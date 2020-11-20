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Отравление детей в лицее на Харьковщине: полиция открыла уголовное производство

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Отравление детей в лицее на Харьковщине: полиция открыла уголовное производство

По факту отравления учеников лицея полиция Харьковщины открыла уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"В настоящее время полицейскими установлено, что 17 ноября после посещения учебного заведения 28 учащихся 1-го и 2-го классов почувствовали ухудшение самочувствия. Дома они пожаловались родным на повышение температуры и рвоту. Родители обратились за помощью к семейным врачам.

18 ноября работники санитарно-эпидемиологической станции отобрали с территории лицея образцы пищи, сделали смывы и провели дезинфекцию столовой учреждения", - сказано в сообщении.

По информации директора лицея, учащиеся 1-4 классов до 23 ноября будут находиться дома под наблюдением семейных врачей.

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Информацию по факту происшествия следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
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Діло таке: коронавірус. Ніколи займатися дрібницями у їдальнях.
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20.11.2020 10:47 Ответить
Господи!
Ну я понимаю летом колбаса за три часа протухла, но в конце ноября...
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20.11.2020 11:03 Ответить
Грязные руки, срач, отсутствие медосмотров у сотрудников, запрет проверок, штрафов и наказаний за антисанитарию...время года тут не причём.
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20.11.2020 11:09 Ответить
А что за лицей?
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20.11.2020 11:52 Ответить
Вопрос риторический, я знаю, что это "Дергачевский лицей №3" Дергачевского районного советаИсточник: https://censor.net/ru/n3232068

Просто Цензору не помешало бы это написать в статье.
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20.11.2020 12:08 Ответить
Шмыгаленок, ставь Ds: Ковид
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20.11.2020 12:17 Ответить
 
 