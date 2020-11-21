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Представники бізнесу назвали головні очікування від Національної економічної стратегії 2030

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Представники бізнесу назвали головні очікування від Національної економічної стратегії 2030

Представники бізнесу визначили свої головні очікування від Національної економічної стратегії 2030, робота над розробкою якої сьогодні триває.

"Національна економічна стратегія – це спосіб створити сприятливий бізнес-клімат в країні.

Від початку року у представників бізнесу відбулося кілька зустрічей, результатом яких стали проєкт "Національної економічної стратегії" та "Економічний аудит України". Бізнес має сподівання, що цей документ буде фіналізовано та схвалено урядом як базова економічна стратегія України до 2030 року", - зазначив власник Укр-Китай Комунікейшн В’ячеслав Лисенко.

Зі свого боку засновник одного з найбільших ІТ-операторів України Intecracy group Юрій Сивицький зауважив, що у Національній економічній стратегії потрібно зробити акцент на розвитку приватно-публічного партнерства та програмно-проєктного підходу, а після прийняття документа запровадити ефективнийконтроль над реалізацією документу.

"Безперечний позитив появи цієї стратегії – вона об’єднала провідні бізнес-асоціації, які повірили в модель, запропоновану ініціативною групою. Та важливий момент, що ми можемо написати ідеальну стратегію, але якщо нікому буде відстежувати її виконання – це нівелює всю ідею. Тому після впровадження цієї дорожньої карти є сенс проводити постійні сесії стратегування, "звіряти годинники" – чи рухаємося ми в тому напрямку, який заклали на початку", - вважає Сивицький.

Також дивіться: "Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку України", - Зеленський. ВIДЕО

Про важливість існування такої стратегії акцентував і голова ВГО Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе. За його словами представники Асоціації протягом останніх 3 місяців беруть участь у процесах підготовки стратегії України.

"Наприклад, в робочій групі "Верховенство права" надали пропозиції щодо імплементації законодавства зі створення БЕБ, і майже всі вони були відображені в документі. Сьогодні, в період карантину, вкрай потрібна саме покрокова інструкція: що має зробити уряд, аби економіка країни не скотилася назад так, що відновлювати її доведеться протягом багатьох років, щоб не втратити той потенціал матеріальних і трудових ресурсів, які країна має наразі", - говорить Катамадзе.

Нагадаємо, презентація економічного аудиту країни та векторів економічного розвитку до 2030 року відбулася 6 листопада.

Як зазначив Денис Шмигаль, аудит та економічні вектори стануть основою для розробки "Національної економічної стратегії 2030", що буде презентована згодом. Завдання уряду презентувати аудит та вектори економічного розвитку поставив президент Володимир Зеленський під час свого щорічного послання до парламенту два тижні тому.
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Топ коментарі
+8
Этой стратегией подтереться можно. Инвестиционные няни уже были.

То, что какие-то "представители бизнеса" чего-то ожидают от воздушных замков говорит только про серьезность этих представителей или личные связи с нынешней ЗЕкомандой.
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21.11.2020 15:45
+4
Бизнесмены недоделанные, вы переживите(впрочем это и к нам относится) 20, а затем и 21. Гнусавый не просто так затягивает с бюджетом, потому как не знает, на что страна будет жить. Заодно готовит поле для выборов Рады. А это риск и большой. Потому не забудьте про стратегию "нужно вовремя смыться". Это важно, особенно если есть какие-то ресурсы. Потому как они могут быть уже и не вашими, бизнесмены мля...
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21.11.2020 15:56
+3
Представители бизнеса назвали главные ожидания от Национальной экономической стратегии 2030 - Цензор.НЕТ 1917
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21.11.2020 15:54
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Этой стратегией подтереться можно. Инвестиционные няни уже были.

То, что какие-то "представители бизнеса" чего-то ожидают от воздушных замков говорит только про серьезность этих представителей или личные связи с нынешней ЗЕкомандой.
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21.11.2020 15:45 Відповісти
З ЗЕ-турботою про щастя людей та процвітання Держави:

-В Україні задумали зробити продукти харчування для українців ще дорожчими; комунальні тарифи- вищими; податки - ширшими; штрафи- вищими; оборону країни-мінімальною; охорону здоров'я та навчання -дорожчими; рівень життя -мінімальним; злочини суддів, правоохоронців, корупціонерів та політиків - безкарними; інфляцію-вільною; тіньову економіку-панівною; олігархів і антиукраїнців - "напів-богами" ; розорення країни- безмежним; найбільшими злочинами-патріотизм і "образу" президента та наближених до його "тіла"; держрезерви, бюджет та гаманці українців - порожніми; основними критеріями підбору кадрів- дрімучу некомпетентність, українофобство та кримінальні нахили, права людей - зайвою категорією, а свободи людей- віртуальними...

Ось і весь коротенький, але "веселий" підсумок зусиль та результатів розкошування ЗЕ-команди в Україні за півтора роки...

Більш ганебнішого режиму, ніж сьогоднішній, в Україні ще не було з часів відновлення її Незалежності!
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21.11.2020 17:35 Відповісти
яка може бути бізнес-стратегія у країні де царює олігархат..? Представители бизнеса назвали главные ожидания от Национальной экономической стратегии 2030 - Цензор.НЕТ 856
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21.11.2020 15:45 Відповісти
Поголовная корупция !
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21.11.2020 16:29 Відповісти
Представитель бизнеса ожидают от ковида, что тот уберет ЗеМародера... Так точнее.
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21.11.2020 15:50 Відповісти
Швидше за все - це представники олігахічного бізнесу. Бо дрібний і середній бізнес сидить жопою на валізах в очікуванні сприятливого моменту на виїзд на заробітки за кордон, посланий і олігархам, і Зєлєнскім і підконтрольною йому Веховною Радою не далі як три дні тому.
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21.11.2020 15:54 Відповісти
Представители бизнеса назвали главные ожидания от Национальной экономической стратегии 2030 - Цензор.НЕТ 1917
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21.11.2020 15:54 Відповісти
Бизнесмены недоделанные, вы переживите(впрочем это и к нам относится) 20, а затем и 21. Гнусавый не просто так затягивает с бюджетом, потому как не знает, на что страна будет жить. Заодно готовит поле для выборов Рады. А это риск и большой. Потому не забудьте про стратегию "нужно вовремя смыться". Это важно, особенно если есть какие-то ресурсы. Потому как они могут быть уже и не вашими, бизнесмены мля...
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21.11.2020 15:56 Відповісти
"Национальной экономической стратегии 2030"
После того, как ЗЕбанат и К не знают на что будет жить страна в 2021, они говорят только о 2030 ...
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21.11.2020 15:59 Відповісти
ВСЕМ этим представителям бизнЕса давно пора в зоне параши нюхать .. Представители бизнеса назвали главные ожидания от Национальной экономической стратегии 2030 - Цензор.НЕТ 7170
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21.11.2020 16:00 Відповісти
ЛЮБУЮ ВЛАСТЬ НАДО ПРОВЕРЯТЬ С КАЛЬКУЛЯТОРОМ И РУЧКОЙ
Предлагаю всем самим проанализировать данные :

1. Национальный банк Украины сообщил, что в Украину с апреля по июнь зашло более миллиарда долларов иностранных инвестиций. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Сумма прямых иностранных инвестиций за четыре месяца составила 1 255 миллионов долларов. При этом с января по март в 2020 году зафиксировали отток средств в размере 1 549 миллионов долларов.
2. В год в Украину заробитчане всегда завозили 16 -18 млрд евро .

И никто им не помогает организовать бизнес в Украине, не даёт налоговых Льгот, не прикрепляет инвестиционных нянь
ПРОСТО СМЕШНО
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21.11.2020 16:05 Відповісти
Вот и вся стратегия *** - "Кабмин нарушил пункт 1 статьи 158 регламента Верховной Рады и не передал в парламент проект бюджета в течение 14 дней после голосования в первом чтении. Зеленский всеми наличными возможностями срывает принятие бюджета. Причины две - иметь основание роспуска парламента и сохранить бюджетную конструкцию бюджета 2020 с секвестром и "фондом борьбы с COVID-19".(с)
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21.11.2020 16:45 Відповісти
Все эти бизнес ассоциации под контролем олигархов. В них нет представителей ни малого , ни среднего бизнеса ,они лоббируют интересы олигархов (Гереги и т.д.). Вот почему в карантин выходного дня Епицентры , Метро и т.д. работают , а рынки - на свежем воздухе -закрыты.
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21.11.2020 17:55 Відповісти
 
 