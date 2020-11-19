Зеленский ответил на петицию владельцев "евроблях": "рабочая группа готовит законопроект"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию владельцев автомобилей на еврономерах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Зеленский ответил, что комитет Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики рассмотрел ряд законопроектов об изменениях в таможенных правилах, которые применяются для ввоза на территорию Украины автомобилей с европейской регистрацией.

Среди предложений, которые рассматривались, – законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упорядочения структуры акцизного налога" (№ 3704) и проект закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№ 3706).

"По результатам проведенного обсуждения комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принято решение подготовить доработанный законопроект и с этой целью создать рабочую группу под председательством заместителя главы комитета с привлечением к ее работе представителей Кабинета Министров Украины", – говорится в сообщении.

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Также Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьюой содействовать работе указанной рабочей группы и наработке необходимых законодательных инициатив.