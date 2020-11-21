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Зеленський запустив всеукраїнський флешмоб для молоді Ukraine NOW

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський запустив всеукраїнський флешмоб для молоді Ukraine NOW

Президент Володимир Зеленський запросив молодь взяти участь у всеукраїнському флешмобі Ukraine NOW і розповісти про любов до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Переглянув відео про нашу сучасну Україну, про молоде покоління свободи, народжене в незалежній країні. Вільні, красиві, сильні! Це і є Україна, в яку я вірю. А погляньмо, в яку Україну вірить наша молодь!" - сказав Зеленський.

У флешмобі Ukraine NOW можуть взяти участь усі охочі громадяни України віком до 30 років включно.

"З десятьма переможцями побачимося на День Незалежності, в 30-ту річницю України", - додав Зеленський.

Дивіться також: "Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку України", - Зеленський. ВIДЕО

Надіслати відеоролики для участі в конкурсі можна до 1 березня 2021 року. За результатами конкурсу журі обере 10 переможців. Вони отримають можливість зустрітися і поспілкуватися на важливі теми з президентом у день 30-ї річниці незалежності України.
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Топ коментарі
+48
#ЗеленскийИдивсраку
Зеленский запустил всеукраинский флешмоб для молодежи Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 7345
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21.11.2020 12:57
+42
Зеленский запустил всеукраинский флешмоб для молодежи Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 5203
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21.11.2020 13:01
+41
Канабіс роздаватимуть?
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21.11.2020 12:55
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Канабіс роздаватимуть?
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21.11.2020 12:55 Відповісти
він не такий ще щедрий, може коли знов вибори об'являть якісь
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21.11.2020 12:58 Відповісти
Зеленский запустил всеукраинский флешмоб для молодежи Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 3602
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21.11.2020 13:29 Відповісти
Дірки отвід бубликів роздаватимуть
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22.11.2020 01:36 Відповісти
Це знов якась дурна ідея дєрьмака для зовнішнього споживання. В Україні він тільки отримає від того купу лайна на свою макитру.
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21.11.2020 12:56 Відповісти
Зеленский запустил всеукраинский флешмоб для молодежи Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 1043
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21.11.2020 13:20 Відповісти
#ЗеленскийИдивсраку
Зеленский запустил всеукраинский флешмоб для молодежи Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 7345
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21.11.2020 12:57 Відповісти
Вот только новость про НеЛоха и сразу на ум приходит мысль (даже не читая новости) - кукла с рукой в жопе опять наркоты обожралась. А потом читаю новость и понимаю - ТОЧНО!
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21.11.2020 12:57 Відповісти
Триппер он у себя запустил.
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21.11.2020 12:58 Відповісти
Зеленский запустил всеукраинский флешмоб для молодежи Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 4016
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21.11.2020 13:27 Відповісти
головного мізку
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21.11.2020 13:51 Відповісти
Люблю страну, но не госудаство
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21.11.2020 12:58 Відповісти
держава - не коханка чи коханець, за що її любити
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21.11.2020 13:00 Відповісти
а ковбасу любиш?
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21.11.2020 13:07 Відповісти
Гниль гнусявое, у тебя сегодня задористая шмаль 😀. Згинь нахрен уже, нечесть конченная
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21.11.2020 13:00 Відповісти
Зеленский запустил всеукраинский флешмоб для молодежи Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 5203
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21.11.2020 13:01 Відповісти
Зеленский запустил всеукраинский флешмоб для молодежи Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 306
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21.11.2020 13:15 Відповісти
Зеленский пригласил молодежь принять участие во всеукраинском флешмобе Ukraine NOW и рассказать о любви к Украине. /После выступления в Юрмале соцсети оскорбились шуткой Зеленского об Украине, которую он сравнил с немецкой актрисой из фильма для взрослых, готовой "принять любое количество из любой страны". / четыреждыуклонист говорит одно, думает другое, делает третье. Восток-дело тонкое.
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21.11.2020 13:01 Відповісти
Идиот
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21.11.2020 13:01 Відповісти
Ну чого ж? Зеботам підігнали свіжу роботу. Тепер це будуть "молоді люди до 30-ть років". Що ж стосується молоді, то вона не хоче жити а "Україні (чи то б пак - Малоросії) Зєлєнского" а дружно виїжджає на Захід саме тому, що там цінності, які пропагує Зєлєнскій не в пошані.
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21.11.2020 15:07 Відповісти
Свободные, красивые, сильные, нищие! WOW Польща!
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21.11.2020 13:02 Відповісти
Ты что сказать то хотел???
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21.11.2020 13:10 Відповісти
Куди втікати Шмигалю? І коли?
https://www.youtube.com/watch?v=scVGBQcjYNE
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21.11.2020 13:04 Відповісти
Вовочка трудиться не покладаючи рук.
Флешмоби, відосіки, - акі пчєла....
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21.11.2020 13:09 Відповісти
пилите видосики Зеленский запустил всеукраинский флешмоб для молодежи Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 7906
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21.11.2020 13:10 Відповісти
Гундосики
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22.11.2020 01:39 Відповісти
Интересен % умственно отсталой молодёжи которая поведётся на это ЗЕленое дерьмо от фигляра.
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21.11.2020 13:12 Відповісти
Там все проще. Нагнут ректоров, те за зачеты студентов обеспечат
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21.11.2020 15:06 Відповісти
Если бабла заплатят побольше, то....
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21.11.2020 18:35 Відповісти
Медійщик розуміє що сьогодні всі будуть йому пригадувати його знущання над Майданом з *********** паличками і вирішив перевести стрілки на флешмоб, щоб всі обговорювали його нову ініціативу.
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21.11.2020 13:12 Відповісти
пусть уже на манатках сидит..какие нах флешмобы!зебильное чмо
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21.11.2020 13:13 Відповісти
Були і серед моїх студентів дівчата, які реагували на молодих зелохів ось так... Зеленский запустил всеукраинский флешмоб для молодежи Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 889
Зеленский запустил всеукраинский флешмоб для молодежи Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 7119
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21.11.2020 13:14 Відповісти
Невже сподівається "довідоситися" до Дня Незалежності, був вже прецедент з одним ще незадовго і до 8 Березня.
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21.11.2020 13:15 Відповісти
Зеленский запустил всеукраинский флешмоб для молодежи Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 2830
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21.11.2020 13:17 Відповісти
Проблема зебилов как-раз в том, что они верили в сказку, волшебника, золотую рыбку и волшебную палочку. Что все станет лучше само собой и сразу. Пахать на это никто из них и не собирался. "Почему нам не сделали и не обеспечили?".
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21.11.2020 13:31 Відповісти
Зря вы так. ЗЕидиоты заслуживают доведения дел ЗЕпетуха до конца.
То есть доведения страны до дефолта.
Если идиоты не способны учиться - им надо помочь.
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21.11.2020 22:17 Відповісти
а почему по аеглийски?
своих слов не хватает ?
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21.11.2020 13:18 Відповісти
"Они получат возможность встретиться и пообщаться на важные темы с Президентом в день 30-й годовщины независимости Украины". Источник: https://censor.net/ru/n3232451

Сомнительный приз.
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21.11.2020 13:18 Відповісти
Зеленский запустил всеукраинский флешмоб для молодежи Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 5331
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21.11.2020 13:22 Відповісти
Для цієї? Це ж його контингент.
Зеленский запустил всеукраинский флешмоб для молодежи Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 4177
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21.11.2020 13:22 Відповісти
Встретиться на рояле побренчать?
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21.11.2020 13:23 Відповісти
Флешмоб зеленського: ідіть у сраку.
https://www.youtube.com/watch?v=EftX_qPN9S4
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21.11.2020 13:26 Відповісти
Это вместо работы на международной политической арене. Дебилоид конченный.
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21.11.2020 13:36 Відповісти
на флешмоб торопятся ...
Зеленський запустив всеукраїнський флешмоб для молоді Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 6167

...
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21.11.2020 13:48 Відповісти
Видосики,флэшмобики...Он вообще болшьше 3х секунд подряд может думать о чем то еще?
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21.11.2020 13:49 Відповісти
а навіщо йому ще думать? за нього це робить дєрьмак
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21.11.2020 13:53 Відповісти
Может, о наркотиках и рейтинге.
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21.11.2020 14:27 Відповісти
приз доволі сумнівної цінності..
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21.11.2020 13:53 Відповісти
Флешмобики и видосики, на большее это пустое место не способно. Убил экономику, провалил внешнюю политику, разорил бюджет, заврался с кортежами и резиденциями.... Вот истинное лицо ЗЕ. Посылает он флешмобы молодежи, да молодежь уже давно послала тебя на ...
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21.11.2020 13:55 Відповісти
а дале буде Медведчук Зеленський запустив всеукраїнський флешмоб для молоді Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 9268
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21.11.2020 13:59 Відповісти
у Зеленого кукуха поехала?, флэшмоб ЮНЕСКО теперь Украина, пора менять клоуна в цирке
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21.11.2020 13:59 Відповісти
Страна катится чёрт знает куда,а оно в флешмобики играется. Дебил,блеать.
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21.11.2020 14:06 Відповісти
Яке ж воно тупе .....
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21.11.2020 14:13 Відповісти
так оно еще и кичится собов, шо тупо наклоняет страну.
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21.11.2020 14:37 Відповісти
А перед цим запустив економіку,політику,медицину,просто в сr@k¥!
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21.11.2020 14:18 Відповісти
*,,,Шура---запускай Берлагу! махнул рукой Остап из за буйков....*.
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21.11.2020 14:21 Відповісти
начиная с запуска "квартала" и по сей день ,кроме вреда Украине и ее народу больше никаких положительных запусков не замечено за "слугами"
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21.11.2020 14:24 Відповісти
Самоустранился от прямых обязанностей , занялся любимым флешмобными iграшками. Вот тока рано себя позиционируе в отношении молодежи, если каанечна, самому - 42 и дiйсно - не лох.ЗЫ... посмотреть на заточке мимику, дык, сам еще с ясельного возраста не вышел, молодiж решил учить(лохать). Вова , а зачем ты-вы глаза таращишь, при спiлкуваннi. Ленин в Горках тоже витрiщався , как и чикатило (на пожизненной киче).
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21.11.2020 14:34 Відповісти
Трусливое ничтожество клоун как обкурится начинает снимать видосики
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21.11.2020 14:39 Відповісти
Кернес хз Чудіком десь в одній палаті лікуються
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21.11.2020 14:44 Відповісти
Та обожди-те, там уже был один флэшмоб, узаконить канабис... Не довел до конца одно дело , блеешь о другом... Думаешь-те за базар не придется ответить... Наивный ты-вы, Вова. О родителях бы подумалось и о семье... Спонукаешь-сi их стать извечными скитальцами... Ни ума , ни фантазии, а еще КВНщиком себя воображать... f,shdfk rfrjq-nj... ХМЫ...
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21.11.2020 14:52 Відповісти
правильно - f,shdfku rfrfz-nj...
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21.11.2020 16:02 Відповісти
что-то я не слышал, чтобы в нормальных странах, адекватные президенты организовывали флешмобы. Это дело гражданских инициатив, оппозиции и общественных организация
Основные принципы флешмоба:
Спонтанность в широком смысле.
Отсутствие централизованного руководства, избранного командира.
Отсутствие каких-либо финансовых или рекламных целей
А тут - Президент Владимир Зеленский пригласил молодежь принять участие во всеукраинском флешмобе Ukraine NOW Зеленський запустив всеукраїнський флешмоб для молоді Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 1086
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21.11.2020 15:16 Відповісти
Уж лучше бы про хрущей и пшеницу рассказывал. А так совсем обкуренный.
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21.11.2020 15:31 Відповісти
кончений наркоман.
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21.11.2020 15:33 Відповісти
Приходит Вовочка домой: Физика - 2 Рус. Яз. - 2 Химия - 2 Пение - 5 Батька снимая ремень (задумчиво): "Так ты еще и поешь?!"...
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21.11.2020 15:52 Відповісти
А эта муйня точно обязанность президента европейской страны?
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21.11.2020 16:27 Відповісти
Кацапи активувались.
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21.11.2020 17:12 Відповісти
іди в сраку, чмо болотне, брехливе
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21.11.2020 17:16 Відповісти
Послухайте мені одному здається шо воно не при собі? Українці не можуть знайти місце в лікарнях, не можуть знайти кисень, платять шалені гроші за ліки від короновірусу а воно флешмоби запускає.
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21.11.2020 17:53 Відповісти
Хороший вопрос. В країні піпець. Воно нібито хворе. При цьому - відосіки,флешмобіки в асортименті.
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21.11.2020 20:43 Відповісти
Хмм.. о любви к Украине, значит критикой сук народа
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21.11.2020 18:55 Відповісти
Він робить те що вміє - запускає флешмоби і пиляє відосики. Це найфлешмобніший презЕдент світу. Чого хотіли - те маєте! Так, 73 %?
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21.11.2020 19:13 Відповісти
А мона цього *********** принудительно отправить в психушку так сказать на обследование Зеленський запустив всеукраїнський флешмоб для молоді Ukraine NOW - Цензор.НЕТ 2525
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21.11.2020 19:42 Відповісти
Без анализов туда не примут. ЗЫ... мож кто корешуется с пальчевским, замолвите словечко, пусть обнародует результ-анализ... Пальчевскому теперь ведь нечего терять. И так алик - в дупе.
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21.11.2020 23:33 Відповісти
СЦЫКУНЫ ЗА РІДНУ НЕНЬКУ ПРЯЧУТСЯ !!! НЕОБХОДИМ ФЛЄШМОБ КАК НАРОД ЛЮБИТ УКРАИНСКУЮ ВЛАСТЬ ИЛИ НЕ ЛЮБИТ !)
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22.11.2020 16:52 Відповісти
 
 