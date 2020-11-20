"Слуга народу" Холодов запропонував підвищувати акцизи на ТВЕНи поступово

Заступник глави податкового комітету Верховної Ради запропонував взяти за приклад ринок сигарет, де діє семирічний план поступового підвищення акцизів.

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат (фракція "Слуга народу") Андрій Холодов підтримує більш поступовий варіант підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи).

Про це народний депутат заявив у коментарі виданню "Рубрика", розкритикувавши чинні норми закону №466, які передбачають різке підвищення акцизів на ТВЕНи - відразу в 4 рази.

"В цілому я підтримую стратегічний курс на підвищення акцизу на ТВЕНи. Акцизи на тютюнові вироби мають бути високими. Але я вважаю, що 4-кратне разове підвищення – різкий крок. І з точки зору розбудови комунікації між державою, бізнесом, який акуратно платить податки, та споживачами кращим варіантом було би поступове підвищення", – заявив Холодов.

Народний депутат нагадав, що на тютюновому ринку вже кілька років діє перевірена практика поступового та планового підвищення акцизів.

"Наприклад, щороку акциз на сигарети підвищується на 20%. І про це знають всі: бізнес має можливість планувати свою діяльність та підготуватись до цього підвищення, споживач має мотивацію купувати оригінальну продукцію та не переходити на контрафакт, а держава може спрогнозувати суми податків, що надходитимуть до бюджету", – пояснює логіку поступового підвищення акцизів народний депутат Андрій Холодов.

Тому він підтримує підвищення акцизів на ТВЕНи, але вважає, що цей процес має бути розділений на етапи.

"Я готовий підтримати варіант 2-кратного підвищення найближчим часом (наприклад, із січня 2021 р.) у разі, якщо підвищення ще на 200% буде здійснено планово протягом 4-5 років, або іншу схожу пропозицію. Це дозволить досягти всіх цілей, що ставить перед собою держава з точки зору збору податків, та дасть бізнесу можливість адаптуватись та підготуватись", – впевнений заступник голови Комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової і митної політики Андрій Холодов.

Показово, що народний депутат Андрій Холодов відомий своїми жорсткими ініціативами щодо тютюнової галузі – зокрема, є автором законодавчої ініціативи щодо боротьби з т.зв. форстоллінгом – накопиченням залишків товару на складах напередодні чергових підвищень акцизу – що дозволяло окремим тютюновим компаніям суттєво економити на акцизних платежах.

Показово, що схожу позицію – щодо необхідності більш поступового підвищення акцизів на ТВЕНи – висловило раніше і Міністерство економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства.