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Зеленський відповів на петицію власників "євроблях": "робоча група готує законопроєкт"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Авто

Зеленський відповів на петицію власників

Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію власників автомобілів на єврономерах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

Зеленський відповів, що комітет Верховної Ради з питань фінансів і податкової політики розглянув кілька законопроєктів про зміни в митних правилах, які застосовуються для ввезення на територію України автомобілів з європейської реєстрацією.

Серед пропозицій, які розглядалися, - законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впорядкування структури акцизного податку" (№ 3704) та проєкт закону "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України" (№ 3706) .

"За результатами проведеного обговорення комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики прийнято рішення підготувати доопрацьований законопроєкт і з цією метою створити робочу групу під головуванням заступника голови комітету з залученням до її роботи представників Кабінету Міністрів України", - йдеться в повідомленні.

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Також Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням сприяти роботі зазначеної робочої групи та напрацювання необхідних законодавчих ініціатив.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Есть у меня предположение, что реальность будет сильно отличаться от ожиданий владельцев
тачек на еврономерах...
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19.11.2020 17:33
+16


Zaitsev Roman@roman_zaitsev 24 мин

Досить ворожнечі і чвар.
Закликаю Маруся Звіробій та Софія Федина провідати Зеленського у Фєофанії.
Ви навіть не уявляєте, як йому буде приємо Вас обох побачити.
Проявіть милосердя.
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19.11.2020 17:33
+13
він ім обіцяв усе хороше проти усього поганого! а саме, блек-джек, бухло, євробляхі на халяву і безкоштовні шльондри... якими вони і є самі )))
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19.11.2020 17:34
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щодо вирішення питання доступного розмитнення. Евробляхи тоже есть. Как-то не корректно назвали статью. В период эпидемии автомобиль это не роскошь, а средство выживания. Больше машин, больше штрафов, акцизов за пальне, страховки, винетки на дороге. Всё давно уже посчитано. Дешёвые машины, дорогое обслуживание
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19.11.2020 18:47 Відповісти
Що тільки не придумаєш, аби тільки не платити. Купив авто за декілька тис баксів, заплатив за бензин, ремонт, обслуговування ще декілька тис. - і вижив. Ти це серьозно?
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19.11.2020 19:04 Відповісти
Зеленський відповів на петицію власників "євроблях": "робоча група готує законопроєкт" - Цензор.НЕТ 3454
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19.11.2020 18:48 Відповісти
ніх..я собі. СБУ кошмарить музеї і спортзали Порошенка
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19.11.2020 19:11 Відповісти
Автомобилисты думают у меня есть авто, мне пох. А коллега по работе приедит на метро, или в переполненной маршрутке. И результат будет один, коронавирус.
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19.11.2020 18:49 Відповісти
Рабочая группа готовит законопроект по бляхам....
Зеленський відповів на петицію власників "євроблях": "робоча група готує законопроєкт" - Цензор.НЕТ 6378
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19.11.2020 19:03 Відповісти
Никто не спорит, что в украинской провинции без машины не прожить. Но какого хера весь этот ржавый и коптящий еврохлам везут в города миллионники, где и так дышать нечем?! Я бы вообще запретил вьез в Киев машин, которые не отвечают евро4.
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19.11.2020 19:11 Відповісти
За моїми спостереженнями тільки процентів 10 автовласників користується своїм авто один раз на тиждень. Омертвіння капіталів
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19.11.2020 19:15 Відповісти
откуда у тебя спостереження? твой круг общения - єто никто и никак, чем твой треп тут кому то полезен? зачем ті вообще тратишь наше время на твой жалкий спам? В мене та в більшості активних представників України -геть інші спостереження, авто використовувається кржен день та допмагає заробляти гроші для своєї родини. Це є правда! А ти казна що верзешь!
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23.11.2020 04:02 Відповісти
Залишилося взяти під особистий контроль.І питання вважай вирішено. Як же ці нероби уже дістали.
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20.11.2020 14:54 Відповісти
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