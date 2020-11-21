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Зеленский запустил всеукраинский флешмоб для молодежи Ukraine NOW

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский запустил всеукраинский флешмоб для молодежи Ukraine NOW

Президент Владимир Зеленский пригласил молодежь принять участие во всеукраинском флешмобе Ukraine NOW и рассказать о любви к Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Пересмотрел видео о нашей современной Украине, о молодом поколении свободы, рожденном в независимой стране. Свободные, красивые, сильные! Это и есть Украина, в которую я верю. А давайте посмотрим, в какую Украину верит наша молодежь!" - сказал Зеленский

В флешмобе Ukraine NOW могут принять участие все желающие граждане Украины в возрасте до 30 лет включительно.

"С десятью победителями увидимся на День Независимости, в 30-ю годовщину Украине", - добавил Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Креативная экономика должна стать приоритетом стратегического развития Украины", - Зеленский. ВИДЕО

Отправить видеоролики для участия в конкурсе можно до 1 марта 2021 года. По результатам конкурса жюри выберет 10 победителей. Они получат возможность встретиться и пообщаться на важные темы с Президентом в день 30-й годовщины независимости Украины.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+48
#ЗеленскийИдивсраку
Зеленский запустил всеукраинский флешмоб для молодежи Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 7345
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21.11.2020 12:57
+42
Зеленский запустил всеукраинский флешмоб для молодежи Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 5203
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21.11.2020 13:01
+41
Канабіс роздаватимуть?
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21.11.2020 12:55
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Канабіс роздаватимуть?
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21.11.2020 12:55 Ответить
він не такий ще щедрий, може коли знов вибори об'являть якісь
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21.11.2020 12:58 Ответить
Зеленский запустил всеукраинский флешмоб для молодежи Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 3602
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21.11.2020 13:29 Ответить
Дірки отвід бубликів роздаватимуть
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22.11.2020 01:36 Ответить
Це знов якась дурна ідея дєрьмака для зовнішнього споживання. В Україні він тільки отримає від того купу лайна на свою макитру.
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21.11.2020 12:56 Ответить
Зеленский запустил всеукраинский флешмоб для молодежи Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 1043
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21.11.2020 13:20 Ответить
#ЗеленскийИдивсраку
Зеленский запустил всеукраинский флешмоб для молодежи Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 7345
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21.11.2020 12:57 Ответить
Вот только новость про НеЛоха и сразу на ум приходит мысль (даже не читая новости) - кукла с рукой в жопе опять наркоты обожралась. А потом читаю новость и понимаю - ТОЧНО!
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21.11.2020 12:57 Ответить
Триппер он у себя запустил.
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21.11.2020 12:58 Ответить
Зеленский запустил всеукраинский флешмоб для молодежи Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 4016
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21.11.2020 13:27 Ответить
головного мізку
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21.11.2020 13:51 Ответить
Люблю страну, но не госудаство
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21.11.2020 12:58 Ответить
держава - не коханка чи коханець, за що її любити
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21.11.2020 13:00 Ответить
а ковбасу любиш?
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21.11.2020 13:07 Ответить
Гниль гнусявое, у тебя сегодня задористая шмаль 😀. Згинь нахрен уже, нечесть конченная
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21.11.2020 13:00 Ответить
Зеленский запустил всеукраинский флешмоб для молодежи Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 5203
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21.11.2020 13:01 Ответить
Зеленский запустил всеукраинский флешмоб для молодежи Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 306
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21.11.2020 13:15 Ответить
Зеленский пригласил молодежь принять участие во всеукраинском флешмобе Ukraine NOW и рассказать о любви к Украине. /После выступления в Юрмале соцсети оскорбились шуткой Зеленского об Украине, которую он сравнил с немецкой актрисой из фильма для взрослых, готовой "принять любое количество из любой страны". / четыреждыуклонист говорит одно, думает другое, делает третье. Восток-дело тонкое.
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21.11.2020 13:01 Ответить
Идиот
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21.11.2020 13:01 Ответить
Ну чого ж? Зеботам підігнали свіжу роботу. Тепер це будуть "молоді люди до 30-ть років". Що ж стосується молоді, то вона не хоче жити а "Україні (чи то б пак - Малоросії) Зєлєнского" а дружно виїжджає на Захід саме тому, що там цінності, які пропагує Зєлєнскій не в пошані.
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21.11.2020 15:07 Ответить
Свободные, красивые, сильные, нищие! WOW Польща!
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21.11.2020 13:02 Ответить
Ты что сказать то хотел???
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21.11.2020 13:10 Ответить
Куди втікати Шмигалю? І коли?
https://www.youtube.com/watch?v=scVGBQcjYNE
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21.11.2020 13:04 Ответить
Вовочка трудиться не покладаючи рук.
Флешмоби, відосіки, - акі пчєла....
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21.11.2020 13:09 Ответить
пилите видосики Зеленский запустил всеукраинский флешмоб для молодежи Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 7906
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21.11.2020 13:10 Ответить
Гундосики
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22.11.2020 01:39 Ответить
Интересен % умственно отсталой молодёжи которая поведётся на это ЗЕленое дерьмо от фигляра.
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21.11.2020 13:12 Ответить
Там все проще. Нагнут ректоров, те за зачеты студентов обеспечат
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21.11.2020 15:06 Ответить
Если бабла заплатят побольше, то....
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21.11.2020 18:35 Ответить
Медійщик розуміє що сьогодні всі будуть йому пригадувати його знущання над Майданом з *********** паличками і вирішив перевести стрілки на флешмоб, щоб всі обговорювали його нову ініціативу.
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21.11.2020 13:12 Ответить
пусть уже на манатках сидит..какие нах флешмобы!зебильное чмо
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21.11.2020 13:13 Ответить
Були і серед моїх студентів дівчата, які реагували на молодих зелохів ось так... Зеленский запустил всеукраинский флешмоб для молодежи Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 889
Зеленский запустил всеукраинский флешмоб для молодежи Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 7119
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21.11.2020 13:14 Ответить
Невже сподівається "довідоситися" до Дня Незалежності, був вже прецедент з одним ще незадовго і до 8 Березня.
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21.11.2020 13:15 Ответить
Зеленский запустил всеукраинский флешмоб для молодежи Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 2830
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21.11.2020 13:17 Ответить
Проблема зебилов как-раз в том, что они верили в сказку, волшебника, золотую рыбку и волшебную палочку. Что все станет лучше само собой и сразу. Пахать на это никто из них и не собирался. "Почему нам не сделали и не обеспечили?".
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21.11.2020 13:31 Ответить
Зря вы так. ЗЕидиоты заслуживают доведения дел ЗЕпетуха до конца.
То есть доведения страны до дефолта.
Если идиоты не способны учиться - им надо помочь.
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21.11.2020 22:17 Ответить
а почему по аеглийски?
своих слов не хватает ?
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21.11.2020 13:18 Ответить
"Они получат возможность встретиться и пообщаться на важные темы с Президентом в день 30-й годовщины независимости Украины". Источник: https://censor.net/ru/n3232451

Сомнительный приз.
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21.11.2020 13:18 Ответить
Зеленский запустил всеукраинский флешмоб для молодежи Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 5331
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21.11.2020 13:22 Ответить
Для цієї? Це ж його контингент.
Зеленский запустил всеукраинский флешмоб для молодежи Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 4177
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21.11.2020 13:22 Ответить
Встретиться на рояле побренчать?
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21.11.2020 13:23 Ответить
Флешмоб зеленського: ідіть у сраку.
https://www.youtube.com/watch?v=EftX_qPN9S4
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21.11.2020 13:26 Ответить
Это вместо работы на международной политической арене. Дебилоид конченный.
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21.11.2020 13:36 Ответить
на флешмоб торопятся ...
Зеленський запустив всеукраїнський флешмоб для молоді Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 6167

...
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21.11.2020 13:48 Ответить
Видосики,флэшмобики...Он вообще болшьше 3х секунд подряд может думать о чем то еще?
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21.11.2020 13:49 Ответить
а навіщо йому ще думать? за нього це робить дєрьмак
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21.11.2020 13:53 Ответить
Может, о наркотиках и рейтинге.
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21.11.2020 14:27 Ответить
приз доволі сумнівної цінності..
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21.11.2020 13:53 Ответить
Флешмобики и видосики, на большее это пустое место не способно. Убил экономику, провалил внешнюю политику, разорил бюджет, заврался с кортежами и резиденциями.... Вот истинное лицо ЗЕ. Посылает он флешмобы молодежи, да молодежь уже давно послала тебя на ...
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21.11.2020 13:55 Ответить
а дале буде Медведчук Зеленський запустив всеукраїнський флешмоб для молоді Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 9268
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21.11.2020 13:59 Ответить
у Зеленого кукуха поехала?, флэшмоб ЮНЕСКО теперь Украина, пора менять клоуна в цирке
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21.11.2020 13:59 Ответить
Страна катится чёрт знает куда,а оно в флешмобики играется. Дебил,блеать.
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21.11.2020 14:06 Ответить
Яке ж воно тупе .....
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21.11.2020 14:13 Ответить
так оно еще и кичится собов, шо тупо наклоняет страну.
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21.11.2020 14:37 Ответить
А перед цим запустив економіку,політику,медицину,просто в сr@k¥!
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21.11.2020 14:18 Ответить
*,,,Шура---запускай Берлагу! махнул рукой Остап из за буйков....*.
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21.11.2020 14:21 Ответить
начиная с запуска "квартала" и по сей день ,кроме вреда Украине и ее народу больше никаких положительных запусков не замечено за "слугами"
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21.11.2020 14:24 Ответить
Самоустранился от прямых обязанностей , занялся любимым флешмобными iграшками. Вот тока рано себя позиционируе в отношении молодежи, если каанечна, самому - 42 и дiйсно - не лох.ЗЫ... посмотреть на заточке мимику, дык, сам еще с ясельного возраста не вышел, молодiж решил учить(лохать). Вова , а зачем ты-вы глаза таращишь, при спiлкуваннi. Ленин в Горках тоже витрiщався , как и чикатило (на пожизненной киче).
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21.11.2020 14:34 Ответить
Трусливое ничтожество клоун как обкурится начинает снимать видосики
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21.11.2020 14:39 Ответить
Кернес хз Чудіком десь в одній палаті лікуються
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21.11.2020 14:44 Ответить
Та обожди-те, там уже был один флэшмоб, узаконить канабис... Не довел до конца одно дело , блеешь о другом... Думаешь-те за базар не придется ответить... Наивный ты-вы, Вова. О родителях бы подумалось и о семье... Спонукаешь-сi их стать извечными скитальцами... Ни ума , ни фантазии, а еще КВНщиком себя воображать... f,shdfk rfrjq-nj... ХМЫ...
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21.11.2020 14:52 Ответить
правильно - f,shdfku rfrfz-nj...
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21.11.2020 16:02 Ответить
что-то я не слышал, чтобы в нормальных странах, адекватные президенты организовывали флешмобы. Это дело гражданских инициатив, оппозиции и общественных организация
Основные принципы флешмоба:
Спонтанность в широком смысле.
Отсутствие централизованного руководства, избранного командира.
Отсутствие каких-либо финансовых или рекламных целей
А тут - Президент Владимир Зеленский пригласил молодежь принять участие во всеукраинском флешмобе Ukraine NOW Зеленський запустив всеукраїнський флешмоб для молоді Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 1086
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21.11.2020 15:16 Ответить
Уж лучше бы про хрущей и пшеницу рассказывал. А так совсем обкуренный.
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21.11.2020 15:31 Ответить
кончений наркоман.
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21.11.2020 15:33 Ответить
Приходит Вовочка домой: Физика - 2 Рус. Яз. - 2 Химия - 2 Пение - 5 Батька снимая ремень (задумчиво): "Так ты еще и поешь?!"...
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21.11.2020 15:52 Ответить
А эта муйня точно обязанность президента европейской страны?
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21.11.2020 16:27 Ответить
Кацапи активувались.
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21.11.2020 17:12 Ответить
іди в сраку, чмо болотне, брехливе
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21.11.2020 17:16 Ответить
Послухайте мені одному здається шо воно не при собі? Українці не можуть знайти місце в лікарнях, не можуть знайти кисень, платять шалені гроші за ліки від короновірусу а воно флешмоби запускає.
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21.11.2020 17:53 Ответить
Хороший вопрос. В країні піпець. Воно нібито хворе. При цьому - відосіки,флешмобіки в асортименті.
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21.11.2020 20:43 Ответить
Хмм.. о любви к Украине, значит критикой сук народа
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21.11.2020 18:55 Ответить
Він робить те що вміє - запускає флешмоби і пиляє відосики. Це найфлешмобніший презЕдент світу. Чого хотіли - те маєте! Так, 73 %?
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21.11.2020 19:13 Ответить
А мона цього *********** принудительно отправить в психушку так сказать на обследование Зеленський запустив всеукраїнський флешмоб для молоді Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 2525
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21.11.2020 19:42 Ответить
Без анализов туда не примут. ЗЫ... мож кто корешуется с пальчевским, замолвите словечко, пусть обнародует результ-анализ... Пальчевскому теперь ведь нечего терять. И так алик - в дупе.
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21.11.2020 23:33 Ответить
СЦЫКУНЫ ЗА РІДНУ НЕНЬКУ ПРЯЧУТСЯ !!! НЕОБХОДИМ ФЛЄШМОБ КАК НАРОД ЛЮБИТ УКРАИНСКУЮ ВЛАСТЬ ИЛИ НЕ ЛЮБИТ !)
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22.11.2020 16:52 Ответить
 
 