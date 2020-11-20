РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10311 посетитель онлайн
Новости Общество Местные выборы-2020
426 6
женщины (813) ОПОРА (247)

Среди избранных кандидатов на местных выборах 35,9% - женщины, - ОПОРА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Среди избранных кандидатов на местных выборах 35,9% - женщины, - ОПОРА

Среди всех избранных на местных выборах 25 октября кандидатов 64,1% являются мужчинами, а 35,9% - женщинами.

Об этом сообщает гражданская сеть "Опора", передает Цензор.НЕТ.

Анализ проводился на основе 39813 человек, которые были избраны депутатами местных советов или главами общин. Отмечается, что на сайте ЦИК до сих пор отсутствует информация о почти 4 тысячах избранных депутатов.

Больше всего женщин было выбрано в маленьких общинах с количеством избирателей в 10 тысяч - 41,6%.

В областных советах почти 28,2% избранных депутатов являются женщинами; в районных - 33,7%; в советах общин с количеством избирателей более 10 тысяч - 32,8%.

Самый низкий процент женщин среди избранных городских, поселковых и сельских голов - 16,8%. Однако и кандидаток-женщин на эту должность тоже было значительно меньше, чем кандидатов-мужчин.

Если говорить о партиях, то среди получивших больше всего мандатов, самый высокий процент избранных женщин-кандидатов в списках партии "Наш край" - 40,3% и "Слуга народа" - 39,1%, а самый низкий в ВО "Свобода" - 26%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Местные выборы: в воскресенье будут выбирать мэров 11 городов и депутатов 47 советов, - ЦИК
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Иииииии что?
показать весь комментарий
20.11.2020 17:49 Ответить
И шо теперя делать??
показать весь комментарий
20.11.2020 17:52 Ответить
А скільки геїв, чорношкірних та китайців?
показать весь комментарий
20.11.2020 18:57 Ответить
... інвалідів, рептилоідів, сифілітиків?
показать весь комментарий
20.11.2020 18:59 Ответить
Душевнохворі також мають право бути обраними.

Невже їх так брутально віддискримінували наші виборці??
показать весь комментарий
20.11.2020 19:05 Ответить
А негров-то - негров сколько избрано? Это похоже на апартеид!
показать весь комментарий
20.11.2020 23:12 Ответить
 
 