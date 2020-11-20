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Венгрия получила российскую вакцину против COVID-19, несмотря на рекомендации Еврокомиссии

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Венгрия получила российскую вакцину против COVID-19, несмотря на рекомендации Еврокомиссии

Венгрия получила первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". При этом Еврокомиссия предостерегала страны от приобретения этой вакцины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По его словам, правительство делает все возможное, чтобы предоставить венгерскому народу "наиболее качественную и безопасную эффективную вакцину".

Но как пишет Reuters, Еврокомиссия предостерегала страны-члены Европейского Союза от приобретения нелицензированных вакцин.

Согласно правилам ЕС, вакцина "Спутник V" должна получить специальное разрешение от Европейского агентства лекарственных средств, прежде чем она сможет продаваться в любой из стран ЕС.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+37
Гуталин с русского сапога - национальное блюдо угров.
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20.11.2020 01:34
+34
Венгрия получила российскую вакцину против COVID-19, несмотря на рекомендации Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 2950
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20.11.2020 01:34
+25
Орбан этой вакциной зароет свою политическую карьеру 😀😀😀
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20.11.2020 01:36
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Венгрия получила российскую вакцину против COVID-19, несмотря на рекомендации Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 1369
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20.11.2020 01:32 Ответить
- Шизофренический бред, осложненный маниакально-депрессивным психозом.
- Поздно, - сказал Кай Юлий , - уже в истории болезни записано, что вы вице-король, а сумасшедший не может менять свои мании, как носки.
- Теперь вы всю жизнь будете в дурацком положении короля(с)
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20.11.2020 13:59 Ответить
Венгрия получила российскую вакцину против COVID-19, несмотря на рекомендации Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 2950
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20.11.2020 01:34 Ответить
Гуталин с русского сапога - национальное блюдо угров.
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20.11.2020 01:34 Ответить
Орбан этой вакциной зароет свою политическую карьеру 😀😀😀
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20.11.2020 01:36 Ответить
вот и хорошо.пусть все, кто верит в рф, уколятся этой вакциной, как медведчук, как рабинович, которые заболели ковид. Может тогда просветление в мозгу наступит, что им врали.💉🐍
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20.11.2020 04:47 Ответить
Я склоняюсь к мысли, что ни Медведчук, ни Рабинович не прививались "спутником", просто в очередной раз пиарили мордор.
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20.11.2020 09:31 Ответить
Венгрия получила российскую вакцину против COVID-19, несмотря на рекомендации Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 2451Венгрия получила российскую вакцину против COVID-19, несмотря на рекомендации Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 8147
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20.11.2020 01:36 Ответить
всім бажаючим подвійну дозу будь ласка... Венгрия получила российскую вакцину против COVID-19, несмотря на рекомендации Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 5495
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20.11.2020 01:42 Ответить
Самогубці. Може вони ще й на лада каліна їздять? От дебіли прокацапські. Венгрия получила российскую вакцину против COVID-19, несмотря на рекомендации Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 8548
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20.11.2020 01:51 Ответить
а надо на запорожце?
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20.11.2020 05:47 Ответить
Скоро часть населения Венгрии "выйдет" из Евросоюза в связи с переходом в мир иной. Главное, что-бы первым привили Сиятро и премьер Корбана.
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20.11.2020 02:04 Ответить
Мадьяры - те же кацапы. Этих *********, бежавших с поволжья, россичи пропустили в Паннонию. Чем ответили на добро? Геноцидом Карпатской Украины, а потом самым массовым убийством мирного населения - с.Корюкивка Черниговской области. Никто не наказан. А ведь нет срока давности за подобные преступления. Почему за 30 лет независимости ни один уряд не подал иск в Гаагу?
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20.11.2020 02:10 Ответить
жестоко то как ...про народ...а не про власть имущих...пить надо меньше...
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20.11.2020 06:24 Ответить
жестко пить кацапская традиция
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20.11.2020 09:30 Ответить
Елбадобы...
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20.11.2020 02:35 Ответить
операция Ы от ***** Пу, коронуть Спутником все население Венгрии.
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20.11.2020 02:36 Ответить
Одним словом - ******.
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20.11.2020 02:52 Ответить
Нормальная вакцина.Литвиненко не даст соврать.
Да и Навальному она понравилась
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20.11.2020 02:59 Ответить
Запасаємось попкорном...
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20.11.2020 03:14 Ответить
В Украине 73% привились зеэликсиром - до сих пор штырит .
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20.11.2020 03:22 Ответить
Значить він не міг відмовитися, а це вже ступінь залежності Обрана від Московії.
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20.11.2020 05:28 Ответить
теперь поедет вакцина как сигареты...только в обратную сторонуююю...а моржа в три раза больше..
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20.11.2020 05:44 Ответить
Полезли русские уши
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20.11.2020 05:57 Ответить
Не думаю, что венгры окончательные *******, сначала проверят вакцину на Дьопйош Зеленскому.
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20.11.2020 06:34 Ответить
онлайн прдажа есть ...или нет..ссылку пожалуйста..
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20.11.2020 06:38 Ответить
можу запропонувати необмежену кількість доз..
з речовиною,аналогічної ефективності з "Спутнік 5"... Угорщина отримала російську вакцину проти COVID-19, попри рекомендації Єврокомісії - Цензор.НЕТ 5698
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20.11.2020 09:06 Ответить
Эфективность не доказанна, зачем она им?
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20.11.2020 07:42 Ответить
Щоб бути ближчими до історичної батьківщини.
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20.11.2020 09:45 Ответить
Вот теперь угры заживуть. Но не долго , ватные имбецилы такие ватные ..
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20.11.2020 07:53 Ответить
правильно! колитесь... колитесь во все места....
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20.11.2020 07:59 Ответить
(довбо)****** помиратимуть з шматочком історичної батьківщини в грудях )
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20.11.2020 08:25 Ответить
Теперь понятно почему Венгрия упирается приёму Украины в НАТО???
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20.11.2020 08:28 Ответить
А почему кацапы своё население не вакцинируют, и пытаются вакцину продать? Своих больных граждан собрались раскладывать по Дворцам спорта, а вакцину - в Венгрию...
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20.11.2020 08:29 Ответить
Число заразившихся коронавирусом после вакцины «Спутник V» медиков выросло до 10

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Угорщина отримала російську вакцину проти COVID-19, попри рекомендації Єврокомісії - Цензор.НЕТ 2413

Пять медиков в Томской области заразились коронавирусом после первой прививки «Спутник V» против COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального депздрава.
В ведомстве уточнили, что согласившиеся на вакцинацию медработники получили первую дозу двухфазного препарата в начале октября. Угорщина отримала російську вакцину проти COVID-19, попри рекомендації Єврокомісії - Цензор.НЕТ 975
https://lenta.ru/news/2020/11/18/posle_privivki/
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20.11.2020 09:09 Ответить
Тысяч 50 уже привиты. Среди них двое моих знакомых.
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20.11.2020 22:15 Ответить
Це добре. Якщо угри їх використовують на населенні, то взнаємо на скільки вона дієва і чи не буде сильних побічних ефектів. Але мені здається, що її використовувати ніхто не буде. Це свого роду така собі піар-акція росіян... Вони роблять рекламу своїй країні, тіпа в них продвинута медицина... Доречі не здивуюся якщо Росія заплатила певним угорським політикам щоб ті погодилися на цю вакцину..
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20.11.2020 08:29 Ответить
Це як апарати ШВЛ, що подарували лікарням США- їх викинули через пожежонебезпечність)
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20.11.2020 08:51 Ответить
ще випробування Спутнік 5 проводять на білорусах і венесуельцях..

Китайці закупили...Про всяк випадок...
Китайська компартія знає ,що це не сильно вплине на кількість китайців за будь -якого результату.. Угорщина отримала російську вакцину проти COVID-19, попри рекомендації Єврокомісії - Цензор.НЕТ 1473
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20.11.2020 09:03 Ответить
касапи запатентували вже третю "вакцину"..
не якістю,так кількістю !!!! Угорщина отримала російську вакцину проти COVID-19, попри рекомендації Єврокомісії - Цензор.НЕТ 3541
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20.11.2020 09:05 Ответить
Вся медицина и фармакология заинтересованы в продложении епидемии , глобальный заговор от фармкорпораций до "врачей " которые пользуясь паникой вытягивают из людей последние копейки .Степанов удивляется , почему люди до последнего лечатся дома и только в тяжелых случаях обращаются за помощью ? Потому что вам , бездушным тварям главное обобрать пациента а не вылечить !
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20.11.2020 08:31 Ответить
припустимо російська вакцина комусь допоможе.. АЛе..Хоч дуже сумнівно.. ефективність невідома.Клінічні виробування касапи вирішили сумістити з вакцинацією... Угорщина отримала російську вакцину проти COVID-19, попри рекомендації Єврокомісії - Цензор.НЕТ 9033

Але всім відомо,що вакцинації ослаблюють організм.. тобто організм стає менш опірний вірусам і бактеріям...

хоча,якщо угорцям відомо,що рашенвакцина це плацебо ,то МОЖНА... Угорщина отримала російську вакцину проти COVID-19, попри рекомендації Єврокомісії - Цензор.НЕТ 3833
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20.11.2020 09:01 Ответить
В цій новині прекрасно все. Можливо, для фіно-угорських генів не тільки пропаганда московська підходить але і ліки?
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20.11.2020 09:42 Ответить
И собака помнит, кто ее кормит. / Русская пословица/
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20.11.2020 09:50 Ответить
Ха-ха! Посмотрим на венгров через год, через 3 года и через 6-7 лет.
Будет удивительно, если кто-то останется живой и в своем уме, да еще без неизлечимых дефектов внутренних органов.
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20.11.2020 09:54 Ответить
Орбана проширяь прилюдно, чтобы не откосил!
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20.11.2020 10:03 Ответить
пятьдесят стран мира и все глупые
а может глупые которые которые не используют любую возможность
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20.11.2020 10:21 Ответить
Еще кто то сомневается, что эта мадьярская проститутка сийярто продалась бесу путлеру?
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20.11.2020 10:28 Ответить
.
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20.11.2020 10:29 Ответить
Викиньте троянського коня мадярів із ЕС, а на їх місце візьміть нас тільки правда без Бень і його слуг, без Мертвенчука і його "патріотів".
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20.11.2020 11:33 Ответить
Пзда ********...)
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20.11.2020 12:29 Ответить
 
 