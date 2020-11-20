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Угорщина отримала російську вакцину проти COVID-19, попри рекомендації Єврокомісії
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Угорщина отримала першу партію російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V". При цьому Єврокомісія застерігала країни від придбання цієї вакцини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава угорського МЗС Петер Сіярто.
За його словами, уряд робить все можливе, щоб надати угорському народу "найбільш якісну і безпечну ефективну вакцину".
Але, як пише Reuters, Єврокомісія застерігала країни-члени Європейського Союзу від придбання неліцензованих вакцин.
Згідно з правилами ЄС, вакцина "Супутник V" має отримати спеціальний дозвіл від Європейського агентства лікарських засобів, перш ніж вона зможе продаватися в кожній із країн ЄС.
Топ коментарі
+37 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар20.11.2020 01:34
+34 Алексей Достоевский
показати весь коментар20.11.2020 01:34
+25 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар20.11.2020 01:36
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Будь ласка, зачекайте...
- Поздно, - сказал Кай Юлий , - уже в истории болезни записано, что вы вице-король, а сумасшедший не может менять свои мании, как носки.
- Теперь вы всю жизнь будете в дурацком положении короля(с)
Да и Навальному она понравилась
з речовиною,аналогічної ефективності з "Спутнік 5"...
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Пять медиков в Томской области заразились коронавирусом после первой прививки «Спутник V» против COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального депздрава.
В ведомстве уточнили, что согласившиеся на вакцинацию медработники получили первую дозу двухфазного препарата в начале октября.
https://lenta.ru/news/2020/11/18/posle_privivki/
Китайці закупили...Про всяк випадок...
Китайська компартія знає ,що це не сильно вплине на кількість китайців за будь -якого результату..
не якістю,так кількістю !!!!
Але всім відомо,що вакцинації ослаблюють організм.. тобто організм стає менш опірний вірусам і бактеріям...
хоча,якщо угорцям відомо,що рашенвакцина це плацебо ,то МОЖНА...
Будет удивительно, если кто-то останется живой и в своем уме, да еще без неизлечимых дефектов внутренних органов.
а может глупые которые которые не используют любую возможность