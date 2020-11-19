Держрегуляторна служба виконала європейські директиви, відмовивши Мінінфраструктури в списанні вагонів за віком, - експерт

Відмова Держрегуляторслужби узгодити наказ Мінінфраструктури про скорочення терміну служби залізничних вагонів дозволить Україні не порушувати європейські директиви.

Про це заявила президент Асоціації "Укрвідтранс", в яку входять оператори вантажних залізничних перевезень, Наталя Петриченко. На її думку, ДРС ухвалила обґрунтоване і доцільне рішення, яке відповідає практиці на ринку залізничних перевезень в країнах ЄС.

"Ми вважаємо, що це повністю відповідає європейській практиці, європейським директивам", - сказала Петриченко.

Вона підкреслила: в країнах ЄС відсутнє таке поняття, як "нормативний термін служби вагонів", оскільки ключовим є їхній технічний стан, а не вік. "Термін служби, нормативний термін служби в європейських директивах відсутні. Тому, безумовно, потрібно дивитися на технічний стан вагона. І власник вагонів зобов'язаний дотримуватися всі нормативи, передбачені регламентами з проведення планових видів ремонту", - розповіла Петриченко.

Нагадаємо, Державна регуляторна служба (ДРС) не погодила проєкт наказу, яким Мінінфраструктури збиралося скоротити термін експлуатації вантажних вагонів. Раніше виконавчий директор Товариства Європейських залізничних і інфраструктурних компаній, що об'єднує операторів 71% європейських залізниць, Лібор Лохман заявив, що в Європі вік залізничного вагона не є причиною для його списання і немає поняття "термін експлуатації вагона", головне - підтримувати його в справному стані.