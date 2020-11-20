Европарламент раскритиковал Украину за долги в зеленой энергетике
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Европарламент раскритиковал власти Украины за невыполнение финансовых обязательств перед инвесторами в зеленую энергетику в части выплаты долга согласно ранее подписанному "зеленому" меморандуму.
Об этом говорится в отчете Европарламента об имплементации соглашений с Украиной.
"Сожаление вызывает факт о том, что в секторе возобновляемой энергетики Украина еще не выполняет свои обязательства перед инвесторами, и что задержки с выплатами производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии угрожают дальнейшему развитию экологически чистых источников энергии в Украине", - указано в отчете от 17 ноября.
Как сообщалось, в июле крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС – на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22,4 млрд грн). При этом 40% от этой суммы (9 млрд грн) должно быть погашено до конца 2020-го года. Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании. 13 ноября послы одиннадцати стран потребовали от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля выполнить условия меморандума между правительством и инвесторами в зеленую энергетику, в котором указано четкий график погашения накопленных долгов за произведенную зеленую электроэнергию, а также обязанность государства закладывать в государственном бюджете на следующий год 20% средств на частичное финансирование производства зеленой энергии.
17 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором в том числе речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании и улучшение финансовых расчетов на рынке электроэнергии. Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать. Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину через созданный властями финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.
Пожалуйста, подождите...
СУСПІЛЬСТВО
5 березня 2020, 16:54
Суров, ви зробили це разом!
"Незаконна вирубка лісу в Україні зросла всемеро - Держлісагентство"
Это заявление чиновника, работающего при Зеленском.
Так может *Европарламент* закупит у Украины ахметовскую *зеленую енергетику* по вашим *зеленым тарифам*, а не хитрожопые скупают у нас дешовую атомную енергию а нам подымают тарифы?
В дни без солнца и ветра немцы вынуждены закупать электроэнергию у других стран, а солнечные и ветреные периоды продавать избыток своей энергии за бесценок.
На данный момент для гарантии стабильной мощности немцы полагаются на угольные, газовые ТЭС и оставшиеся АЭС, а также на импорт электроэнергии из других стран. В неудачные дни Германии приходится покупать энергию у Франции и Швеции.
"А в "хорошие дни" страна наводняет Европу избыточной энергией от своих ветровых и солнечных установок, часто по демпинговым ценам. Таким образом, ФРГ превратила нестабильность своей ВИЭ-энергетики в общеевропейскую проблему"
Я - порохобот.
Приведите, пожалуйста, мои комментарии, в которых я "топила за Ахметку", особенно принимая во внимание, что он (как и Коломойский) покойники с 2014 года.
Бот (англ. bot, сокращение от «робот», от чеш. robot) - программа, выполняющая автоматически и/или по заданному расписанию какие-либо действия, и имеющая в этом некое сходство с человеком.
И ты хоть в зеркало посмотри на тупое существо. Почему по твоему именно *зеленая енергия* требует таких бешенных дотаций если по твоим словам она такая выгодная? И почему в странах которые отказались от АЕС в пользу *зеленой енергетики* цена на електроенергию выросла в 10 раз выше украинской и такие *експерды* как Штанмаер и Шредер лоббировавшие закрытие АЕС в Германии, теперь вдруг стали акционерами Газпрома и лоббируют прокладку еще одной газовой трубы СП-2.
Что? А нет его? А ХОЯТ за какие деньги строится? За счет АЭС, отнюдь.За счет европейских денег.А расходы на Чернобыль?Что, опять не за счет АЭС.а из бюджетов разных уровней.
Так что 50 копеечный Вы наш, копайте глубже.
И да. стоимость альтернативных источников энергии во многих странах мира уже ниже тепловой генерации
И какать можно в кусты ходить, так бесплатно
До прийняття в турборежимі ЕНЕРГОРИНКУ на чолі з гарантованим покупцем, ТАКИХ проблем з боргами не було! Недолугий Енергоринок відкрив двері для спекуляції е/е, перепродажу її, блокуванню торгів надуманими умовами і т.д.
Судячи з вашої упоротості, то знов верещатимуть порохоботи)
Ідіотська пропозиція, з ідіотськими висновками від клінічного ідіота.
Такі інвестори мають іти на ХЕР, кожен кВт їх електроенергії лягає у собівартість підприємств +3, 4 грн., які випускають кінцеву реальну продукцію і робіть її виробництво в Україні апріорі не вигідним і чим скорше держава пошле зелену енергетику подальше, тим буде для держави краще...
Невозможно поставить карандаш на заточенный конец, чтобы он стоял устойчиво. Невозможно усилием воли перестать вдыхать кислород и выдыхать углекислый газ. Есть еще множество явлений, которые, как бы мы ни желали, остаются недоступными. К таким априори невозможным ситуациям относится и существование успешной страны, если ее власть по скудомыслию или злоумышлению последовательно разрушает важнейшие государственные институции.
«Энергоатом» в критическом состоянии, убыток за этот год более 4 млрд гривен. Структура имеет многомиллиардные долги перед поставщиками, не имеет средств запускать в работу новые блоки, при этом цена на электроэнергию выросла на 40%. Впечатление, что Кабмин банкротит «Энергоатом» целенаправленно, чтобы ее выкупили в частную собственность по дешевке.
По расчетам Минфина, убытки «Нафтогаза» в этом году составят 4,2 млрд гривен, а в будущем будут расти в разы! За последнее время цена на газ выросла на 205%, только в этом месяце подорожание составляет 34,7%. Что характерно, собственная добыча дешевого украинского газа падает.
Еще хуже ситуация с другим госмонополистом - «Укрзализницей». По оценке ее нового руководителя, убытки в 2020 году составят 12-14 млрд гривен.
Приведенные примеры, к сожалению, являются типичными. Конечно, можно рассуждать про влияние эпидемии, конъюнктуру мировых рынков, рост цен на дрова в Сахаре и аномальное количество пятен на Солнце. Но бездарного, а в ряде случае, и сознательно неэффективного управления это не оправдает.
Власть с президентом-шоуменом во главе стремится не к поиску эффективных управленческих решений и их скрупулезной реализации, не к доверительному диалогу с обществом, теми же ФОПами, а к поверхностной имитации с юморком - и решений, и диалога. И самое страшное, что Владимир Зеленский считает такой подход правильным и успешным!
У нас есть такой Игорь Уманский, который дважды скандально уволился: сначала из руководства Минфина из-за несогласия с творящимися еще со времен Петра Порошенко многомиллиардными махинациями, а потом из офиса президента, куда пошел прекратить эти махинации, но оказалось, что они никого особо и не беспокоят. Так вот, по оценкам Уманского, теневые схемы, существующие в налоговой, таможне, «Укравтодоре», портовом хозяйстве уводят из бюджета Украины суммы, сравнимые с теми кредитами, которые нам дают внешние партнеры, обкладывая их кучей кабальных политических требований (например, президент вынужден сохранять главой НАБУ катастрофически неэффективного Артема Сытника).
- Зе-власть утратила адекватность, коррупция достигла беспрецедентного уровня - Уманский
Теневики не просто не боятся президента с его душеспасительными видосиками, они перестали обращать на него внимания, как на репродуктор, у которого заел выключатель.
Точно так же мэры крупных городов, а в скором будущем и местные советы будут отмахиваться от того, что центр возжелает в каком-то видосике, распоряжении, постановлении или законе.
Высокопоставленные чиновники в личных разговорах именуют президента уничижительными прозвищами, такого не было даже при Викторе Ющенко.
В разгаре ведомственные войны. Кричащий пример: министерство стратегических отраслей промышленности воюет с подчиненным ему Укроборонпромом. Обвиняют друг друга в срыве реформы и отсутствии стратегического видения. При этом, СНБОУ вписывается за Укроборонпром против министерства, фактически, против Кабмина.
Это творится в оборонной сфере воюющей страны! Риторический вопрос: президент Зеленский слышал об этой вопиющей ситуации? Он понимает абсолютную недопустимость происходящего?
А взять пресловутое министерство по делам ветеранов! Большинство тамошних деятелей живого ветерана в глаза не видели! Сидит триста бюрократов на многотысячные зарплаты (ранее в аналогичном госкомитет хватало шестидесяти!) и расписывают материальную помощь и прочие блага, в том числе, на «левые, существующие только на бумаге структуры, которые потом заносят откаты. Социальная справедливость называется?
Или вот еще свежак: якобы министр инфраструктуры Владислав Криклий перед встречей с делегацией Казахстана предоставил фальшивый (!) тест об отсутствии у него ковид-19. Что казахи немедленно выявили! Школота какая-та - оценки в дневнике подделывает… Позор несмываемый, а им - как с гуся.
Наши суды сплошь и рядом, и не только Конституционный, преспокойно принимают решения с явными признаками политической или материальной заангажированности. И уверены в своей безнаказанности.
Олигархи не то чтобы затягивают пояса вместе с народом, наоборот, чувствуют себя хозяевами жизни. В Кривом Рогу Ринат Ахметов выдвинул своего топ-менеджера на мэра от «Слуг народа» - фактически купил поддержку президентской партии. Когда стало очевидным, что выдвиженец Ахметова проигрывает действующему мэру Юрию Вилкулу, то купили и Вилкула, который объявил, что снимается с уже практически выигранных выборов…
Это что, торжество демократии и законности, которой обещал нам Владимир Зеленский вместе с «новыми лицами»? Или это праздник вседозволенности у оборзевшего олигархата, которому нынче можно все?!
Владимир Зеленский утратил шансы стать успешным президентом в тот момент, когда согласился, что его чиновникам и депутатам надо доплачивать. Но не из прозрачного публичного фонда (почему нет, если заслуживают?), а в конвертах. Потому что на конверты берут из теневых схем, а в результате с благословения президента процветает и расширяется дерибан страны во всех видах - от «Большой Стройки» до аграрного рэкета депутатов от «Слуг» вроде Павла Халимона.
- Почему до сих пор на свободе жулик и дружок Зеленского, попавшийся на вымогательстве? - Бутусов
И даже если сам Зеленский не имеет с этого ни копейки, схемы ложатся пятном на его репутацию, они символизируют его однозначный проигрыш в заявленной им сгоряча борьбе за успешную Украину.
Прекрасно помню все этапы нашей новейшей истории, происходившей на моих глазах. И заявляю, что еще никогда мы не были так близко к полному краху государственности, краху самого проекта «Постсоветская независимая Украина». Даже тогда, когда инфляция составляла свыше тысячи процентов, в экономике работал только бартер, люди едва выживали, а все стадионы превратились в стихийные рынки. Потому что тогда были заметные политики-государственники, которые видели выход из кризиса, и они имели возможность стать властью.
Сегодня - увы, не так. Если подбирать символ нынешней Украины, то лучше всего подходит Подольский мост. И не только потому, что он строится десятилетиями. Дело в том, что этот мост по существующему проекту никуда не ведет. Ни на левом, ни на правом берегу он не выходит на значимые магистрали, в силу этого не способен решить существующие транспортные проблемы Киева. На сегодня сей символический мост вообще решает только одну задачу: теневое наполнение карманов тех, кто курирует эту стройку не века, а уже двух веков.
Что дальше?
Многие специалисты уверены, что точка невозврата пройдена, ничего не исправить и не спасти. Лично я полагаю, что Украина - настолько фантастическая страна, что про нее никогда нельзя сказать ничего определенного и окончательного. То есть, возможно все.
Но чтобы как-то выкарабкаться из нынешней ситуации, нам придется пройти через период жесточайшей экономической, именно экономической диктатуры. То есть, к власти на определенное время должны не обязательно демократическим образом прийти люди, которые отвечают лишь двум критериям: безусловное признание субъектности, независимости, неделимости, демократичности Украины приоритетной целями развития;готовность и способность вывернуть наизнанку банкующих у нас одиннадцатый год мародеров всех мастей, чтобы вытащить на свет нашу могучую теневую экономику.
И совершенно пофиг, будут ли эти люди улыбчивыми «новыми лицами» или злыми пенсионерами, насколько хорошо они владеют мовой, что про них думают в посольстве США или РФ (фашистское государство, страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), и какой сложный путь они прошли в предыдущей жизни.
Извините, но уже только хунта, только хардкор. Потому что карандаш не может стоять на острие. Потому что жить при локдауне здравого смысла невозможно, и мост из ниоткуда в никуда скоро рухнет нам на головы.
Александр Кочетков - аналитик и политтехнолог, «Политека», 20 ноябр
"Если вам кажется, то это означет, что вам не кажется, а так и есть" - народная мудрость.
Канадський інвестор у галузі зеленої енергетики TIU Canada подав до суду на Нікопольський завод феросплавів через незаконне відключення від мережі.
Про це повідомляє TIU Canada.
TIU Canada звернулась до суду через відключення її сонячної електростанції від електромережі Нікопольським заводом феросплавів.
Попереднє слухання відбулося у середу, 18 листопада, у Госпсуді м. Києва. Наступне призначене на 16 грудня.
"Попри українське законодавство, що забороняє відключати виробників від мережі без їхнього дозволу, НЗФ нелегально відключив станцію TIU Canada 1 березня 2020 року. TIU Canadaвимагає якнайшвидшого підключення до електромережі та має наміри притягнути НЗФ та його акціонерів до повної відповідальності згідно законодавства України та Канади", - заявляють у компанії.
Завод відключив електростанцію від мережі та пояснив це ремонтними роботами, адже СЕС підключена до підстанції на території НЗФ. Це призвело до збитків у понад 200 тисяч євро та можливого звільнення 30 працівників TIU Canada.
Гендиректор компанії Майкл Юркович заявив, що йдеться про "типовий приклад спроб тиску на іноземного інвестор та розкрадання активів з боку олігархів".
Компанія TIU Canada працює на ринку України з 2016 року. У 2018 була встановлена Нікопольська СЕС, розрахована на 10,5 МВт.
Нікопольський завод феросплавів належить групі "Приват" олігарха Ігоря Коломойського.
И долгов не будет. Все будут довольны.
Сначала факты:
1. Стоимость зеленой э/э, к примеру, солнечной, каждый год снижается, и, в 2019 составяла 554 коп/кВт, а в 2020 - 498 коп/кВт (ссылка: https://www.prostobank.ua/finansovyy_gid/byudzhet/stati/chto_takoe_zelenyy_tarif_v_ukraine_i_mozhno_li_na_nem_zarabotat_)
2. Кабмин в июне 2020 подписал с инвесторами в зел. энергетику меморандум о снижении тарифа еще на 15% и обещал после погасить долги (ссылка: https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/kabmin-odobril-memorandum-o-snijenii-zelenogo-tarifa)
3. Но власти Украины все равно обосрались и не платят инвесторам в зеленую энергетику (ссылка - это текущая статья)
4. При этом "НАЭК "Энергоатом" в январе-сентябре 2020 года получило чистый убыток в размере 5 млрд 316,086 млн грн против 4 млрд 251,206 млн грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года (ссылка: http://www.fixygen.ua/news/20201101/naek-energoatom.html)
Собственно вопрос: Где Бабло?!
Энергоатом, дабы облегчить жизнь гражданам Украины до августа 2020 продавал 90% своей энергии по тарифу 57 коп/кВт, и только 10% по рыночной цене.
В августе Кабмин разрешил Энегоатому продавать по рыночной цене 40%, а 50% вырабатываемой энергии он обязал продавать (Внимание!) по 1 коп/кВт, опять же, заботясь о вас, дорогие граждане. (ссылка: https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/kabmin-chastichno-razreshil-energoatomu-rabotat-na-rynochnyh-usloviyah)
Кстати, как у вас тарифы на свет, по 1 коп или выше?
Если выше, то у меня опять вопрос - Где Бабло?
Зелёная энергетика - главный враг атомной. Никогда она по честному не выиграет у неё конкуренцию. Чтоб она имела хоть какой то шанс - атомную надо прижать. Кроме того - зелёная энергетика отьедает у атомной её специфическую нишу - генерацию днём - на максимальном спаде генерации (из за чего атомная вынуждена снижать генерацию).
А вот нужна ли стране дешёвая энергия, или дорогая - то уже вопрос не ко мне.
Ще одна з подлян від генеалісімуса...