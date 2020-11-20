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жінки (486) ОПОРА (216)

Серед обраних кандидатів на місцевих виборах 35,9% - жінки, - ОПОРА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Серед обраних кандидатів на місцевих виборах 35,9% - жінки, - ОПОРА

Серед всіх обраних на місцевих виборах 25 жовтня кандидатів 64,1% є чоловіками, а 35,9% - жінками.

Про це повідомляє громадянська мережа "Опора", передає Цензор.НЕТ.

Аналіз проводився на основі 39813 осіб, які були обрані депутатами місцевих рад або главами громад. Зазначається, що на сайті ЦВК досі відсутня інформація про майже 4 тисячі обраних депутатів.

Найбільше жінок було вибрано в маленьких громадах із кількістю виборців 10 тисяч - 41,6%.

В обласних радах майже 28,2% обраних депутатів є жінками; в районних - 33,7%; в радах громад із кількістю виборців понад 10 тисяч - 32,8%.

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Найнижчий відсоток жінок серед обраних міських, селищних і сільських голів - 16,8%. Однак і кандидаток-жінок на цю посаду теж було значно менше, ніж кандидатів-чоловіків.

Якщо говорити про партії, то серед тих, що отримали найбільше мандатів, найвищий відсоток обраних жінок-кандидатів у списках партії "Наш край" - 40,3% і "Слуга народу" - 39,1%, а найнижчий у ВО "Свобода" - 26%.

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Иииииии что?
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20.11.2020 17:49 Відповісти
И шо теперя делать??
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20.11.2020 17:52 Відповісти
А скільки геїв, чорношкірних та китайців?
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20.11.2020 18:57 Відповісти
... інвалідів, рептилоідів, сифілітиків?
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20.11.2020 18:59 Відповісти
Душевнохворі також мають право бути обраними.

Невже їх так брутально віддискримінували наші виборці??
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20.11.2020 19:05 Відповісти
А негров-то - негров сколько избрано? Это похоже на апартеид!
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20.11.2020 23:12 Відповісти
 
 