние вагона. И собственник вагонов обязан соблюдать все нормативы, предусмотренные регламентами по проведению плановых видов ремонта", - рассказала Петриченко.

Напомним, Государственная регуляторная служба (ГРС) не согласовала проект приказа, которым Мининфраструктуры собиралось сократить срок эксплуатации грузовых вагонов. Ранее исполнительный директор Сообщества Европейский железнодорожных и инфраструктурных компаний, объединяющего операторов 71% европейских железных дорог, Либор Лохман заявил, что в Европе возраст железнодорожного вагона не является причиной для его списания и нет понятия "срок эксплуатации вагона", главное - поддерживать его в исправном состоянии.
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Какие-то директивы не европейские, а еврейские..
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19.11.2020 17:08 Ответить
А что нелогичного то? К примеру есть нормативный срок службы на авто? Действительно все зависит от технического состояния. Можно за год ушатать, а можно пользоваться десятилетиями.
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19.11.2020 17:23 Ответить
Конечно же есть нормативный срок службы авто! Он устанавливается заводом производителем и влияет на определение размера амортизационных отчислений, кроме того после истечения этого срока завод перестает принимать претензии к качеству. Исчисляется этот срок в годах и километрах пробега. Кроме этого есть граничный срок эксплуатации, устанавливаемый государством, и свыше которого использование данного ТС запрещено. Этот срок есть не во всех государствах.
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19.11.2020 17:41 Ответить
На сколько помню (могу ошибаться) после того как ОС самортизировалось оно выводится на забалансовый счет и продолжает эксплуатироваться если техническое состояние позволяет. Завод изготовитель принимает претензии по качеству, на сколько мне известно, только в течение гарантийного срока. И то в ограниченных и строго определенных случаях. Т.е. когда владелец не нарушал условий эксплуатации и своевременно проходил ТО в авторизированных центрах техобслуживания. Относительно граничного срока эксплуатации можно подробнее в каких европейских государствах данная норма действует?
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19.11.2020 17:49 Ответить
Речь идёт о том, что нормативный срок существует! Гугл в помощь. Эксплуатируется или нет после него ТС не суть важно. Претензии принимаются не только в течении гарантийного срока, но если, к примеру, были выявлены конструктивные дефекты, то и в течении нормативного срока. Относительно граничного срока эксплуатации, то он больше действует на общественном транспорте и в коммерческом использовании. В случаях же частного использования ТС действуют экономически, когда из-за высоких налогов становится невыгодно его содержать. Более детально по странам, опять же, пользуйтесь Гуглом.
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19.11.2020 18:29 Ответить
Не жалуйся. Сейчас до 65 лет ты еще юнец. Госрегуляторная служба выполнила европейские директивы, отказав Мининфраструктуры в списании вагонов по возрасту, – эксперт - Цензор.НЕТ 5243
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19.11.2020 17:24 Ответить
Хе. А то. Госрегуляторная служба выполнила европейские директивы, отказав Мининфраструктуры в списании вагонов по возрасту, – эксперт - Цензор.НЕТ 7648
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19.11.2020 17:30 Ответить
Ну целом правильно, там в вагоне и ломаться то особо нечему и при своевременном ремонте общий срок службы особо не влияет на возможность использования.
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19.11.2020 17:10 Ответить
Зачем тогда существуют вагоно-ремонтные депо, если ломаться нечему.
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19.11.2020 17:27 Ответить
Существует 4 вида ремонта. вагоно-ремонтные депо не самые сложные работы производит.
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19.11.2020 17:54 Ответить
Что делать со своими активами решает собственник. Хоть в Европе, хоть в Африке
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19.11.2020 17:47 Ответить
5, нет не баллов. 5 - первая цифра номера вагона. Обозначает "местный" вагон - без выезда на залізницю. Таскать можно только по территории предприятия.
Вот с такими активами собственник сам решает что делать (хоть волоком по собственным путям таскать).
Кстати на фотографии от новости вагон белорусский Беларуская чыгунка
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19.11.2020 18:03 Ответить
 
 