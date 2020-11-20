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Спецкомиссия ВР рассмотрит обращение шведского инвестора SCANIA

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Спецкомиссия ВР рассмотрит обращение шведского инвестора SCANIA

Временная специальная комиссия по вопросам защиты прав инвесторов примет к рассмотрению обращение шведского инвестора, компании SCANIA.

19 ноября состоялась встреча представителей "Скания Украина" с руководством специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам защиты прав инвесторов относительно судебных дел между ООО "Скания Украина" и бывшим дилером компании.

Шведская компания Scania, которая входит в группу Volkswagen, имеет представительство в Украине с 1993 года и работает через сеть дилеров. С одним из своих дилеров, ООО "Фирма Журавлына", Scania решила расторгнуть договор еще в 2012 году.

Причиной стало несоблюдение дилером условий договора о сотрудничестве между компаниями. Его "поймали" на использовании не оригинальных деталей при ремонте автомобилей Scania. Такие методы ведения бизнеса не соответствуют стандартам шведского инвестора, поэтому Scania решила официально расторгнуть договор. О чем официально сообщила дилеру.

Однако, сделать это удалось только через суд в 2017 году. А в 2020 году экс-дилер предъявил счет компании Scania на 123 млн грн якобы за не проданные по ее вине автомобили, запчасти и предоставленные услуги. И украинский суд поддержал позицию дилера, который не соблюдал требований договора.

В ближайшее время парламентская Спецкомиссия заслушает все стороны относительно обстоятельств этого дела.

Напомним, Scania является одной из ведущих автомобильных компаний на мировом рынке, производителем тяжелого грузового транспорта, автобусов, индустриальных и морских двигателей. В Украине сеть по продаже и обслуживанию техники Scania состоит из 8 дилерских центров. Сервисные станции предоставляют полный комплекс услуг по техническому обслуживанию и ремонту техники Scania в Украине.
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Топ комментарии
+8
Вот из за такого грабежа иностранцев судьями и другими бандитами иностранные инвесторы и не хотят идти в Украину и создавать в Украине рабочие места соответственно. Поэтому украинцы вынуждены эмигрировать из Украины а бандиты чиновники из Украины покупают виллы на Лазурном Берегу.
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20.11.2020 16:39
+5
Наш уровень всё таки- мелькающие шпалы в дырке вагонного "туалета" и тараканы, а не SKANIA, или теперь уже МАЗ
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20.11.2020 17:09
+3
Это SCANIA! А нашим, внутренним инвесторам куда обращаться?
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20.11.2020 16:54
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Вот из за такого грабежа иностранцев судьями и другими бандитами иностранные инвесторы и не хотят идти в Украину и создавать в Украине рабочие места соответственно. Поэтому украинцы вынуждены эмигрировать из Украины а бандиты чиновники из Украины покупают виллы на Лазурном Берегу.
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20.11.2020 16:39 Ответить
Нашли кому ещё пожаловаться, "Спецкомиссия ВР"
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20.11.2020 17:13 Ответить
100%
Це коротка теза про наші здобутки під керівництвом кремлівських керманичів за 29 років
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21.11.2020 11:17 Ответить
Ну, так в 2020 году уже была зелёная инвестиционная няня!
Все претензии к ней.....
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20.11.2020 16:42 Ответить
Кидать китаез это одно, а европейских партнеров совсем другое.
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20.11.2020 16:52 Ответить
Это SCANIA! А нашим, внутренним инвесторам куда обращаться?
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20.11.2020 16:54 Ответить
на участки для голосования. И хорошо думать, где ставить галочку.
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20.11.2020 17:14 Ответить
А ДО выборов, бизнес закрывать? Или если, лично я, проголосовал "правильно", но выбрали клоуна, то что?
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21.11.2020 13:14 Ответить
Сочувствую. Ты живешь в стране в которой 73% совков. Делай выводы...
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23.11.2020 10:00 Ответить
Делаю. И не только выводы, но и дело делаю, т.к. это моя страна. А с чего ты взял, что 73% совки?
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23.11.2020 10:44 Ответить
Наш уровень всё таки- мелькающие шпалы в дырке вагонного "туалета" и тараканы, а не SKANIA, или теперь уже МАЗ
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20.11.2020 17:09 Ответить
Как объяснить нормальным западным бизнесменам, что высокопоставленные полицейские, судьи и чиновники, это и есть бандиты в Украине?
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20.11.2020 17:19 Ответить
та знають вони все - тому сюди і не заходять.
Ця система з часів Кучми створювалася кремлівськими агентами - тому наше передостаннє місце в Європі - це результат їхної діяльності
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21.11.2020 11:19 Ответить
Люди добрі !Відривайтеся вже курва від цього совка якщо хочете нормально, гідно жити у Європі (!!) !Ці всі левандоси тут не прокатують! Вас просто пошлють нах і припинять з вами бізнес !Це лише тупой може не вкурити ці дитячі істини
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20.11.2020 18:22 Ответить
Давайте ещё тут опозортесь
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20.11.2020 18:33 Ответить
По другому не бывает. Переговоры со Сканией ведут одни люди. А принимать решения будут другие.... совсем другие.
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20.11.2020 19:38 Ответить
Бросят как всегда.
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20.11.2020 19:36 Ответить
невитримали *конкуренції* богданів газельів соболів камазів мазів пазів та іншого шарпотреба раши
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20.11.2020 20:12 Ответить
 
 