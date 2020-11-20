ЦВК скасувала дати перевиборів у Борисполі і Новгороді-Сіверському

Центральна виборча комісія скасувала постанови територіальних виборчих комісій про призначення перевиборів у Борисполі і Новгород-Сіверському. ЦВК вимагає від місцевих комісій до 23 листопада призначити нові дати повторного голосування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

ЦВК прийшов до висновку, що попередні ухвали Бориспільського та Новгород-Сіверського ТВК порушують положення виборчого кодексу в частині призначення виборів на останню неділю 60-денного терміну з дня прийняття рішення про їх призначення.

Повторні вибори мера Борисполя спочатку були призначені на 31 січня 2021 року, а перевибори мера Новгорода-Сіверського мали відбутися 17 січня 2021 року.

Читайте також: Повторні вибори мера Борисполя призначено на 31 січня, - ЦВК