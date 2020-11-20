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Новости Общество
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Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к катастрофе, – эксперт

Новости Цензор.НЕТ Общество

Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к катастрофе, – эксперт

Повышение тарифа на передачу электроэнергии станет катастрофой для транспортной отрасли.

  Об этом написал генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак в колонке для The page.

По оценке эксперта, повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к дополнительным расходам транспортных предприятий по меньшей мере 500 млн грн в год. Что, учитывая нынешнюю ситуацию в транспортной отрасли, станет критическим для предприятий. "По итогам января-сентября 2020 транспортные предприятия уменьшили объем перевозок грузов на 13% по сравнению с январем-сентябрем 2019 года. Пассажирские перевозки упали на 40% по сравнению с первыми тремя кварталами 2019 года. Как следствие, за 10 месяцев 2020 чистый убыток АО "Укрзализныця" составил 11, 8 млрд грн, тогда как еще год назад была чистая прибыль", - отметил Гусак.

Он обратил внимание, что нынешнее повышение тарифа на передачу электроэнергии уже второе за год, с 1 июля текущего года тариф уже был поднят вдвое. Что в условиях кризиса, вызванного пандемией, по его словам, просто добивает экономику страны.

При этом Гусак подчеркнул: от увеличения тарифа пострадают и обычные украинцы, которые вынуждены будут платить повышенные цены, в частности за оказание транспортных услуг. "Дополнительные расходы понесет не только транспортная отрасль, решение НКРЕКП коснется и конечного потребителя. Повышение цен на передачу электроэнергии увеличит расходы электротранспортных предприятий, и они вынуждены будут поднять тарифы на перевозку. В частности, могут вырасти цены на проезд в электрических видах транспорта: метро, троллейбусах, трамваях", - отметил Гусак.

Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила с 1 декабря 2020 на 30% - с 240,23 грн / МВт-час до 312,76 грн / МВт-час. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падению экономики. А народный депутат, председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец прогнозирует закрытие шахт в случае роста тарифов на ток. В свою очередь экономический эксперт Андрей Новак подчеркнул: повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию роста цен на все товары и услуги. 
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Топ комментарии
+10
Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к катастрофе, – эксперт - Цензор.НЕТ 4287
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20.11.2020 16:40
+7
тарифы - катастрофа для всех. Такое чувство, что делается все, чтобы полностью исчезла промышленность и разбежалось население. Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к катастрофе, – эксперт - Цензор.НЕТ 5763
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20.11.2020 16:28
+7
Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к катастрофе, – эксперт - Цензор.НЕТ 8247
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20.11.2020 16:33
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Вах, вах, вах. Вы что еще не врубились? Это и есть цель нашей новой власти, а вы еще над Белорусами смеетесь...
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20.11.2020 16:28 Ответить
тарифы - катастрофа для всех. Такое чувство, что делается все, чтобы полностью исчезла промышленность и разбежалось население. Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к катастрофе, – эксперт - Цензор.НЕТ 5763
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20.11.2020 16:28 Ответить
Нужно как-то компенсировать потери от аппетитов Бени и Ахметки. Перекладывают на плечи бюджета и населения.
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20.11.2020 16:31 Ответить
А петюня,шо свою долю опять ахмету отдал?
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20.11.2020 16:34 Ответить
Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к катастрофе, – эксперт - Цензор.НЕТ 4287
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20.11.2020 16:40 Ответить
Підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до катастрофи, - експерт - Цензор.НЕТ 8451
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20.11.2020 16:58 Ответить
Беня и Ахметка - одни из многих
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20.11.2020 16:59 Ответить
Саме Бєня перший і постраждає від підняття тарифів. Його феросплавні взагалі можуть зупинитись.
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20.11.2020 17:09 Ответить
И при этом.

Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к катастрофе, – эксперт - Цензор.НЕТ 3191
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20.11.2020 16:29 Ответить
Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к катастрофе, – эксперт - Цензор.НЕТ 1475
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20.11.2020 16:32 Ответить
Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к катастрофе, – эксперт - Цензор.НЕТ 8247
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20.11.2020 16:33 Ответить
Инфа устарела.
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20.11.2020 17:33 Ответить
А де ж Порошенко ?? Підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до катастрофи, - експерт - Цензор.НЕТ 5284 .Зебіли розказують що він все контролює. Як же ж так ?? Підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до катастрофи, - експерт - Цензор.НЕТ 9411 .
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20.11.2020 17:39 Ответить
хуже не будет!
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20.11.2020 16:29 Ответить
рыжетарифный г-дон может всё.
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20.11.2020 16:32 Ответить
Я думаю, все еще виноват злой и коварный Порошенко... или уже нет? Не катит такая отмазка?
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20.11.2020 16:34 Ответить
Хай живе КПРС на Чорнолбильскій АЄС
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20.11.2020 16:38 Ответить
Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к катастрофе, – эксперт - Цензор.НЕТ 1295
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20.11.2020 16:38 Ответить
Кучмисты засранные Ведведчуки...
вас ждет Чернобыль...падаль вы....
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20.11.2020 16:41 Ответить
А зебилам это и надо. враги Украины не смогли победить на войне, так нашли тех кто разрушает ее изнутри
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20.11.2020 16:43 Ответить
ЛОХторат Зе ,, єво надєжда і опора .. Підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до катастрофи, - експерт - Цензор.НЕТ 6193 .

Підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до катастрофи, - експерт - Цензор.НЕТ 2863 .
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20.11.2020 17:44 Ответить
Зато не барыга))))))
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20.11.2020 16:47 Ответить
КАЛомойский звонит Путлеру...й каже Вова дай жару...,Чмо Мавзолейное каже...,Беня..не гони Пургамета..у нас Белорусь,Армения и Молдова в рот насрали...,а ты крупный Швондер,мы не успеваем...
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20.11.2020 16:48 Ответить
Зєля сидить на підсосі у ахметки, тому він дає добро на підняття цін на електрику. От тільки не зрозуміло одне - українцям Україна вже не потрібна?
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20.11.2020 17:04 Ответить
Эти слуги олигархов совсем долбанулись !!! Чтобы подать мне потреблённый мной газ где-то работает компрессор, а если я не потребляю газ, то всё равно плачу если компрессор мне ничего не качает. Если я включил дома выключатель и загорелась лампочка, то электричество со скоростью света побежало по проводам от электростанции к моей лампочке. Объясните мне, как эти дятлы транспортируют электричество? Никто в мире не достиг скорости света, а эти слуги олигархов достигли одним указом и за это будут с нас три шкуры драть чтобы олигархи не обеднели.
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20.11.2020 18:06 Ответить
 
 