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Спробу підкупу виборців зафіксовано на виборах у Рівному, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Спробу підкупу виборців зафіксовано на виборах у Рівному, - Нацполіція

У Рівному поліція зафіксувала спроби підкупу виборців на користь одного з кандидатів в мери і встановила особи організаторів правопорушення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Поліцейські встановили особу співорганізаторки, яка пропонувала виборцям певну суму коштів із умовою проголосувати за конкретно визначеного кандидата. Аби отримати винагороду, виборець мав підтвердити своє волевиявлення шляхом здійснення фотозйомки бюлетеня. За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 160 Кримінального кодексу України (підкуп виборця). Також працівникам поліції відома особа і організатора", — повідомив заступник начальника ГУНП у Рівненській області Руслан Стрельбіцький.

Крім того, як зазначив Руслан Стрельбіцький, у поліції зафіксовано сім фактів фотографування бюлетенів: шість безпосередньо в обласному центрі та ще один — на виборчій дільниці в Квасилові, який за результатами перевірки не знайшов свого підтвердження.

Причетних до протиправних дій осіб за вказаним порушенням запрошено до Рівненського відділу поліції для надання пояснень. За іншими фактами можливих порушень виборчого законодавства, повідомлення про які надійшли на спецлінію 102, поліцейські проводять перевірку.

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Топ коментарі
+3
Сейчас Пётр Порошенко выступает в Канаде !!! Зебуины , а вас « недурачков « не пригласили 🤢🤡😂 на Международный форум по безопасности !
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22.11.2020 17:21
+3
Та вот тож, поголовные подкупы в правительстве, раде, судебной системе они не замечают, а на выборах надо же заметили ! 🤪
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22.11.2020 17:39
+1
Зафиксировали - молодцы.
Теперь зафиксируйте браслетами руки кандидата!
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22.11.2020 17:14
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Да вы шо
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22.11.2020 17:12 Відповісти
Та вот тож, поголовные подкупы в правительстве, раде, судебной системе они не замечают, а на выборах надо же заметили ! 🤪
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22.11.2020 17:39 Відповісти
Мастерство не пропьёшь.
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22.11.2020 18:03 Відповісти
Придется принимать закон, запрещающий приходить на выборы с телефоном. И устанавливать специальные датчики реагирующие на них.
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22.11.2020 20:30 Відповісти
Зафиксировали - молодцы.
Теперь зафиксируйте браслетами руки кандидата!
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22.11.2020 17:14 Відповісти
Ха ха ха ))) - так будет смеятся судья выпуская корупционера.
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22.11.2020 17:43 Відповісти
Позавчера украинскую гречку в русском магазине купил -- продался с потрохами...*)
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22.11.2020 17:16 Відповісти
фридмановский садовый також сегодня поистратится...
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22.11.2020 17:19 Відповісти
Сейчас Пётр Порошенко выступает в Канаде !!! Зебуины , а вас « недурачков « не пригласили 🤢🤡😂 на Международный форум по безопасности !
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22.11.2020 17:21 Відповісти
Чого варта Україна, те і отримує.
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22.11.2020 17:49 Відповісти
Что оно там может ляпнуть, и зачем?
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22.11.2020 18:02 Відповісти
Попытка - не пытка.
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22.11.2020 18:00 Відповісти
@PrytSLU1 год Соціологічна
група ФАМА мера Садового агітує на дільницях, пропонує сертифікати за
"відповідальний вибір".

https://twitter.com/i/status/1330515887112269825
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22.11.2020 18:04 Відповісти
 
 