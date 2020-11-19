Зеленський відповів на петицію власників "євроблях": "робоча група готує законопроєкт"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію власників автомобілів на єврономерах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

Зеленський відповів, що комітет Верховної Ради з питань фінансів і податкової політики розглянув кілька законопроєктів про зміни в митних правилах, які застосовуються для ввезення на територію України автомобілів з європейської реєстрацією.

Серед пропозицій, які розглядалися, - законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впорядкування структури акцизного податку" (№ 3704) та проєкт закону "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України" (№ 3706) .

"За результатами проведеного обговорення комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики прийнято рішення підготувати доопрацьований законопроєкт і з цією метою створити робочу групу під головуванням заступника голови комітету з залученням до її роботи представників Кабінету Міністрів України", - йдеться в повідомленні.

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Також Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням сприяти роботі зазначеної робочої групи та напрацювання необхідних законодавчих ініціатив.