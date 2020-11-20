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По инициативе Национальной ассоциации адвокатов Украины будет проведена национальная дискуссия по проблемам судебной системы

Новости Цензор.НЕТ Общество

По инициативе Национальной ассоциации адвокатов Украины будет проведена национальная дискуссия по проблемам судебной системы

Высший совет правосудия по инициативе Национальной ассоциации адвокатов Украины проведет национальную дискуссию на тему: "Доступ к правосудию: реалии и перспективы".


Об этом сообщает пресс-служба НААУ.


О необходимости организации такой дискуссии заявила председатель НААУ Лидия Изовитова на заседании Совета адвокатов Украины 17 ноября. Она отметила, что несмотря на неоднократные обращения адвокатуры в международные институты, органы государственной власти и судейского управления, продолжается препятствование профессиональной деятельности адвокатов, в том числе со стороны судей Высшего антикоррупционного суда.


Чтобы повлиять на ситуацию, она предложила обратиться в Высший совет правосудия для организации дискуссионной площадки, на которой адвокаты и судьи могли бы обсудить как проблемные вопросы взаимодействия, так и работу судебной системы в целом.
"Обращаемся в Высший совет правосудия для того, чтобы они, заботясь о независимости судебной власти, начали, по нашей в том числе инициативе, национальную дискуссию по этим вопросам. Этот вопрос касается не только отдельного суда, а всей судебной системы. Все это должно происходить в рамках дискуссии о независимости судебной власти ", - отметила Лидия Изовитова.


В ответ на обращение НААУ, ВСП решил организовать национальную дискуссию на тему: "Доступ к правосудию: реалии и перспективы" с участием судей, представителей органов судейского управления и самоуправления, адвокатов, ученых, членов ведущих профессиональных организаций и ассоциаций, представителей органов исполнительной и законодательной власти, международных и национальных экспертов.
Во время дискуссии будут обсуждаться законопроекты по реформированию судебной системы (№ 3711, № 3711-1 и № 3711-2), а также законопроект Министерства юстиции, разработанный в связи с обнародованием заключения Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) по законопроекту № 3711.
Мероприятие состоится 23 ноября с 16:00 до 18:00 в смешанном формате: онлайн и оффлайн.
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