Представители бизнеса назвали главные ожидания от Национальной экономической стратегии 2030
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Представители бизнеса определили свои главные ожидания от Национальной экономической стратегии 2030, работа над разработкой которой сегодня продолжается.
"Национальная экономическая стратегия - это способ создать благоприятный бизнес-климат в стране. С начала года у представителей бизнеса состоялось несколько встреч, результатом которых стали проект "Национальной экономической стратегии" и "Экономический аудит Украины". Бизнес имеет надежду, что этот документ будет финализирован и одобрен правительством как базовая экономическая стратегия Украины до 2030 года", - отметил владелец "Укр-Китай Коммуникейшн" Вячеслав Лысенко.
В свою очередь основатель одного из крупнейших ІТ-операторов Украины Intecracy group Юрий Сивицкий отметил, что в Национальной экономической стратегии нужно сделать акцент на развитии частно-публичного партнерства и программно-проектного подхода, а после принятия документа ввести эффективный контроль над реализацией документа.
"Несомненный позитив появления этой стратегии - она объединила ведущие бизнес-ассоциации, которые поверили в модель, предложенную инициативной группой. И важный момент, что мы можем написать идеальную стратегию, но если некому будет отслеживать ее выполнение - это нивелирует всю идею. Поэтому после внедрения этой дорожной карты есть смысл проводить постоянные сессии стратегирования, "сверять часы" - движемся ли мы в том направлении, которое заложили в начале", - считает Сивицкий.
Важность существования такой стратегии подчеркнул и председатель ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины" Григол Катамадзе. По его словам представители Ассоциации в течение последних 3 месяцев участвуют в процессах подготовки стратегии Украины.
"Например, в рабочей группе "Верховенство права" предоставили предложения по имплементации законодательства по созданию БЭБ, и почти все они были отражены в документе. Сегодня, в период карантина, очень нужна именно пошаговая инструкция: что должно сделать правительство, чтобы экономика страны не скатилась назад так, что восстанавливать ее придется в течение многих лет, чтобы не потерять тот потенциал материальных и трудовых ресурсов, которые есть у страны на данный момент", - говорит Катамадзе.
Напомним, презентация экономического аудита страны и векторов экономического развития до 2030 года состоялась 6 ноября. Как отметил Денис Шмыгаль, аудит и экономические векторы станут основой для разработки "Национальной экономической стратегии 2030", которая будет представлена позже. Задача правительства представить аудит и векторы экономического развития, которые поставил президент Владимир Зеленский во время своего ежегодного послания к парламенту две недели назад.
Пожалуйста, подождите...
То, что какие-то "представители бизнеса" чего-то ожидают от воздушных замков говорит только про серьезность этих представителей или личные связи с нынешней ЗЕкомандой.
-В Україні задумали зробити продукти харчування для українців ще дорожчими; комунальні тарифи- вищими; податки - ширшими; штрафи- вищими; оборону країни-мінімальною; охорону здоров'я та навчання -дорожчими; рівень життя -мінімальним; злочини суддів, правоохоронців, корупціонерів та політиків - безкарними; інфляцію-вільною; тіньову економіку-панівною; олігархів і антиукраїнців - "напів-богами" ; розорення країни- безмежним; найбільшими злочинами-патріотизм і "образу" президента та наближених до його "тіла"; держрезерви, бюджет та гаманці українців - порожніми; основними критеріями підбору кадрів- дрімучу некомпетентність, українофобство та кримінальні нахили, права людей - зайвою категорією, а свободи людей- віртуальними...
Ось і весь коротенький, але "веселий" підсумок зусиль та результатів розкошування ЗЕ-команди в Україні за півтора роки...
Більш ганебнішого режиму, ніж сьогоднішній, в Україні ще не було з часів відновлення її Незалежності!
После того, как ЗЕбанат и К не знают на что будет жить страна в 2021, они говорят только о 2030 ...
Предлагаю всем самим проанализировать данные :
1. Национальный банк Украины сообщил, что в Украину с апреля по июнь зашло более миллиарда долларов иностранных инвестиций. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Сумма прямых иностранных инвестиций за четыре месяца составила 1 255 миллионов долларов. При этом с января по март в 2020 году зафиксировали отток средств в размере 1 549 миллионов долларов.
2. В год в Украину заробитчане всегда завозили 16 -18 млрд евро .
И никто им не помогает организовать бизнес в Украине, не даёт налоговых Льгот, не прикрепляет инвестиционных нянь
ПРОСТО СМЕШНО