УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12495 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Місцеві вибори-2020
1 766 2
Бориспіль (448) ЦВК (1132)

ЦВК скасувала дати перевиборів у Борисполі і Новгороді-Сіверському

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЦВК скасувала дати перевиборів у Борисполі і Новгороді-Сіверському

Центральна виборча комісія скасувала постанови територіальних виборчих комісій про призначення перевиборів у Борисполі і Новгород-Сіверському. ЦВК вимагає від місцевих комісій до 23 листопада призначити нові дати повторного голосування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

ЦВК прийшов до висновку, що попередні ухвали Бориспільського та Новгород-Сіверського ТВК порушують положення виборчого кодексу в частині призначення виборів на останню неділю 60-денного терміну з дня прийняття рішення про їх призначення.

Повторні вибори мера Борисполя спочатку були призначені на 31 січня 2021 року, а перевибори мера Новгорода-Сіверського мали відбутися 17 січня 2021 року.

Читайте також: Повторні вибори мера Борисполя призначено на 31 січня, - ЦВК
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мнение форумчан ответте плиз :
Зеленский подставной и марионетка и хочет нас к уровню Зимбабве прировнять ?
показати весь коментар
20.11.2020 22:21 Відповісти
а низзя сразу назначить даму с зонтиком главной во всех населённых пунктах?и метлу выделить с бюджета,шоб успевала облетать владения...
показати весь коментар
20.11.2020 22:27 Відповісти
 
 