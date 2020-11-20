"Слуга народа" Холодов предложил повышать акцизы на ТИЭНы постепенно

Заместитель главы налогового комитета Верховной Рады предложил взять в пример рынок сигарет, где действует семилетний план постепенного повышения акцизов.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике, народный депутат (фракция "Слуга народа") Андрей Холодов поддерживает более постепенный вариант повышения акцизов на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭНы).

Об этом народный депутат заявил в комментарии изданию "Рубрика", раскритиковав действующие нормы закона №466, которые предусматривают резкое повышение акцизов на ТИЭНы – сразу в 4 раза.

"В целом я поддерживаю стратегический курс на повышение акциза на ТИЭНы. Акцизы на табачные изделия должны быть высокими. Но я считаю, что 4-кратное разовое повышение – резкий шаг. И с точки зрения развития коммуникации между государством, бизнесом, который аккуратно платит налоги, и потребителями лучшим вариантом было бы постепенное повышение", – заявил Андрей Холодов.

Народный депутат напомнил, что на табачном рынке уже несколько лет действует проверенная практика постепенного и планового повышения акцизов.

"Например, каждый год акциз на сигареты повышается на 20%. И об этом знают все: бизнес имеет возможность планировать свою деятельность и подготовиться к этому повышению, потребитель имеет мотивацию покупать оригинальную продукцию и не переходить на контрафакт, а государство может спрогнозировать суммы налогов, которые будут поступать в бюджет", – объясняет логику постепенного повышения акцизов народный депутат Андрей Холодов.

Поэтому он поддерживает повышение акцизов на ТИЭНы, но считает, что этот процесс должен быть разделен на этапы.

"Я готов поддержать вариант 2-кратного повышения в ближайшее время (например, с января 2021 г.) в случае, если повышение еще на 200% будет осуществлено планово в течение 4-5 лет, или другое похожее предложение. Это позволит достичь всех целей, которые ставит перед собой государство с точки зрения сбора налогов, и даст бизнесу возможность адаптироваться и подготовиться", – уверен заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов.

Показательно, что народный депутат Андрей Холодов известен своими жесткими инициативами по табачной отрасли - в частности, является автором законодательной инициативы по борьбе с т. н. форстоллингом – накоплением остатков товара на складах накануне очередных повышений акциза – что позволяло отдельным табачным компаниям существенно экономить на акцизных платежах.

Показательно, что похожую позицию – о необходимости более постепенного повышения акцизов на ТИЭНы – выразило ранее и Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства.







