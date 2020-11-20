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Новости ЭкономикаОбщество
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Холодов (77) электронные сигареты (44)

"Слуга народа" Холодов предложил повышать акцизы на ТИЭНы постепенно

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Заместитель главы налогового комитета Верховной Рады предложил взять в пример рынок сигарет, где действует семилетний план постепенного повышения акцизов.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике, народный депутат (фракция "Слуга народа") Андрей Холодов поддерживает более постепенный вариант повышения акцизов на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭНы).

Об этом народный депутат заявил в комментарии изданию "Рубрика", раскритиковав действующие нормы закона №466, которые предусматривают резкое повышение акцизов на ТИЭНы – сразу в 4 раза.

"В целом я поддерживаю стратегический курс на повышение акциза на ТИЭНы. Акцизы на табачные изделия должны быть высокими. Но я считаю, что 4-кратное разовое повышение – резкий шаг. И с точки зрения развития коммуникации между государством, бизнесом, который аккуратно платит налоги, и потребителями лучшим вариантом было бы постепенное повышение", – заявил Андрей Холодов.

Народный депутат напомнил, что на табачном рынке уже несколько лет действует проверенная практика постепенного и планового повышения акцизов.

"Например, каждый год акциз на сигареты повышается на 20%. И об этом знают все: бизнес имеет возможность планировать свою деятельность и подготовиться к этому повышению, потребитель имеет мотивацию покупать оригинальную продукцию и не переходить на контрафакт, а государство может спрогнозировать суммы налогов, которые будут поступать в бюджет", – объясняет логику постепенного повышения акцизов народный депутат Андрей Холодов.

Поэтому он поддерживает повышение акцизов на ТИЭНы, но считает, что этот процесс должен быть разделен на этапы.

"Я готов поддержать вариант 2-кратного повышения в ближайшее время (например, с января 2021 г.) в случае, если повышение еще на 200% будет осуществлено планово в течение 4-5 лет, или другое похожее предложение. Это позволит достичь всех целей, которые ставит перед собой государство с точки зрения сбора налогов, и даст бизнесу возможность адаптироваться и подготовиться", – уверен заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов.

Показательно, что народный депутат Андрей Холодов известен своими жесткими инициативами по табачной отрасли - в частности, является автором законодательной инициативы по борьбе с т. н. форстоллингом – накоплением остатков товара на складах накануне очередных повышений акциза – что позволяло отдельным табачным компаниям существенно экономить на акцизных платежах.

Показательно, что похожую позицию – о необходимости более постепенного повышения акцизов на ТИЭНы – выразило ранее и Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства.
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Топ комментарии
+4
Ету дрянь нужно вообще запретить. Ее даже дети курят думая что оно не такое вредное как сигареты
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20.11.2020 13:42
+3
"Постепенное повышение акцизов - лучший вариант для потребителей".

Это выражение надо отлить в бронзе или граните. Напоминает: "маргарин - достойный соперник сливочного масла".
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20.11.2020 13:54
+2
Через 20-30 лет целое поколение вымрет от рака легких. Сейчас до быдла не доходит что все ети спайсы и кальяны ето химия убивающая ихние легкие и проявит себя рано или поздно обязательно.
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20.11.2020 13:57
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Ету дрянь нужно вообще запретить. Ее даже дети курят думая что оно не такое вредное как сигареты
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20.11.2020 13:42 Ответить
"Слуга народа" Холодов предложил повышать акцизы на ТИЭНы постепенно - Цензор.НЕТ 6092
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20.11.2020 13:46 Ответить

- Сто шестнадцатая статья, - наизусть сказал Козлевич. - Тайное, а равно открытое похищение крупного скота у трудового земледельческого и скотоводческого населения.(с)
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20.11.2020 14:11 Ответить
Та і запах оточуючим від цієї гидоти, як запах прілих носків."Слуга народа" Холодов предложил повышать акцизы на ТИЭНы постепенно - Цензор.НЕТ 7613
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20.11.2020 13:52 Ответить
Через 20-30 лет целое поколение вымрет от рака легких. Сейчас до быдла не доходит что все ети спайсы и кальяны ето химия убивающая ихние легкие и проявит себя рано или поздно обязательно.
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20.11.2020 13:57 Ответить
повышать только на сигареты - кто хочет курить пускай курит эту дрянь не отравляя окружающих
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20.11.2020 13:50 Ответить
"Постепенное повышение акцизов - лучший вариант для потребителей".

Это выражение надо отлить в бронзе или граните. Напоминает: "маргарин - достойный соперник сливочного масла".
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20.11.2020 13:54 Ответить
Я не о качестве сигарет, а о "заботе" о народе в виде акцизов. "Отдохнуть бы Вам, Юрий Венедиктович! Всё о народе думаете!"
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20.11.2020 13:58 Ответить
шо новина, шо коментарі...
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20.11.2020 13:56 Ответить
Сейчас половина скажет - " я не курю и мне пох", а то что эта власть борется с проблемами наполнения бюджета только запретами и повышением налогов никого я смотрю не интересует. "Слуга народа" Холодов предложил повышать акцизы на ТИЭНы постепенно - Цензор.НЕТ 9058
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20.11.2020 13:59 Ответить
хочешь досрочніх віборов? судя по опросам, опзж резко увеличит количество штиков в раде и Бойко війдет как минимум во второй тур
молодец
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20.11.2020 14:02 Ответить
не, я хАчу чтобы эти Земрази окончательно развалили страну !!! Выборы в ВР и преза - неменучи !! И там кроме упырей бойка - будет с кого выбрать..
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20.11.2020 14:06 Ответить
вибори абсолютно неминучі
у 2024
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20.11.2020 14:09 Ответить
нет ЗеФанат - до 2024 года твой кумир разрушит страну полностью и выборы уже будут ни к чему... нужно в 2021 году все решить иначе...
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20.11.2020 15:07 Ответить
повышать акцизы на ТИЭНы постепенно...

Конечно постепенно!! Сначала в 8 часов утра, потом в 12, потом в 16, то есть не резко, а постепенно.
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20.11.2020 13:59 Ответить
 
 