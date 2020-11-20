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Венгрия получила российскую вакцину против COVID-19, несмотря на рекомендации Еврокомиссии
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Венгрия получила первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". При этом Еврокомиссия предостерегала страны от приобретения этой вакцины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
По его словам, правительство делает все возможное, чтобы предоставить венгерскому народу "наиболее качественную и безопасную эффективную вакцину".
Но как пишет Reuters, Еврокомиссия предостерегала страны-члены Европейского Союза от приобретения нелицензированных вакцин.
Согласно правилам ЕС, вакцина "Спутник V" должна получить специальное разрешение от Европейского агентства лекарственных средств, прежде чем она сможет продаваться в любой из стран ЕС.
Топ комментарии
+37 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий20.11.2020 01:34
+34 Алексей Достоевский
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+25 Sophia-Maria Duglass
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- Поздно, - сказал Кай Юлий , - уже в истории болезни записано, что вы вице-король, а сумасшедший не может менять свои мании, как носки.
- Теперь вы всю жизнь будете в дурацком положении короля(с)
Да и Навальному она понравилась
з речовиною,аналогічної ефективності з "Спутнік 5"...
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Пять медиков в Томской области заразились коронавирусом после первой прививки «Спутник V» против COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального депздрава.
В ведомстве уточнили, что согласившиеся на вакцинацию медработники получили первую дозу двухфазного препарата в начале октября.
https://lenta.ru/news/2020/11/18/posle_privivki/
Китайці закупили...Про всяк випадок...
Китайська компартія знає ,що це не сильно вплине на кількість китайців за будь -якого результату..
не якістю,так кількістю !!!!
Але всім відомо,що вакцинації ослаблюють організм.. тобто організм стає менш опірний вірусам і бактеріям...
хоча,якщо угорцям відомо,що рашенвакцина це плацебо ,то МОЖНА...
Будет удивительно, если кто-то останется живой и в своем уме, да еще без неизлечимых дефектов внутренних органов.
а может глупые которые которые не используют любую возможность