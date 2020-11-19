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Держрегуляторна служба виконала європейські директиви, відмовивши Мінінфраструктури в списанні вагонів за віком, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Держрегуляторна служба виконала європейські директиви, відмовивши Мінінфраструктури в списанні вагонів за віком, - експерт

Відмова Держрегуляторслужби узгодити наказ Мінінфраструктури про скорочення терміну служби залізничних вагонів дозволить Україні не порушувати європейські директиви.

Про це заявила президент Асоціації "Укрвідтранс", в яку входять оператори вантажних залізничних перевезень, Наталя Петриченко. На її думку, ДРС ухвалила обґрунтоване і доцільне рішення, яке відповідає практиці на ринку залізничних перевезень в країнах ЄС.

"Ми вважаємо, що це повністю відповідає європейській практиці, європейським директивам", - сказала Петриченко.

Вона підкреслила: в країнах ЄС відсутнє таке поняття, як "нормативний термін служби вагонів", оскільки ключовим є їхній технічний стан, а не вік. "Термін служби, нормативний термін служби в європейських директивах відсутні. Тому, безумовно, потрібно дивитися на технічний стан вагона. І власник вагонів зобов'язаний дотримуватися всі нормативи, передбачені регламентами з проведення планових видів ремонту", - розповіла Петриченко.

Нагадаємо, Державна регуляторна служба (ДРС) не погодила проєкт наказу, яким Мінінфраструктури збиралося скоротити термін експлуатації вантажних вагонів. Раніше виконавчий директор Товариства Європейських залізничних і інфраструктурних компаній, що об'єднує операторів 71% європейських залізниць, Лібор Лохман заявив, що в Європі вік залізничного вагона не є причиною для його списання і немає поняття "термін експлуатації вагона", головне - підтримувати його в справному стані.

Автор: Анастасія Потіха
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Какие-то директивы не европейские, а еврейские..
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19.11.2020 17:08 Відповісти
А что нелогичного то? К примеру есть нормативный срок службы на авто? Действительно все зависит от технического состояния. Можно за год ушатать, а можно пользоваться десятилетиями.
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19.11.2020 17:23 Відповісти
Конечно же есть нормативный срок службы авто! Он устанавливается заводом производителем и влияет на определение размера амортизационных отчислений, кроме того после истечения этого срока завод перестает принимать претензии к качеству. Исчисляется этот срок в годах и километрах пробега. Кроме этого есть граничный срок эксплуатации, устанавливаемый государством, и свыше которого использование данного ТС запрещено. Этот срок есть не во всех государствах.
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19.11.2020 17:41 Відповісти
На сколько помню (могу ошибаться) после того как ОС самортизировалось оно выводится на забалансовый счет и продолжает эксплуатироваться если техническое состояние позволяет. Завод изготовитель принимает претензии по качеству, на сколько мне известно, только в течение гарантийного срока. И то в ограниченных и строго определенных случаях. Т.е. когда владелец не нарушал условий эксплуатации и своевременно проходил ТО в авторизированных центрах техобслуживания. Относительно граничного срока эксплуатации можно подробнее в каких европейских государствах данная норма действует?
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19.11.2020 17:49 Відповісти
Речь идёт о том, что нормативный срок существует! Гугл в помощь. Эксплуатируется или нет после него ТС не суть важно. Претензии принимаются не только в течении гарантийного срока, но если, к примеру, были выявлены конструктивные дефекты, то и в течении нормативного срока. Относительно граничного срока эксплуатации, то он больше действует на общественном транспорте и в коммерческом использовании. В случаях же частного использования ТС действуют экономически, когда из-за высоких налогов становится невыгодно его содержать. Более детально по странам, опять же, пользуйтесь Гуглом.
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19.11.2020 18:29 Відповісти
Не жалуйся. Сейчас до 65 лет ты еще юнец. Госрегуляторная служба выполнила европейские директивы, отказав Мининфраструктуры в списании вагонов по возрасту, – эксперт - Цензор.НЕТ 5243
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19.11.2020 17:24 Відповісти
Хе. А то. Госрегуляторная служба выполнила европейские директивы, отказав Мининфраструктуры в списании вагонов по возрасту, – эксперт - Цензор.НЕТ 7648
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19.11.2020 17:30 Відповісти
Ну целом правильно, там в вагоне и ломаться то особо нечему и при своевременном ремонте общий срок службы особо не влияет на возможность использования.
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19.11.2020 17:10 Відповісти
Зачем тогда существуют вагоно-ремонтные депо, если ломаться нечему.
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19.11.2020 17:27 Відповісти
Существует 4 вида ремонта. вагоно-ремонтные депо не самые сложные работы производит.
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19.11.2020 17:54 Відповісти
Что делать со своими активами решает собственник. Хоть в Европе, хоть в Африке
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19.11.2020 17:47 Відповісти
5, нет не баллов. 5 - первая цифра номера вагона. Обозначает "местный" вагон - без выезда на залізницю. Таскать можно только по территории предприятия.
Вот с такими активами собственник сам решает что делать (хоть волоком по собственным путям таскать).
Кстати на фотографии от новости вагон белорусский Беларуская чыгунка
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19.11.2020 18:03 Відповісти
 
 