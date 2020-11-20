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Спецкомісія ВР розгляне звернення шведського інвестора SCANIA

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Спецкомісія ВР розгляне звернення шведського інвестора SCANIA

Тимчасова спеціальна комісія з питань захисту прав інвесторів візьме до розгляду звернення шведського інвестора, компанії Scania.

19 листопада відбулась зустріч представників "Сканія Україна" з керівництвом спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів, щодо судових справ між ТОВ "Сканія Україна" та колишнім дилером компанії.

Шведська компанія Scania, яка входить у групу Volkswagen, представлена в Україні з 1993 року та працює через мережу дилерів. З одним зі своїх дилерів, ТОВ "Фірма Журавлина", Scania вирішила розірвати відносини ще у 2012 році.

Причиною стали не дотримання дилером умов договору про співпрацю між компаніями. Його "спіймали" на використанні не оригінальних деталей під час ремонту автомобілів Scania. Такі методи ведення бізнесу не відповідають стандартам шведського інвестора, тому Scania вирішила офіційно розірвати договір. Про що офіційно повідомила дилера.

Однак, зробити це вдалося лише через суд у 2017 році. А у 2020 році екс-дилер пред'явив рахунок Scania на 123 млн. грн. нібито за не продані з його вини автомобілі, запчастини та ненадані послуги. І український суд підтримав позицію дилера, який не дотримувався вимог договору.

Найближчим часом парламентська Спецкомісія заслухає всі сторони щодо обставин цієї справи.

Нагадаємо, Scania є однією з провідних автомобільних компаній на світовому ринку, виробником важкого вантажного транспорту, автобусів, індустріальних і морських двигунів. В Україні мережа з продажу і обслуговування техніки Scania складається з 8 дилерських центрів. Сервісні станції надають повний комплекс послуг з технічного обслуговування і ремонту техніки Scania в Україні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Вот из за такого грабежа иностранцев судьями и другими бандитами иностранные инвесторы и не хотят идти в Украину и создавать в Украине рабочие места соответственно. Поэтому украинцы вынуждены эмигрировать из Украины а бандиты чиновники из Украины покупают виллы на Лазурном Берегу.
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20.11.2020 16:39
+5
Наш уровень всё таки- мелькающие шпалы в дырке вагонного "туалета" и тараканы, а не SKANIA, или теперь уже МАЗ
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20.11.2020 17:09
+3
Это SCANIA! А нашим, внутренним инвесторам куда обращаться?
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20.11.2020 16:54
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Вот из за такого грабежа иностранцев судьями и другими бандитами иностранные инвесторы и не хотят идти в Украину и создавать в Украине рабочие места соответственно. Поэтому украинцы вынуждены эмигрировать из Украины а бандиты чиновники из Украины покупают виллы на Лазурном Берегу.
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20.11.2020 16:39 Відповісти
Нашли кому ещё пожаловаться, "Спецкомиссия ВР"
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20.11.2020 17:13 Відповісти
100%
Це коротка теза про наші здобутки під керівництвом кремлівських керманичів за 29 років
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21.11.2020 11:17 Відповісти
Ну, так в 2020 году уже была зелёная инвестиционная няня!
Все претензии к ней.....
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20.11.2020 16:42 Відповісти
Кидать китаез это одно, а европейских партнеров совсем другое.
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20.11.2020 16:52 Відповісти
Это SCANIA! А нашим, внутренним инвесторам куда обращаться?
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20.11.2020 16:54 Відповісти
на участки для голосования. И хорошо думать, где ставить галочку.
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20.11.2020 17:14 Відповісти
А ДО выборов, бизнес закрывать? Или если, лично я, проголосовал "правильно", но выбрали клоуна, то что?
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21.11.2020 13:14 Відповісти
Сочувствую. Ты живешь в стране в которой 73% совков. Делай выводы...
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23.11.2020 10:00 Відповісти
Делаю. И не только выводы, но и дело делаю, т.к. это моя страна. А с чего ты взял, что 73% совки?
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23.11.2020 10:44 Відповісти
Наш уровень всё таки- мелькающие шпалы в дырке вагонного "туалета" и тараканы, а не SKANIA, или теперь уже МАЗ
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20.11.2020 17:09 Відповісти
Как объяснить нормальным западным бизнесменам, что высокопоставленные полицейские, судьи и чиновники, это и есть бандиты в Украине?
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20.11.2020 17:19 Відповісти
та знають вони все - тому сюди і не заходять.
Ця система з часів Кучми створювалася кремлівськими агентами - тому наше передостаннє місце в Європі - це результат їхної діяльності
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21.11.2020 11:19 Відповісти
Люди добрі !Відривайтеся вже курва від цього совка якщо хочете нормально, гідно жити у Європі (!!) !Ці всі левандоси тут не прокатують! Вас просто пошлють нах і припинять з вами бізнес !Це лише тупой може не вкурити ці дитячі істини
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20.11.2020 18:22 Відповісти
Давайте ещё тут опозортесь
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20.11.2020 18:33 Відповісти
По другому не бывает. Переговоры со Сканией ведут одни люди. А принимать решения будут другие.... совсем другие.
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20.11.2020 19:38 Відповісти
Бросят как всегда.
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20.11.2020 19:36 Відповісти
невитримали *конкуренції* богданів газельів соболів камазів мазів пазів та іншого шарпотреба раши
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20.11.2020 20:12 Відповісти
 
 