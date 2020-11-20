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Підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до катастрофи, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до катастрофи, - експерт

Підвищення тарифу на передачу електроенергії стане катастрофою для транспортної галузі.

Про це написав генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак в колонці для The page.

За оцінкою експерта, підвищення тарифу призведе до необґрунтованих витрат підприємств транспорту в розмірі щонайменше 500 млн грн на рік. Що, з огляду на нинішню ситуацію в транспортній галузі, стане критичним для підприємств. "За підсумками січня-вересня 2020 транспортні підприємства зменшили обсяг перевезень вантажів на 13% порівняно з січнем-вереснем 2019 року. Пасажирські перевезення впали на 40% в порівнянні з першими трьома кварталами 2019 року. Як наслідок, за 10 місяців 2020 чистий збиток АТ "Укрзалізниця" становив 11, 8 млрд грн, тоді як ще рік тому був чистий прибуток", - зазначив Гусак.

Він звернув увагу, що нинішнє підвищення тарифу на передачу електроенергії вже друге за рік, з 1 липня поточного року тариф вже було піднято удвічі. Що в умовах кризи, викликаної пандемією, за його словами, просто добиває економіку країни.

При цьому Гусак підкреслив: від збільшення тарифу постраждають і пересічні українці, які змушені будуть платити підвищені ціни, зокрема за надання транспортних послуг. "Додаткові витрати понесе не тільки транспортна галузь — рішення НКРЕКП торкнеться й кінцевого споживача. Підвищення цін на передачу електроенергії збільшить витрати електротранспортних підприємств, і вони будуть змушені підвищити тарифи на перевезення. Зокрема, можуть зрости ціни на проїзд в електричних видах транспорту: метро, тролейбусах, трамваях", - зазначив Гусак.

Нагадаємо, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, підвищила з 1 грудня 2020 року на 30% - з 240,23 грн / МВт-година до 312,76 грн / МВт-год. Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії призведе до закриття промислових підприємств і падіння економіки. А народний депутат, голова профспілки шахтарів Михайло Волинець прогнозує закриття шахт в разі зростання тарифів на струм. У свою чергу економічний експерт Андрій Новак підкреслив: підвищення тарифу на передачу електроенергії запустить ланцюгову реакцію зростання цін на всі товари і послуги.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к катастрофе, – эксперт - Цензор.НЕТ 4287
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20.11.2020 16:40
+7
тарифы - катастрофа для всех. Такое чувство, что делается все, чтобы полностью исчезла промышленность и разбежалось население. Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к катастрофе, – эксперт - Цензор.НЕТ 5763
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20.11.2020 16:28
+7
Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к катастрофе, – эксперт - Цензор.НЕТ 8247
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20.11.2020 16:33
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Вах, вах, вах. Вы что еще не врубились? Это и есть цель нашей новой власти, а вы еще над Белорусами смеетесь...
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20.11.2020 16:28 Відповісти
тарифы - катастрофа для всех. Такое чувство, что делается все, чтобы полностью исчезла промышленность и разбежалось население. Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к катастрофе, – эксперт - Цензор.НЕТ 5763
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20.11.2020 16:28 Відповісти
Нужно как-то компенсировать потери от аппетитов Бени и Ахметки. Перекладывают на плечи бюджета и населения.
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20.11.2020 16:31 Відповісти
А петюня,шо свою долю опять ахмету отдал?
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20.11.2020 16:34 Відповісти
Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к катастрофе, – эксперт - Цензор.НЕТ 4287
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20.11.2020 16:40 Відповісти
Підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до катастрофи, - експерт - Цензор.НЕТ 8451
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20.11.2020 16:58 Відповісти
Беня и Ахметка - одни из многих
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20.11.2020 16:59 Відповісти
Саме Бєня перший і постраждає від підняття тарифів. Його феросплавні взагалі можуть зупинитись.
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20.11.2020 17:09 Відповісти
И при этом.

Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к катастрофе, – эксперт - Цензор.НЕТ 3191
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20.11.2020 16:29 Відповісти
Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к катастрофе, – эксперт - Цензор.НЕТ 1475
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20.11.2020 16:32 Відповісти
Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к катастрофе, – эксперт - Цензор.НЕТ 8247
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20.11.2020 16:33 Відповісти
Инфа устарела.
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20.11.2020 17:33 Відповісти
А де ж Порошенко ?? Підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до катастрофи, - експерт - Цензор.НЕТ 5284 .Зебіли розказують що він все контролює. Як же ж так ?? Підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до катастрофи, - експерт - Цензор.НЕТ 9411 .
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20.11.2020 17:39 Відповісти
хуже не будет!
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20.11.2020 16:29 Відповісти
рыжетарифный г-дон может всё.
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20.11.2020 16:32 Відповісти
Я думаю, все еще виноват злой и коварный Порошенко... или уже нет? Не катит такая отмазка?
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20.11.2020 16:34 Відповісти
Хай живе КПРС на Чорнолбильскій АЄС
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20.11.2020 16:38 Відповісти
Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к катастрофе, – эксперт - Цензор.НЕТ 1295
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20.11.2020 16:38 Відповісти
Кучмисты засранные Ведведчуки...
вас ждет Чернобыль...падаль вы....
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20.11.2020 16:41 Відповісти
А зебилам это и надо. враги Украины не смогли победить на войне, так нашли тех кто разрушает ее изнутри
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20.11.2020 16:43 Відповісти
ЛОХторат Зе ,, єво надєжда і опора .. Підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до катастрофи, - експерт - Цензор.НЕТ 6193 .

Підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до катастрофи, - експерт - Цензор.НЕТ 2863 .
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20.11.2020 17:44 Відповісти
Зато не барыга))))))
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20.11.2020 16:47 Відповісти
КАЛомойский звонит Путлеру...й каже Вова дай жару...,Чмо Мавзолейное каже...,Беня..не гони Пургамета..у нас Белорусь,Армения и Молдова в рот насрали...,а ты крупный Швондер,мы не успеваем...
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20.11.2020 16:48 Відповісти
Зєля сидить на підсосі у ахметки, тому він дає добро на підняття цін на електрику. От тільки не зрозуміло одне - українцям Україна вже не потрібна?
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20.11.2020 17:04 Відповісти
Эти слуги олигархов совсем долбанулись !!! Чтобы подать мне потреблённый мной газ где-то работает компрессор, а если я не потребляю газ, то всё равно плачу если компрессор мне ничего не качает. Если я включил дома выключатель и загорелась лампочка, то электричество со скоростью света побежало по проводам от электростанции к моей лампочке. Объясните мне, как эти дятлы транспортируют электричество? Никто в мире не достиг скорости света, а эти слуги олигархов достигли одним указом и за это будут с нас три шкуры драть чтобы олигархи не обеднели.
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20.11.2020 18:06 Відповісти
 
 