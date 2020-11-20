Спецкомиссия ВР рассмотрит обращение шведского инвестора SCANIA

Временная специальная комиссия по вопросам защиты прав инвесторов примет к рассмотрению обращение шведского инвестора, компании SCANIA.

19 ноября состоялась встреча представителей "Скания Украина" с руководством специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам защиты прав инвесторов относительно судебных дел между ООО "Скания Украина" и бывшим дилером компании.

Шведская компания Scania, которая входит в группу Volkswagen, имеет представительство в Украине с 1993 года и работает через сеть дилеров. С одним из своих дилеров, ООО "Фирма Журавлына", Scania решила расторгнуть договор еще в 2012 году.

Причиной стало несоблюдение дилером условий договора о сотрудничестве между компаниями. Его "поймали" на использовании не оригинальных деталей при ремонте автомобилей Scania. Такие методы ведения бизнеса не соответствуют стандартам шведского инвестора, поэтому Scania решила официально расторгнуть договор. О чем официально сообщила дилеру.

Однако, сделать это удалось только через суд в 2017 году. А в 2020 году экс-дилер предъявил счет компании Scania на 123 млн грн якобы за не проданные по ее вине автомобили, запчасти и предоставленные услуги. И украинский суд поддержал позицию дилера, который не соблюдал требований договора.

В ближайшее время парламентская Спецкомиссия заслушает все стороны относительно обстоятельств этого дела.

Напомним, Scania является одной из ведущих автомобильных компаний на мировом рынке, производителем тяжелого грузового транспорта, автобусов, индустриальных и морских двигателей. В Украине сеть по продаже и обслуживанию техники Scania состоит из 8 дилерских центров. Сервисные станции предоставляют полный комплекс услуг по техническому обслуживанию и ремонту техники Scania в Украине.