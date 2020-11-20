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Европарламент (1705) энергетика (2034)

Европарламент раскритиковал Украину за долги в зеленой энергетике

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Европарламент раскритиковал Украину за долги в зеленой энергетике

Европарламент раскритиковал власти Украины за невыполнение финансовых обязательств перед инвесторами в зеленую энергетику в части выплаты долга согласно ранее подписанному "зеленому" меморандуму.

 Об этом говорится в отчете Европарламента об имплементации соглашений с Украиной.

"Сожаление вызывает факт о том, что в секторе возобновляемой энергетики Украина еще не выполняет свои обязательства перед инвесторами, и что задержки с выплатами производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии угрожают дальнейшему развитию экологически чистых источников энергии в Украине", - указано в отчете от 17 ноября.

Как сообщалось, в июле крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС – на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22,4 млрд грн). При этом 40% от этой суммы (9 млрд грн) должно быть погашено до конца 2020-го года. Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании. 13 ноября послы одиннадцати стран потребовали от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля выполнить условия меморандума между правительством и инвесторами в зеленую энергетику, в котором указано четкий график погашения накопленных долгов за произведенную зеленую электроэнергию, а также обязанность государства закладывать в государственном бюджете на следующий год 20% средств на частичное финансирование производства зеленой энергии.

17 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором в том числе речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании и улучшение финансовых расчетов на рынке электроэнергии. Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать. Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину через созданный властями финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.
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Топ комментарии
+13
Зелені трутні понищили все, до чого в них руки дійшли.
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20.11.2020 13:12
+8
Опять Ахметов статью заказал. Хоть бы дня небыло чтобы не напомнили про *зеленые тарифы*. Ахметов и так каждый день *выигрывает* суды у государства на сотни миллионов долларов.
Так может *Европарламент* закупит у Украины ахметовскую *зеленую енергетику* по вашим *зеленым тарифам*, а не хитрожопые скупают у нас дешовую атомную енергию а нам подымают тарифы?
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20.11.2020 13:13
+8
Европарламент раскритиковал Украину за долги в зеленой энергетике - Цензор.НЕТ 3785
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20.11.2020 13:14
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Зелені трутні понищили все, до чого в них руки дійшли.
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20.11.2020 13:12 Ответить
Если инвесторы из Европы, будут наказывать. Долги надо отдавать.
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20.11.2020 13:13 Ответить
Пускай Петя и Януковощ и отдают долги *европарламенту* по кличке Гудок. Украинцы и так нищие. Еще предлогаешь тарифы поднять на свет в 10 раз как уже на газ подняли? Мы уже и так в Европу весь лес вывезли, за кредиты чтобы Ахметке глотку деньгами набить.
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20.11.2020 13:15 Ответить
Мы уже и так в Европу весь лес вывезли А от з цього моменту детальніше! Хто такі ми, чи ви і скільки вивезли? Европарламент раскритиковал Украину за долги в зеленой энергетике - Цензор.НЕТ 328 Це риторичне питання, не відповідай. Европарламент раскритиковал Украину за долги в зеленой энергетике - Цензор.НЕТ 2560
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20.11.2020 13:20 Ответить
"Незаконна вирубка лісу в Україні зросла всемеро - Держлісагентство"

СУСПІЛЬСТВО
5 березня 2020, 16:54
Суров, ви зробили це разом!
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20.11.2020 13:31 Ответить
Не свисти. Столько леса как при Парашенке не вырезали никогда. Я когда ездил в село по грибы то навстречу через каждые пару минут ехали лесовозы с лесом а в лесу вместо птиц только рев бензопил стоял. Сейчас тоже режут но на порядок меньше. Возможно просто потому что резать уже нечего. Но факт в том что именно вы порохоботы вместе с вашим Бурбаком были против запрета на вывоз леса в ЕС. Обясняя ето тем что нас в ЕС не возьмут и МВФ не даст кредита.
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20.11.2020 13:37 Ответить
5 березня 2020

"Незаконна вирубка лісу в Україні зросла всемеро - Держлісагентство"

Это заявление чиновника, работающего при Зеленском.
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20.11.2020 14:10 Ответить
А можливо просто тоді робили планову суцільну вирубку (старий ліс вирізають і насаджують новий),а тепер на інших ділянках проводять санітарні рубки і лісу звичайно вивозять менше.А там,де я живу,роблять в цьому році суцільні рубки в дальніх кварталах,де старий ліс,завалений буреломом,і лісовози йдуть майже кожен день.Тепер виходить,це Зеленський ліс у нас вирізає?Перш ніж писати про "ліс ріжуть",поцікавтесь,що це за ліс.
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20.11.2020 14:14 Ответить
откуда вы появляетесь, кретины! размножаетесь как мухи в навозе? не путай экспорт, и незаконную вырубку. те кто пилил, пилят столько же, кто воровал, ворует так же, выросла своя деревообработка, и лес идет туда. вопросы к Авакову.
Європарламент розкритикував Україну за борги в зеленій енергетиці - Цензор.НЕТ 3651
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20.11.2020 15:53 Ответить
А йому похрін на мілдьярдні позови до України, він буде волати про петяботів до усьору ( вибачте). Бо голосував за Янелоха- ліквідатора.
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20.11.2020 13:27 Ответить
Та я з тим персонажем знайомий вже десь з пів року, або навіть більше. Спочатку сперечайся з ним, намагався щось доводити... Марна справа. До речі, один з небагатьох представників виду що зникає: Зебіл Звичайний. Еволюціонує зараз до Зебіла Агресивного. Та то таке...
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20.11.2020 13:37 Ответить
Опять Ахметов статью заказал. Хоть бы дня небыло чтобы не напомнили про *зеленые тарифы*. Ахметов и так каждый день *выигрывает* суды у государства на сотни миллионов долларов.
Так может *Европарламент* закупит у Украины ахметовскую *зеленую енергетику* по вашим *зеленым тарифам*, а не хитрожопые скупают у нас дешовую атомную енергию а нам подымают тарифы?
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20.11.2020 13:13 Ответить
"Зеленая" энергетика Германии подрывает европейский энергорынок - СМИ


В дни без солнца и ветра немцы вынуждены закупать электроэнергию у других стран, а солнечные и ветреные периоды продавать избыток своей энергии за бесценок.

На данный момент для гарантии стабильной мощности немцы полагаются на угольные, газовые ТЭС и оставшиеся АЭС, а также на импорт электроэнергии из других стран. В неудачные дни Германии приходится покупать энергию у Франции и Швеции.
"А в "хорошие дни" страна наводняет Европу избыточной энергией от своих ветровых и солнечных установок, часто по демпинговым ценам. Таким образом, ФРГ превратила нестабильность своей ВИЭ-энергетики в общеевропейскую проблему"
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20.11.2020 17:50 Ответить
Аналитики подытожили, что попытка перехода к возобновляемым источникам в качестве основы энергетической системы ФРГ - план Energiewende - уже значительно снизила экономическую эффективность страны, а постоянно растущие цены на электроэнергию, а также налоги и сборы отражают истинные издержки политики правительства.
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20.11.2020 17:52 Ответить
Ну поетому сейчас промышленность Германии в полной жопе. А все производители в том числе немецкий автопром перевезли свои производства в те же Китай,Ю. Корею, Польшу и даже на Рашку. Так что не удивляйтесь когда покупаете новый *немецкий* авто он очень часто ломается, а работники СТО ржут над владельцем и за запчастями посылают в Китай.
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20.11.2020 18:35 Ответить
Зараз зелене непорозуміння черговий відосик запише. Европарламент раскритиковал Украину за долги в зеленой энергетике - Цензор.НЕТ 4613
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20.11.2020 13:14 Ответить
Европарламент раскритиковал Украину за долги в зеленой энергетике - Цензор.НЕТ 3785
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20.11.2020 13:14 Ответить
уточните , будьте любезны , кого вы , не очень любезный , имеете в виду??? или вам хочется что бы власть была как в рф или в Беларуси ??? что бы по любому поводу били , садили и издевались??? ну-ну. а по поводу зеленой энергетики так она должна с каждым годом понижаться , стоимость я имеб в виду!!! да инвестор понес затраты но ведь они с каждым годом должны уменьшаться и , естественно и цены на квт уменьшаться а не увеличиваться , я так думаю!!! обьясните особо не понятливому!!!
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20.11.2020 13:30 Ответить
Предлогаю сейчас отключить оставшиеся АЕС и посмотреть как Ахметка, петеботы и *Европарламент* обеспечит сегодня Украины своей *зеленой енергией*, когда в Украине уже две недели нет солнца. Уверен что порохоублюдки самые первые начнут визжать что зеленский не смог обеспечить електричеством Украину.
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20.11.2020 13:19 Ответить
Суров, вам вже й Європа не до вподоби, чи ніколи й не була? Вам ближче, як і бені, узкіймір?
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20.11.2020 13:24 Ответить
Ты читать умеешь или только визжать? Где ты увидело что я против Европы и за рузкиймир? Я сказал что отключить порохосрани свет и пускай берут себе солнечные панели и выходят на улицу ищут солнце. А так же порохоботам, которые так топят за Ахметку и его *зеленые тарифы* поднять тарифы до етих самых *зеленых тарифов* тоесть до 5грн/кВт. Посмотрим как вы будете бизнес и заводы свои в работоспособности держать при таких тарифах. Хотя уверен что завтра побежите за свечками и керосинками для своего дома так же как сейчас в 21 веке украинцы бегают ищут дрова после повышения тарифов на газ.
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20.11.2020 13:33 Ответить
"А так же порохоботам, которые так топят за Ахметку и его *зеленые тарифы* поднять тарифы до етих самых *зеленых тарифов* тоесть до 5грн/кВт"

Я - порохобот.
Приведите, пожалуйста, мои комментарии, в которых я "топила за Ахметку", особенно принимая во внимание, что он (как и Коломойский) покойники с 2014 года.
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20.11.2020 14:27 Ответить
Європарламент розкритикував Україну за борги в зеленій енергетиці - Цензор.НЕТ 1271 "Порохобот" - єто звучіт гордо!

Бот (англ. bot, сокращение от «робот», от чеш. robot) - программа, выполняющая автоматически и/или по заданному расписанию какие-либо действия, и имеющая в этом некое сходство с человеком.
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20.11.2020 18:00 Ответить
в ответ предлагаю отключить все другие источники энергии, кроме АЭС, и тогда посмотрим. как зесрань будет это все балансировать
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20.11.2020 14:11 Ответить
Ці зелені недоумки не мають уявлення про баланс енергосистеми.На їхню думку досить залишити в роботі АЕС,і електрика буде за копійки.Про те,що без теплових і гідроакумулюючих електростанцій атомну генерацію чекає колапс,вони знати не хочуть.
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20.11.2020 14:23 Ответить
Я согласен. Давайте мне выработанные АЕС 3кВт/час по 50 копеек круглые сутки, а порохосрань пускай берет себе електроенергию с солнечных панелей и ветряных мельниц 0,1кВт/час (во время удачной солнечной погоды) по 5грн/кВт. Європарламент розкритикував Україну за борги в зеленій енергетиці - Цензор.НЕТ 2813
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20.11.2020 14:24 Ответить
не-не. давай посчитаем тебе реальную стоимость энергии АЭС с учетом амортизации и вывода из эксплуатации, тогда тебе зеленые тарифы сказкой покажутся
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20.11.2020 14:47 Ответить
В 50 копеек/кВт уже входят все расходы, модернизация, ремонт и утилизация отходов. За 100 лет енергия АЕС еще никогда и нивкакой стране не требовала дотаций в отличии от *зеленой енергии*. Кстати именно с введением АЕС в мире произошел строительный и промышленный бум. Хочешь вернуться к ветряным мельницам, так вместо смартфона и телека доставай копье и пересаживайся с машины на лошадь.
И ты хоть в зеркало посмотри на тупое существо. Почему по твоему именно *зеленая енергия* требует таких бешенных дотаций если по твоим словам она такая выгодная? И почему в странах которые отказались от АЕС в пользу *зеленой енергетики* цена на електроенергию выросла в 10 раз выше украинской и такие *експерды* как Штанмаер и Шредер лоббировавшие закрытие АЕС в Германии, теперь вдруг стали акционерами Газпрома и лоббируют прокладку еще одной газовой трубы СП-2.
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20.11.2020 14:58 Ответить
ну да. мне интересно посмотреть фонд. куда поступают средства на выведение АЭС из эксплуатации.
Что? А нет его? А ХОЯТ за какие деньги строится? За счет АЭС, отнюдь.За счет европейских денег.А расходы на Чернобыль?Что, опять не за счет АЭС.а из бюджетов разных уровней.
Так что 50 копеечный Вы наш, копайте глубже.
И да. стоимость альтернативных источников энергии во многих странах мира уже ниже тепловой генерации
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20.11.2020 15:09 Ответить
Кстати, мусор вывозить и утилизировать дорого, Давайте в кучу во дворе складывать.
И какать можно в кусты ходить, так бесплатно
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20.11.2020 15:12 Ответить
если Тебе в карман будет течь от "грязьпрома" монета также ,как немецким подельникам (лоббистам)рашиста -(разным макрелям ,со шпиндель-шредерами, и шпиценмаерами,) то и Ты за два дня уделаешь всю атомную атомную генерацию в любой стране и будешь любой газовый поток рашистский проталкивать
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20.11.2020 15:56 Ответить
Тобі, зебілоїду непоросрані пишу:
До прийняття в турборежимі ЕНЕРГОРИНКУ на чолі з гарантованим покупцем, ТАКИХ проблем з боргами не було! Недолугий Енергоринок відкрив двері для спекуляції е/е, перепродажу її, блокуванню торгів надуманими умовами і т.д.
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20.11.2020 14:53 Ответить
Котрпропозиція - відключити всю зелену та теплову енергетику і почуєте верезк ЧИЙ?, про сонце, вітер, воду.
Судячи з вашої упоротості, то знов верещатимуть порохоботи)

Ідіотська пропозиція, з ідіотськими висновками від клінічного ідіота.
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20.11.2020 14:44 Ответить
Вместо того что поднять пенсии и зарплаты врачам кабмин должен взять деньги из бюджета и купить у зеленых инвесторов электричество по 5 грн. за кВт... да пошли вы на хер, нет покупателей у нас в стране на такое электричество убирайте ваши генерирующие мощностя и валите нахер отсюда...

Такі інвестори мають іти на ХЕР, кожен кВт їх електроенергії лягає у собівартість підприємств +3, 4 грн., які випускають кінцеву реальну продукцію і робіть її виробництво в Україні апріорі не вигідним і чим скорше держава пошле зелену енергетику подальше, тим буде для держави краще...
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20.11.2020 13:26 Ответить
Зато для ненасытного курдюка Бени не жалко миллиардов, которые он тянет из бюджета, а значит из карманов пенсионеров, врачей, учителей.
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20.11.2020 14:08 Ответить
Реально многие не понимают кто такие инвесторы. Особенно новая власть. Напомнить? Инвесторы= физлицо или компании,типа тнк, которые размещают излишек своего капитала в слабых государствах, с целью получить ПРИБЫЛЬ и защитить СВОЙ КАПИТАЛ и прибыль любыми способами. Подкупить властьдержащих, отправить граждан в долговое рабство. Что и делают с ценами на жкх в Украине. Будьте здоровы.
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20.11.2020 14:14 Ответить
украина интересует европейцев и американцев как место выдаивания денег - европейцам плати за зеленый киловатт втридорога, хантеру байдену вообще за красивые глаза Европарламент раскритиковал Украину за долги в зеленой энергетике - Цензор.НЕТ 5518
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20.11.2020 13:30 Ответить
Кто бы объяснил зебилам, что не нужно закупать элентроенегрию у оккупанта паРаши, которую устроил зеленый Герус по поручению каломойского.
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20.11.2020 14:05 Ответить
Украина Зеленского: мост из ниоткуда в никуда и локдаун здравого смысла Ноябрь 20, 2020Без рубрикиКомментарии: 1

Європарламент розкритикував Україну за борги в зеленій енергетиці - Цензор.НЕТ 5844Невозможно поставить карандаш на заточенный конец, чтобы он стоял устойчиво. Невозможно усилием воли перестать вдыхать кислород и выдыхать углекислый газ. Есть еще множество явлений, которые, как бы мы ни желали, остаются недоступными. К таким априори невозможным ситуациям относится и существование успешной страны, если ее власть по скудомыслию или злоумышлению последовательно разрушает важнейшие государственные институции.
«Энергоатом» в критическом состоянии, убыток за этот год более 4 млрд гривен. Структура имеет многомиллиардные долги перед поставщиками, не имеет средств запускать в работу новые блоки, при этом цена на электроэнергию выросла на 40%. Впечатление, что Кабмин банкротит «Энергоатом» целенаправленно, чтобы ее выкупили в частную собственность по дешевке.
По расчетам Минфина, убытки «Нафтогаза» в этом году составят 4,2 млрд гривен, а в будущем будут расти в разы! За последнее время цена на газ выросла на 205%, только в этом месяце подорожание составляет 34,7%. Что характерно, собственная добыча дешевого украинского газа падает.
Еще хуже ситуация с другим госмонополистом - «Укрзализницей». По оценке ее нового руководителя, убытки в 2020 году составят 12-14 млрд гривен.
Приведенные примеры, к сожалению, являются типичными. Конечно, можно рассуждать про влияние эпидемии, конъюнктуру мировых рынков, рост цен на дрова в Сахаре и аномальное количество пятен на Солнце. Но бездарного, а в ряде случае, и сознательно неэффективного управления это не оправдает.
Власть с президентом-шоуменом во главе стремится не к поиску эффективных управленческих решений и их скрупулезной реализации, не к доверительному диалогу с обществом, теми же ФОПами, а к поверхностной имитации с юморком - и решений, и диалога. И самое страшное, что Владимир Зеленский считает такой подход правильным и успешным!
У нас есть такой Игорь Уманский, который дважды скандально уволился: сначала из руководства Минфина из-за несогласия с творящимися еще со времен Петра Порошенко многомиллиардными махинациями, а потом из офиса президента, куда пошел прекратить эти махинации, но оказалось, что они никого особо и не беспокоят. Так вот, по оценкам Уманского, теневые схемы, существующие в налоговой, таможне, «Укравтодоре», портовом хозяйстве уводят из бюджета Украины суммы, сравнимые с теми кредитами, которые нам дают внешние партнеры, обкладывая их кучей кабальных политических требований (например, президент вынужден сохранять главой НАБУ катастрофически неэффективного Артема Сытника).
- Зе-власть утратила адекватность, коррупция достигла беспрецедентного уровня - Уманский
Теневики не просто не боятся президента с его душеспасительными видосиками, они перестали обращать на него внимания, как на репродуктор, у которого заел выключатель.
Точно так же мэры крупных городов, а в скором будущем и местные советы будут отмахиваться от того, что центр возжелает в каком-то видосике, распоряжении, постановлении или законе.
Высокопоставленные чиновники в личных разговорах именуют президента уничижительными прозвищами, такого не было даже при Викторе Ющенко.
В разгаре ведомственные войны. Кричащий пример: министерство стратегических отраслей промышленности воюет с подчиненным ему Укроборонпромом. Обвиняют друг друга в срыве реформы и отсутствии стратегического видения. При этом, СНБОУ вписывается за Укроборонпром против министерства, фактически, против Кабмина.
Это творится в оборонной сфере воюющей страны! Риторический вопрос: президент Зеленский слышал об этой вопиющей ситуации? Он понимает абсолютную недопустимость происходящего?
А взять пресловутое министерство по делам ветеранов! Большинство тамошних деятелей живого ветерана в глаза не видели! Сидит триста бюрократов на многотысячные зарплаты (ранее в аналогичном госкомитет хватало шестидесяти!) и расписывают материальную помощь и прочие блага, в том числе, на «левые, существующие только на бумаге структуры, которые потом заносят откаты. Социальная справедливость называется?
Или вот еще свежак: якобы министр инфраструктуры Владислав Криклий перед встречей с делегацией Казахстана предоставил фальшивый (!) тест об отсутствии у него ковид-19. Что казахи немедленно выявили! Школота какая-та - оценки в дневнике подделывает… Позор несмываемый, а им - как с гуся.
Наши суды сплошь и рядом, и не только Конституционный, преспокойно принимают решения с явными признаками политической или материальной заангажированности. И уверены в своей безнаказанности.
Олигархи не то чтобы затягивают пояса вместе с народом, наоборот, чувствуют себя хозяевами жизни. В Кривом Рогу Ринат Ахметов выдвинул своего топ-менеджера на мэра от «Слуг народа» - фактически купил поддержку президентской партии. Когда стало очевидным, что выдвиженец Ахметова проигрывает действующему мэру Юрию Вилкулу, то купили и Вилкула, который объявил, что снимается с уже практически выигранных выборов…
Это что, торжество демократии и законности, которой обещал нам Владимир Зеленский вместе с «новыми лицами»? Или это праздник вседозволенности у оборзевшего олигархата, которому нынче можно все?!
Владимир Зеленский утратил шансы стать успешным президентом в тот момент, когда согласился, что его чиновникам и депутатам надо доплачивать. Но не из прозрачного публичного фонда (почему нет, если заслуживают?), а в конвертах. Потому что на конверты берут из теневых схем, а в результате с благословения президента процветает и расширяется дерибан страны во всех видах - от «Большой Стройки» до аграрного рэкета депутатов от «Слуг» вроде Павла Халимона.
- Почему до сих пор на свободе жулик и дружок Зеленского, попавшийся на вымогательстве? - Бутусов
И даже если сам Зеленский не имеет с этого ни копейки, схемы ложатся пятном на его репутацию, они символизируют его однозначный проигрыш в заявленной им сгоряча борьбе за успешную Украину.
Прекрасно помню все этапы нашей новейшей истории, происходившей на моих глазах. И заявляю, что еще никогда мы не были так близко к полному краху государственности, краху самого проекта «Постсоветская независимая Украина». Даже тогда, когда инфляция составляла свыше тысячи процентов, в экономике работал только бартер, люди едва выживали, а все стадионы превратились в стихийные рынки. Потому что тогда были заметные политики-государственники, которые видели выход из кризиса, и они имели возможность стать властью.
Сегодня - увы, не так. Если подбирать символ нынешней Украины, то лучше всего подходит Подольский мост. И не только потому, что он строится десятилетиями. Дело в том, что этот мост по существующему проекту никуда не ведет. Ни на левом, ни на правом берегу он не выходит на значимые магистрали, в силу этого не способен решить существующие транспортные проблемы Киева. На сегодня сей символический мост вообще решает только одну задачу: теневое наполнение карманов тех, кто курирует эту стройку не века, а уже двух веков.
Что дальше?
Многие специалисты уверены, что точка невозврата пройдена, ничего не исправить и не спасти. Лично я полагаю, что Украина - настолько фантастическая страна, что про нее никогда нельзя сказать ничего определенного и окончательного. То есть, возможно все.
Но чтобы как-то выкарабкаться из нынешней ситуации, нам придется пройти через период жесточайшей экономической, именно экономической диктатуры. То есть, к власти на определенное время должны не обязательно демократическим образом прийти люди, которые отвечают лишь двум критериям: безусловное признание субъектности, независимости, неделимости, демократичности Украины приоритетной целями развития;готовность и способность вывернуть наизнанку банкующих у нас одиннадцатый год мародеров всех мастей, чтобы вытащить на свет нашу могучую теневую экономику.
И совершенно пофиг, будут ли эти люди улыбчивыми «новыми лицами» или злыми пенсионерами, насколько хорошо они владеют мовой, что про них думают в посольстве США или РФ (фашистское государство, страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), и какой сложный путь они прошли в предыдущей жизни.
Извините, но уже только хунта, только хардкор. Потому что карандаш не может стоять на острие. Потому что жить при локдауне здравого смысла невозможно, и мост из ниоткуда в никуда скоро рухнет нам на головы.
Александр Кочетков - аналитик и политтехнолог, «Политека», 20 ноябр
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20.11.2020 13:51 Ответить
"Впечатление, что Кабмин банкротит «Энергоатом» целенаправленно, чтобы ее выкупили в частную собственность по дешевке"

"Если вам кажется, то это означет, что вам не кажется, а так и есть" - народная мудрость.
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20.11.2020 14:25 Ответить
Канадські інвестори подали до суду на мафіозі Каломойшу.

Канадський інвестор у галузі зеленої енергетики TIU Canada подав до суду на Нікопольський завод феросплавів через незаконне відключення від мережі.
Про це повідомляє TIU Canada.
TIU Canada звернулась до суду через відключення її сонячної електростанції від електромережі Нікопольським заводом феросплавів.
Попереднє слухання відбулося у середу, 18 листопада, у Госпсуді м. Києва. Наступне призначене на 16 грудня.
"Попри українське законодавство, що забороняє відключати виробників від мережі без їхнього дозволу, НЗФ нелегально відключив станцію TIU Canada 1 березня 2020 року. TIU Canadaвимагає якнайшвидшого підключення до електромережі та має наміри притягнути НЗФ та його акціонерів до повної відповідальності згідно законодавства України та Канади", - заявляють у компанії.
Завод відключив електростанцію від мережі та пояснив це ремонтними роботами, адже СЕС підключена до підстанції на території НЗФ. Це призвело до збитків у понад 200 тисяч євро та можливого звільнення 30 працівників TIU Canada.
Гендиректор компанії Майкл Юркович заявив, що йдеться про "типовий приклад спроб тиску на іноземного інвестор та розкрадання активів з боку олігархів".
Компанія TIU Canada працює на ринку України з 2016 року. У 2018 була встановлена Нікопольська СЕС, розрахована на 10,5 МВт.
Нікопольський завод феросплавів належить групі "Приват" олігарха Ігоря Коломойського.
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20.11.2020 14:03 Ответить
Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. А денег в казне нет / Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 / Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн./ Ну при чём здесь Ахметов и Коломойский?
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20.11.2020 14:08 Ответить
Так пусть Европарламент и покупает эту зеленую энергетику по существующим в Украине тарифам.
И долгов не будет. Все будут довольны.
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20.11.2020 14:18 Ответить
Ничего, к середине января Украина объявит дефолт, и вот тогда кому и где вы будете предъявлять ваши претензии, прогрессивное европейское человечество?
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20.11.2020 14:24 Ответить
Противники зеленой энергетики, у меня есть один вопрос.
Сначала факты:

1. Стоимость зеленой э/э, к примеру, солнечной, каждый год снижается, и, в 2019 составяла 554 коп/кВт, а в 2020 - 498 коп/кВт (ссылка: https://www.prostobank.ua/finansovyy_gid/byudzhet/stati/chto_takoe_zelenyy_tarif_v_ukraine_i_mozhno_li_na_nem_zarabotat_)

2. Кабмин в июне 2020 подписал с инвесторами в зел. энергетику меморандум о снижении тарифа еще на 15% и обещал после погасить долги (ссылка: https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/kabmin-odobril-memorandum-o-snijenii-zelenogo-tarifa)

3. Но власти Украины все равно обосрались и не платят инвесторам в зеленую энергетику (ссылка - это текущая статья)

4. При этом "НАЭК "Энергоатом" в январе-сентябре 2020 года получило чистый убыток в размере 5 млрд 316,086 млн грн против 4 млрд 251,206 млн грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года (ссылка: http://www.fixygen.ua/news/20201101/naek-energoatom.html)

Собственно вопрос: Где Бабло?!
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20.11.2020 14:25 Ответить
Я предполагаю, что у вас трудности с ответом, поэтому я помогу вам.

Энергоатом, дабы облегчить жизнь гражданам Украины до августа 2020 продавал 90% своей энергии по тарифу 57 коп/кВт, и только 10% по рыночной цене.
В августе Кабмин разрешил Энегоатому продавать по рыночной цене 40%, а 50% вырабатываемой энергии он обязал продавать (Внимание!) по 1 коп/кВт, опять же, заботясь о вас, дорогие граждане. (ссылка: https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/kabmin-chastichno-razreshil-energoatomu-rabotat-na-rynochnyh-usloviyah)

Кстати, как у вас тарифы на свет, по 1 коп или выше?

Если выше, то у меня опять вопрос - Где Бабло?
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20.11.2020 14:32 Ответить
А может разница между 1 коп и тарифом на свет, идёт на компенсацию зелёной энергетике?

Зелёная энергетика - главный враг атомной. Никогда она по честному не выиграет у неё конкуренцию. Чтоб она имела хоть какой то шанс - атомную надо прижать. Кроме того - зелёная энергетика отьедает у атомной её специфическую нишу - генерацию днём - на максимальном спаде генерации (из за чего атомная вынуждена снижать генерацию).

А вот нужна ли стране дешёвая энергия, или дорогая - то уже вопрос не ко мне.
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20.11.2020 18:20 Ответить
Диспетчерський графік навантаження за останні два дні показав, що якщо всю територію України покрити сонячними панелями вони не забезпечать осінньо-зимовий максимум. Які проблеми здатна вирішити зелена енергетика крім збагачення власників та грабунку країни?
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20.11.2020 14:55 Ответить
Это очевидное впаривание своего товара, который Украине, сейчас абсолютно не нужен.
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20.11.2020 15:43 Ответить
Європарламент розкритикував Україну за борги в зеленій енергетиці - Цензор.НЕТ 1870 громадян країни "розбути - роздіти" - але "інвесторів" кормити...

Ще одна з подлян від генеалісімуса...
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20.11.2020 17:41 Ответить
 
 