Серед обраних кандидатів на місцевих виборах 35,9% - жінки, - ОПОРА

Серед всіх обраних на місцевих виборах 25 жовтня кандидатів 64,1% є чоловіками, а 35,9% - жінками.

Про це повідомляє громадянська мережа "Опора", передає Цензор.НЕТ.

Аналіз проводився на основі 39813 осіб, які були обрані депутатами місцевих рад або главами громад. Зазначається, що на сайті ЦВК досі відсутня інформація про майже 4 тисячі обраних депутатів.

Найбільше жінок було вибрано в маленьких громадах із кількістю виборців 10 тисяч - 41,6%.

В обласних радах майже 28,2% обраних депутатів є жінками; в районних - 33,7%; в радах громад із кількістю виборців понад 10 тисяч - 32,8%.

Читайте також: Місцеві вибори: в неділю обиратимуть мерів 11 міст і депутатів 47 порад, - ЦВК

Найнижчий відсоток жінок серед обраних міських, селищних і сільських голів - 16,8%. Однак і кандидаток-жінок на цю посаду теж було значно менше, ніж кандидатів-чоловіків.

Якщо говорити про партії, то серед тих, що отримали найбільше мандатів, найвищий відсоток обраних жінок-кандидатів у списках партії "Наш край" - 40,3% і "Слуга народу" - 39,1%, а найнижчий у ВО "Свобода" - 26%.

Читайте також: Майже половина кандидатів на місцевих виборах - жінки, - ОПОРА