Попытка подкупа избирателей зафиксирована на выборах в Ривном, - Нацполиция

В Ривном полиция зафиксировала попытки подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов в мэры и установила личности организаторов правонарушения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Полицейские установили личность соорганизатора, которая предлагала избирателям определенную сумму средств с условием проголосовать за конкретно определенного кандидата. Чтобы получить вознаграждение, избиратель должен подтвердить свое волеизъявление путем осуществления фотосъемки бюллетеня. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя). Также известна и личность организатора", - сообщили в полиции

Кроме того, в полиции зафиксированы 6 фактов фотосъемки бюллетеней.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Избиратели в Днепре фотографируют бюллетени: полиция предупреждает об уголовной ответственности. ВИДЕО

Всего по состоянию на 14:00 22 ноября в полицию Ривненщины поступило 14 сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства.