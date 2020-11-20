З ініціативи Національної асоціації адвокатів України буде проведена національна дискусія стосовно проблем судової системи

Вища рада правосуддя з ініціативи Національної асоціації адвокатів України проведе національну дискусію на тему: "Доступ до правосуддя: реалії та перспективи".

Про це повідомляє пресслужба НААУ.

Про необхідність організації такої дискусії заявила голова НААУ Лідія Ізовітова на засіданні Ради адвокатів України 17 листопада. Вона зазначила, що попри неодноразові звернення адвокатури до міжнародних інституцій, органів державної влади і суддівського врядування, продовжується перешкоджання професійній діяльності адвокатів, в тому числі з боку суддів Вищого антикорупційного суду.

Щоб вплинути на ситуацію, вона запропонувала звернутися до Вищої ради правосуддя для організації дискусійного майданчику, на якому адвокати і судді могли б обговорити як проблемні питання взаємодії, так і роботу судової системи в цілому.

"Звертаємося до Вищої ради правосуддя для того, щоб вони, опікуючись незалежністю судової влади, започаткували, за нашою в тому числі ініціативою, національну дискусію з цих питань. Це питання стосується не тільки окремого суду, а всієї судової системи. Все це має відбуватися в межах дискусії про незалежність судової влади", - зауважила Лідія Ізовітова.

У відповідь на звернення НААУ, ВРП вирішила організувати національну дискусію на тему: "Доступ до правосуддя: реалії та перспективи" за участю суддів, представників органів суддівського врядування та самоврядування, адвокатів, науковців, членів провідних професійних громадських організацій і асоціацій, представників органів виконавчої та законодавчої влади, міжнародних та національних експертів.

Під час дискусії будуть обговорюватися законопроєкти щодо реформування судової системи (№ 3711, № 3711-1 та № 3711-2), а також законопроєкт Міністерства юстиції, розроблений у зв’язку з оприлюдненням висновку Європейської комісії "За демократію через право" (Венеційська комісія) стосовно законопроєкту № 3711.

Захід відбудеться 23 листопада з 16:00 до 18:00 у змішаному форматі: онлайн та офлайн.