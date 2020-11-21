Представники бізнесу назвали головні очікування від Національної економічної стратегії 2030

Представники бізнесу визначили свої головні очікування від Національної економічної стратегії 2030, робота над розробкою якої сьогодні триває.

"Національна економічна стратегія – це спосіб створити сприятливий бізнес-клімат в країні.

Від початку року у представників бізнесу відбулося кілька зустрічей, результатом яких стали проєкт "Національної економічної стратегії" та "Економічний аудит України". Бізнес має сподівання, що цей документ буде фіналізовано та схвалено урядом як базова економічна стратегія України до 2030 року", - зазначив власник Укр-Китай Комунікейшн В’ячеслав Лисенко.

Зі свого боку засновник одного з найбільших ІТ-операторів України Intecracy group Юрій Сивицький зауважив, що у Національній економічній стратегії потрібно зробити акцент на розвитку приватно-публічного партнерства та програмно-проєктного підходу, а після прийняття документа запровадити ефективнийконтроль над реалізацією документу.

"Безперечний позитив появи цієї стратегії – вона об’єднала провідні бізнес-асоціації, які повірили в модель, запропоновану ініціативною групою. Та важливий момент, що ми можемо написати ідеальну стратегію, але якщо нікому буде відстежувати її виконання – це нівелює всю ідею. Тому після впровадження цієї дорожньої карти є сенс проводити постійні сесії стратегування, "звіряти годинники" – чи рухаємося ми в тому напрямку, який заклали на початку", - вважає Сивицький.

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Про важливість існування такої стратегії акцентував і голова ВГО Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе. За його словами представники Асоціації протягом останніх 3 місяців беруть участь у процесах підготовки стратегії України.

"Наприклад, в робочій групі "Верховенство права" надали пропозиції щодо імплементації законодавства зі створення БЕБ, і майже всі вони були відображені в документі. Сьогодні, в період карантину, вкрай потрібна саме покрокова інструкція: що має зробити уряд, аби економіка країни не скотилася назад так, що відновлювати її доведеться протягом багатьох років, щоб не втратити той потенціал матеріальних і трудових ресурсів, які країна має наразі", - говорить Катамадзе.

Нагадаємо, презентація економічного аудиту країни та векторів економічного розвитку до 2030 року відбулася 6 листопада.

Як зазначив Денис Шмигаль, аудит та економічні вектори стануть основою для розробки "Національної економічної стратегії 2030", що буде презентована згодом. Завдання уряду презентувати аудит та вектори економічного розвитку поставив президент Володимир Зеленський під час свого щорічного послання до парламенту два тижні тому.