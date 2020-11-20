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Угорщина отримала російську вакцину проти COVID-19, попри рекомендації Єврокомісії

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Угорщина отримала російську вакцину проти COVID-19, попри рекомендації Єврокомісії

Угорщина отримала першу партію російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V". При цьому Єврокомісія застерігала країни від придбання цієї вакцини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава угорського МЗС Петер Сіярто.

За його словами, уряд робить все можливе, щоб надати угорському народу "найбільш якісну і безпечну ефективну вакцину".

Але, як пише Reuters, Єврокомісія застерігала країни-члени Європейського Союзу від придбання неліцензованих вакцин.

Згідно з правилами ЄС, вакцина "Супутник V" має отримати спеціальний дозвіл від Європейського агентства лікарських засобів, перш ніж вона зможе продаватися в кожній із країн ЄС.

Також читайте: "Багато хто боїться": лікарка вказала на можливу проблему з вакцинацією проти COVID-19 в Україні

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+37
Гуталин с русского сапога - национальное блюдо угров.
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20.11.2020 01:34
+34
Венгрия получила российскую вакцину против COVID-19, несмотря на рекомендации Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 2950
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20.11.2020 01:34
+25
Орбан этой вакциной зароет свою политическую карьеру 😀😀😀
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20.11.2020 01:36
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Венгрия получила российскую вакцину против COVID-19, несмотря на рекомендации Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 1369
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20.11.2020 01:32 Відповісти
- Шизофренический бред, осложненный маниакально-депрессивным психозом.
- Поздно, - сказал Кай Юлий , - уже в истории болезни записано, что вы вице-король, а сумасшедший не может менять свои мании, как носки.
- Теперь вы всю жизнь будете в дурацком положении короля(с)
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20.11.2020 13:59 Відповісти
Венгрия получила российскую вакцину против COVID-19, несмотря на рекомендации Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 2950
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20.11.2020 01:34 Відповісти
Гуталин с русского сапога - национальное блюдо угров.
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20.11.2020 01:34 Відповісти
Орбан этой вакциной зароет свою политическую карьеру 😀😀😀
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20.11.2020 01:36 Відповісти
вот и хорошо.пусть все, кто верит в рф, уколятся этой вакциной, как медведчук, как рабинович, которые заболели ковид. Может тогда просветление в мозгу наступит, что им врали.💉🐍
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20.11.2020 04:47 Відповісти
Я склоняюсь к мысли, что ни Медведчук, ни Рабинович не прививались "спутником", просто в очередной раз пиарили мордор.
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20.11.2020 09:31 Відповісти
Венгрия получила российскую вакцину против COVID-19, несмотря на рекомендации Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 2451Венгрия получила российскую вакцину против COVID-19, несмотря на рекомендации Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 8147
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20.11.2020 01:36 Відповісти
всім бажаючим подвійну дозу будь ласка... Венгрия получила российскую вакцину против COVID-19, несмотря на рекомендации Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 5495
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20.11.2020 01:42 Відповісти
Самогубці. Може вони ще й на лада каліна їздять? От дебіли прокацапські. Венгрия получила российскую вакцину против COVID-19, несмотря на рекомендации Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 8548
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20.11.2020 01:51 Відповісти
а надо на запорожце?
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20.11.2020 05:47 Відповісти
Скоро часть населения Венгрии "выйдет" из Евросоюза в связи с переходом в мир иной. Главное, что-бы первым привили Сиятро и премьер Корбана.
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20.11.2020 02:04 Відповісти
Мадьяры - те же кацапы. Этих *********, бежавших с поволжья, россичи пропустили в Паннонию. Чем ответили на добро? Геноцидом Карпатской Украины, а потом самым массовым убийством мирного населения - с.Корюкивка Черниговской области. Никто не наказан. А ведь нет срока давности за подобные преступления. Почему за 30 лет независимости ни один уряд не подал иск в Гаагу?
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20.11.2020 02:10 Відповісти
жестоко то как ...про народ...а не про власть имущих...пить надо меньше...
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20.11.2020 06:24 Відповісти
жестко пить кацапская традиция
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20.11.2020 09:30 Відповісти
Елбадобы...
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20.11.2020 02:35 Відповісти
операция Ы от ***** Пу, коронуть Спутником все население Венгрии.
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20.11.2020 02:36 Відповісти
Одним словом - ******.
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20.11.2020 02:52 Відповісти
Нормальная вакцина.Литвиненко не даст соврать.
Да и Навальному она понравилась
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20.11.2020 02:59 Відповісти
Запасаємось попкорном...
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20.11.2020 03:14 Відповісти
В Украине 73% привились зеэликсиром - до сих пор штырит .
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20.11.2020 03:22 Відповісти
Значить він не міг відмовитися, а це вже ступінь залежності Обрана від Московії.
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20.11.2020 05:28 Відповісти
теперь поедет вакцина как сигареты...только в обратную сторонуююю...а моржа в три раза больше..
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20.11.2020 05:44 Відповісти
Полезли русские уши
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20.11.2020 05:57 Відповісти
Не думаю, что венгры окончательные *******, сначала проверят вакцину на Дьопйош Зеленскому.
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20.11.2020 06:34 Відповісти
онлайн прдажа есть ...или нет..ссылку пожалуйста..
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20.11.2020 06:38 Відповісти
можу запропонувати необмежену кількість доз..
з речовиною,аналогічної ефективності з "Спутнік 5"... Угорщина отримала російську вакцину проти COVID-19, попри рекомендації Єврокомісії - Цензор.НЕТ 5698
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20.11.2020 09:06 Відповісти
Эфективность не доказанна, зачем она им?
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20.11.2020 07:42 Відповісти
Щоб бути ближчими до історичної батьківщини.
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20.11.2020 09:45 Відповісти
Вот теперь угры заживуть. Но не долго , ватные имбецилы такие ватные ..
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20.11.2020 07:53 Відповісти
правильно! колитесь... колитесь во все места....
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20.11.2020 07:59 Відповісти
(довбо)****** помиратимуть з шматочком історичної батьківщини в грудях )
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20.11.2020 08:25 Відповісти
Теперь понятно почему Венгрия упирается приёму Украины в НАТО???
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20.11.2020 08:28 Відповісти
А почему кацапы своё население не вакцинируют, и пытаются вакцину продать? Своих больных граждан собрались раскладывать по Дворцам спорта, а вакцину - в Венгрию...
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20.11.2020 08:29 Відповісти
Число заразившихся коронавирусом после вакцины «Спутник V» медиков выросло до 10

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Угорщина отримала російську вакцину проти COVID-19, попри рекомендації Єврокомісії - Цензор.НЕТ 2413

Пять медиков в Томской области заразились коронавирусом после первой прививки «Спутник V» против COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального депздрава.
В ведомстве уточнили, что согласившиеся на вакцинацию медработники получили первую дозу двухфазного препарата в начале октября. Угорщина отримала російську вакцину проти COVID-19, попри рекомендації Єврокомісії - Цензор.НЕТ 975
https://lenta.ru/news/2020/11/18/posle_privivki/
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20.11.2020 09:09 Відповісти
Тысяч 50 уже привиты. Среди них двое моих знакомых.
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20.11.2020 22:15 Відповісти
Це добре. Якщо угри їх використовують на населенні, то взнаємо на скільки вона дієва і чи не буде сильних побічних ефектів. Але мені здається, що її використовувати ніхто не буде. Це свого роду така собі піар-акція росіян... Вони роблять рекламу своїй країні, тіпа в них продвинута медицина... Доречі не здивуюся якщо Росія заплатила певним угорським політикам щоб ті погодилися на цю вакцину..
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20.11.2020 08:29 Відповісти
Це як апарати ШВЛ, що подарували лікарням США- їх викинули через пожежонебезпечність)
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20.11.2020 08:51 Відповісти
ще випробування Спутнік 5 проводять на білорусах і венесуельцях..

Китайці закупили...Про всяк випадок...
Китайська компартія знає ,що це не сильно вплине на кількість китайців за будь -якого результату.. Угорщина отримала російську вакцину проти COVID-19, попри рекомендації Єврокомісії - Цензор.НЕТ 1473
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20.11.2020 09:03 Відповісти
касапи запатентували вже третю "вакцину"..
не якістю,так кількістю !!!! Угорщина отримала російську вакцину проти COVID-19, попри рекомендації Єврокомісії - Цензор.НЕТ 3541
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20.11.2020 09:05 Відповісти
Вся медицина и фармакология заинтересованы в продложении епидемии , глобальный заговор от фармкорпораций до "врачей " которые пользуясь паникой вытягивают из людей последние копейки .Степанов удивляется , почему люди до последнего лечатся дома и только в тяжелых случаях обращаются за помощью ? Потому что вам , бездушным тварям главное обобрать пациента а не вылечить !
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20.11.2020 08:31 Відповісти
припустимо російська вакцина комусь допоможе.. АЛе..Хоч дуже сумнівно.. ефективність невідома.Клінічні виробування касапи вирішили сумістити з вакцинацією... Угорщина отримала російську вакцину проти COVID-19, попри рекомендації Єврокомісії - Цензор.НЕТ 9033

Але всім відомо,що вакцинації ослаблюють організм.. тобто організм стає менш опірний вірусам і бактеріям...

хоча,якщо угорцям відомо,що рашенвакцина це плацебо ,то МОЖНА... Угорщина отримала російську вакцину проти COVID-19, попри рекомендації Єврокомісії - Цензор.НЕТ 3833
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20.11.2020 09:01 Відповісти
В цій новині прекрасно все. Можливо, для фіно-угорських генів не тільки пропаганда московська підходить але і ліки?
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20.11.2020 09:42 Відповісти
И собака помнит, кто ее кормит. / Русская пословица/
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20.11.2020 09:50 Відповісти
Ха-ха! Посмотрим на венгров через год, через 3 года и через 6-7 лет.
Будет удивительно, если кто-то останется живой и в своем уме, да еще без неизлечимых дефектов внутренних органов.
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20.11.2020 09:54 Відповісти
Орбана проширяь прилюдно, чтобы не откосил!
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20.11.2020 10:03 Відповісти
пятьдесят стран мира и все глупые
а может глупые которые которые не используют любую возможность
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20.11.2020 10:21 Відповісти
Еще кто то сомневается, что эта мадьярская проститутка сийярто продалась бесу путлеру?
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20.11.2020 10:28 Відповісти
.
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20.11.2020 10:29 Відповісти
Викиньте троянського коня мадярів із ЕС, а на їх місце візьміть нас тільки правда без Бень і його слуг, без Мертвенчука і його "патріотів".
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20.11.2020 11:33 Відповісти
Пзда ********...)
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20.11.2020 12:29 Відповісти
 
 