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Зеленский (16511) петиция (325) евробляхи (196)

Зеленский ответил на петицию владельцев "евроблях": "рабочая группа готовит законопроект"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Авто

Зеленский ответил на петицию владельцев

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию владельцев автомобилей на еврономерах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Зеленский ответил, что комитет Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики рассмотрел ряд законопроектов об изменениях в таможенных правилах, которые применяются для ввоза на территорию Украины автомобилей с европейской регистрацией.

Среди предложений, которые рассматривались, – законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упорядочения структуры акцизного налога" (№ 3704) и проект закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№ 3706).

"По результатам проведенного обсуждения комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принято решение подготовить доработанный законопроект и с этой целью создать рабочую группу под председательством заместителя главы комитета с привлечением к ее работе представителей Кабинета Министров Украины", – говорится в сообщении.

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Также Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьюой содействовать работе указанной рабочей группы и наработке необходимых законодательных инициатив.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+17
Есть у меня предположение, что реальность будет сильно отличаться от ожиданий владельцев
тачек на еврономерах...
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19.11.2020 17:33
+16


Zaitsev Roman@roman_zaitsev 24 мин

Досить ворожнечі і чвар.
Закликаю Маруся Звіробій та Софія Федина провідати Зеленського у Фєофанії.
Ви навіть не уявляєте, як йому буде приємо Вас обох побачити.
Проявіть милосердя.
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19.11.2020 17:33
+13
він ім обіцяв усе хороше проти усього поганого! а саме, блек-джек, бухло, євробляхі на халяву і безкоштовні шльондри... якими вони і є самі )))
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19.11.2020 17:34
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щодо вирішення питання доступного розмитнення. Евробляхи тоже есть. Как-то не корректно назвали статью. В период эпидемии автомобиль это не роскошь, а средство выживания. Больше машин, больше штрафов, акцизов за пальне, страховки, винетки на дороге. Всё давно уже посчитано. Дешёвые машины, дорогое обслуживание
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19.11.2020 18:47 Ответить
Що тільки не придумаєш, аби тільки не платити. Купив авто за декілька тис баксів, заплатив за бензин, ремонт, обслуговування ще декілька тис. - і вижив. Ти це серьозно?
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19.11.2020 19:04 Ответить
Зеленський відповів на петицію власників "євроблях": "робоча група готує законопроєкт" - Цензор.НЕТ 3454
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19.11.2020 18:48 Ответить
ніх..я собі. СБУ кошмарить музеї і спортзали Порошенка
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19.11.2020 19:11 Ответить
Автомобилисты думают у меня есть авто, мне пох. А коллега по работе приедит на метро, или в переполненной маршрутке. И результат будет один, коронавирус.
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19.11.2020 18:49 Ответить
Рабочая группа готовит законопроект по бляхам....
Зеленський відповів на петицію власників "євроблях": "робоча група готує законопроєкт" - Цензор.НЕТ 6378
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19.11.2020 19:03 Ответить
Никто не спорит, что в украинской провинции без машины не прожить. Но какого хера весь этот ржавый и коптящий еврохлам везут в города миллионники, где и так дышать нечем?! Я бы вообще запретил вьез в Киев машин, которые не отвечают евро4.
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19.11.2020 19:11 Ответить
За моїми спостереженнями тільки процентів 10 автовласників користується своїм авто один раз на тиждень. Омертвіння капіталів
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19.11.2020 19:15 Ответить
откуда у тебя спостереження? твой круг общения - єто никто и никак, чем твой треп тут кому то полезен? зачем ті вообще тратишь наше время на твой жалкий спам? В мене та в більшості активних представників України -геть інші спостереження, авто використовувається кржен день та допмагає заробляти гроші для своєї родини. Це є правда! А ти казна що верзешь!
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23.11.2020 04:02 Ответить
Залишилося взяти під особистий контроль.І питання вважай вирішено. Як же ці нероби уже дістали.
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20.11.2020 14:54 Ответить
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