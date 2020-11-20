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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Борисполь (764) ЦИК (3635)

ЦИК отменил даты перевыборов в Борисполе и Новгород-Северском

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ЦИК отменил даты перевыборов в Борисполе и Новгород-Северском

Центральная избирательная комиссия отменила постановления территориальных избирательных комиссий о назначении перевыборов в Борисполе и Новгород-Северском. ЦИК требует от местных комиссий до 23 ноября назначить новые даты повторного голосования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

ЦИК пришел к выводу, что предыдущие постановления Бориспольского и Новгород-Северского ТИК нарушают положения избирательного кодекса в части назначения выборов на последнее воскресенье 60-дневного срока со дня принятия решения об их назначении.

Повторные выборы мэра Борисполя сначала были назначены на 31 января 2021 года, а перевыборы мэра Новгород-Северского должны были состояться 17 января 2021 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местные выборы: в воскресенье будут выбирать мэров 11 городов и депутатов 47 советов, - ЦИК

Автор: Роман Свиридович
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Зеленский подставной и марионетка и хочет нас к уровню Зимбабве прировнять ?
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20.11.2020 22:21 Ответить
а низзя сразу назначить даму с зонтиком главной во всех населённых пунктах?и метлу выделить с бюджета,шоб успевала облетать владения...
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20.11.2020 22:27 Ответить
 
 