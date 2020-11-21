Зеленський запустив всеукраїнський флешмоб для молоді Ukraine NOW
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Президент Володимир Зеленський запросив молодь взяти участь у всеукраїнському флешмобі Ukraine NOW і розповісти про любов до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Переглянув відео про нашу сучасну Україну, про молоде покоління свободи, народжене в незалежній країні. Вільні, красиві, сильні! Це і є Україна, в яку я вірю. А погляньмо, в яку Україну вірить наша молодь!" - сказав Зеленський.
У флешмобі Ukraine NOW можуть взяти участь усі охочі громадяни України віком до 30 років включно.
"З десятьма переможцями побачимося на День Незалежності, в 30-ту річницю України", - додав Зеленський.
Надіслати відеоролики для участі в конкурсі можна до 1 березня 2021 року. За результатами конкурсу журі обере 10 переможців. Вони отримають можливість зустрітися і поспілкуватися на важливі теми з президентом у день 30-ї річниці незалежності України.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=scVGBQcjYNE
Флешмоби, відосіки, - акі пчєла....
То есть доведения страны до дефолта.
Если идиоты не способны учиться - им надо помочь.
своих слов не хватает ?
Сомнительный приз.
https://www.youtube.com/watch?v=EftX_qPN9S4
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Основные принципы флешмоба:
Спонтанность в широком смысле.
Отсутствие централизованного руководства, избранного командира.
Отсутствие каких-либо финансовых или рекламных целей
А тут - Президент Владимир Зеленский пригласил молодежь принять участие во всеукраинском флешмобе Ukraine NOW