Зеленський відповів на петицію власників "євроблях": "робоча група готує законопроєкт"
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Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію власників автомобілів на єврономерах.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.
Зеленський відповів, що комітет Верховної Ради з питань фінансів і податкової політики розглянув кілька законопроєктів про зміни в митних правилах, які застосовуються для ввезення на територію України автомобілів з європейської реєстрацією.
Серед пропозицій, які розглядалися, - законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впорядкування структури акцизного податку" (№ 3704) та проєкт закону "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України" (№ 3706) .
"За результатами проведеного обговорення комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики прийнято рішення підготувати доопрацьований законопроєкт і з цією метою створити робочу групу під головуванням заступника голови комітету з залученням до її роботи представників Кабінету Міністрів України", - йдеться в повідомленні.
Також Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням сприяти роботі зазначеної робочої групи та напрацювання необхідних законодавчих ініціатив.
Будь ласка, зачекайте...
тачек на еврономерах...
Zaitsev Roman@roman_zaitsev 24 мин
Досить ворожнечі і чвар.
Закликаю Маруся Звіробій та Софія Федина провідати Зеленського у Фєофанії.
Ви навіть не уявляєте, як йому буде приємо Вас обох побачити.
Проявіть милосердя.