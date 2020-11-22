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Новости Политика УкраиныПроисшествия Местные выборы-2020
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подкуп (597) Нацполиция (15739) Ривне (504)

Попытка подкупа избирателей зафиксирована на выборах в Ривном, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Попытка подкупа избирателей зафиксирована на выборах в Ривном, - Нацполиция

В Ривном полиция зафиксировала попытки подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов в мэры и установила личности организаторов правонарушения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Полицейские установили личность соорганизатора, которая предлагала избирателям определенную сумму средств с условием проголосовать за конкретно определенного кандидата. Чтобы получить вознаграждение, избиратель должен подтвердить свое волеизъявление путем осуществления фотосъемки бюллетеня. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя). Также известна и личность организатора", - сообщили  в полиции

Кроме того, в полиции зафиксированы 6 фактов фотосъемки бюллетеней.

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Всего по состоянию на 14:00 22 ноября в полицию Ривненщины поступило 14 сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
Сейчас Пётр Порошенко выступает в Канаде !!! Зебуины , а вас « недурачков « не пригласили 🤢🤡😂 на Международный форум по безопасности !
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22.11.2020 17:21
+3
Та вот тож, поголовные подкупы в правительстве, раде, судебной системе они не замечают, а на выборах надо же заметили ! 🤪
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22.11.2020 17:39
+1
Зафиксировали - молодцы.
Теперь зафиксируйте браслетами руки кандидата!
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22.11.2020 17:14
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Да вы шо
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22.11.2020 17:12 Ответить
Та вот тож, поголовные подкупы в правительстве, раде, судебной системе они не замечают, а на выборах надо же заметили ! 🤪
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22.11.2020 17:39 Ответить
Мастерство не пропьёшь.
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22.11.2020 18:03 Ответить
Придется принимать закон, запрещающий приходить на выборы с телефоном. И устанавливать специальные датчики реагирующие на них.
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22.11.2020 20:30 Ответить
Зафиксировали - молодцы.
Теперь зафиксируйте браслетами руки кандидата!
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22.11.2020 17:14 Ответить
Ха ха ха ))) - так будет смеятся судья выпуская корупционера.
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22.11.2020 17:43 Ответить
Позавчера украинскую гречку в русском магазине купил -- продался с потрохами...*)
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22.11.2020 17:16 Ответить
фридмановский садовый також сегодня поистратится...
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22.11.2020 17:19 Ответить
Сейчас Пётр Порошенко выступает в Канаде !!! Зебуины , а вас « недурачков « не пригласили 🤢🤡😂 на Международный форум по безопасности !
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22.11.2020 17:21 Ответить
Чого варта Україна, те і отримує.
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22.11.2020 17:49 Ответить
Что оно там может ляпнуть, и зачем?
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22.11.2020 18:02 Ответить
Попытка - не пытка.
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22.11.2020 18:00 Ответить
@PrytSLU1 год Соціологічна
група ФАМА мера Садового агітує на дільницях, пропонує сертифікати за
"відповідальний вибір".

https://twitter.com/i/status/1330515887112269825
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22.11.2020 18:04 Ответить
 
 