УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10704 відвідувача онлайн
Новини ЕкономікаСуспільство
1 756 15
Холодов (74) електронні сигарети (43)

"Слуга народу" Холодов запропонував підвищувати акцизи на ТВЕНи поступово

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Заступник глави податкового комітету Верховної Ради запропонував взяти за приклад ринок сигарет, де діє семирічний план поступового підвищення акцизів.

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат (фракція "Слуга народу") Андрій Холодов підтримує більш поступовий варіант підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи).

Про це народний депутат заявив у коментарі виданню "Рубрика", розкритикувавши чинні норми закону №466, які передбачають різке підвищення акцизів на ТВЕНи - відразу в 4 рази.

"В цілому я підтримую стратегічний курс на підвищення акцизу на ТВЕНи. Акцизи на тютюнові вироби мають бути високими. Але я вважаю, що 4-кратне разове підвищення – різкий крок. І з точки зору розбудови комунікації між державою, бізнесом, який акуратно платить податки, та споживачами кращим варіантом було би поступове підвищення", – заявив Холодов.

Народний депутат нагадав, що на тютюновому ринку вже кілька років діє перевірена практика поступового та планового підвищення акцизів.

"Наприклад, щороку акциз на сигарети підвищується на 20%. І про це знають всі: бізнес має можливість планувати свою діяльність та підготуватись до цього підвищення, споживач має мотивацію купувати оригінальну продукцію та не переходити на контрафакт, а держава може спрогнозувати суми податків, що надходитимуть до бюджету", – пояснює логіку поступового підвищення акцизів народний депутат Андрій Холодов.

Тому він підтримує підвищення акцизів на ТВЕНи, але вважає, що цей процес має бути розділений на етапи.

"Я готовий підтримати варіант 2-кратного підвищення найближчим часом (наприклад, із січня 2021 р.) у разі, якщо підвищення ще на 200% буде здійснено планово протягом 4-5 років, або іншу схожу пропозицію. Це дозволить досягти всіх цілей, що ставить перед собою держава з точки зору збору податків, та дасть бізнесу можливість адаптуватись та підготуватись", – впевнений заступник голови Комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової і митної політики Андрій Холодов.

Показово, що народний депутат Андрій Холодов відомий своїми жорсткими ініціативами щодо тютюнової галузі – зокрема, є автором законодавчої ініціативи щодо боротьби з т.зв. форстоллінгом – накопиченням залишків товару на складах напередодні чергових підвищень акцизу – що дозволяло окремим тютюновим компаніям суттєво економити на акцизних платежах.

Показово, що схожу позицію – щодо необхідності більш поступового підвищення акцизів на ТВЕНи – висловило раніше і Міністерство економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+4
Ету дрянь нужно вообще запретить. Ее даже дети курят думая что оно не такое вредное как сигареты
показати весь коментар
20.11.2020 13:42
+3
"Постепенное повышение акцизов - лучший вариант для потребителей".

Это выражение надо отлить в бронзе или граните. Напоминает: "маргарин - достойный соперник сливочного масла".
показати весь коментар
20.11.2020 13:54
+2
Через 20-30 лет целое поколение вымрет от рака легких. Сейчас до быдла не доходит что все ети спайсы и кальяны ето химия убивающая ихние легкие и проявит себя рано или поздно обязательно.
показати весь коментар
20.11.2020 13:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ету дрянь нужно вообще запретить. Ее даже дети курят думая что оно не такое вредное как сигареты
показати весь коментар
20.11.2020 13:42 Відповісти
"Слуга народа" Холодов предложил повышать акцизы на ТИЭНы постепенно - Цензор.НЕТ 6092
показати весь коментар
20.11.2020 13:46 Відповісти

- Сто шестнадцатая статья, - наизусть сказал Козлевич. - Тайное, а равно открытое похищение крупного скота у трудового земледельческого и скотоводческого населения.(с)
показати весь коментар
20.11.2020 14:11 Відповісти
Та і запах оточуючим від цієї гидоти, як запах прілих носків."Слуга народа" Холодов предложил повышать акцизы на ТИЭНы постепенно - Цензор.НЕТ 7613
показати весь коментар
20.11.2020 13:52 Відповісти
Через 20-30 лет целое поколение вымрет от рака легких. Сейчас до быдла не доходит что все ети спайсы и кальяны ето химия убивающая ихние легкие и проявит себя рано или поздно обязательно.
показати весь коментар
20.11.2020 13:57 Відповісти
повышать только на сигареты - кто хочет курить пускай курит эту дрянь не отравляя окружающих
показати весь коментар
20.11.2020 13:50 Відповісти
"Постепенное повышение акцизов - лучший вариант для потребителей".

Это выражение надо отлить в бронзе или граните. Напоминает: "маргарин - достойный соперник сливочного масла".
показати весь коментар
20.11.2020 13:54 Відповісти
Я не о качестве сигарет, а о "заботе" о народе в виде акцизов. "Отдохнуть бы Вам, Юрий Венедиктович! Всё о народе думаете!"
показати весь коментар
20.11.2020 13:58 Відповісти
шо новина, шо коментарі...
показати весь коментар
20.11.2020 13:56 Відповісти
Сейчас половина скажет - " я не курю и мне пох", а то что эта власть борется с проблемами наполнения бюджета только запретами и повышением налогов никого я смотрю не интересует. "Слуга народа" Холодов предложил повышать акцизы на ТИЭНы постепенно - Цензор.НЕТ 9058
показати весь коментар
20.11.2020 13:59 Відповісти
хочешь досрочніх віборов? судя по опросам, опзж резко увеличит количество штиков в раде и Бойко війдет как минимум во второй тур
молодец
показати весь коментар
20.11.2020 14:02 Відповісти
не, я хАчу чтобы эти Земрази окончательно развалили страну !!! Выборы в ВР и преза - неменучи !! И там кроме упырей бойка - будет с кого выбрать..
показати весь коментар
20.11.2020 14:06 Відповісти
вибори абсолютно неминучі
у 2024
показати весь коментар
20.11.2020 14:09 Відповісти
нет ЗеФанат - до 2024 года твой кумир разрушит страну полностью и выборы уже будут ни к чему... нужно в 2021 году все решить иначе...
показати весь коментар
20.11.2020 15:07 Відповісти
повышать акцизы на ТИЭНы постепенно...

Конечно постепенно!! Сначала в 8 часов утра, потом в 12, потом в 16, то есть не резко, а постепенно.
показати весь коментар
20.11.2020 13:59 Відповісти
 
 