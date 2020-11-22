Спробу підкупу виборців зафіксовано на виборах у Рівному, - Нацполіція

У Рівному поліція зафіксувала спроби підкупу виборців на користь одного з кандидатів в мери і встановила особи організаторів правопорушення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Поліцейські встановили особу співорганізаторки, яка пропонувала виборцям певну суму коштів із умовою проголосувати за конкретно визначеного кандидата. Аби отримати винагороду, виборець мав підтвердити своє волевиявлення шляхом здійснення фотозйомки бюлетеня. За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 160 Кримінального кодексу України (підкуп виборця). Також працівникам поліції відома особа і організатора", — повідомив заступник начальника ГУНП у Рівненській області Руслан Стрельбіцький.

Крім того, як зазначив Руслан Стрельбіцький, у поліції зафіксовано сім фактів фотографування бюлетенів: шість безпосередньо в обласному центрі та ще один — на виборчій дільниці в Квасилові, який за результатами перевірки не знайшов свого підтвердження.

Причетних до протиправних дій осіб за вказаним порушенням запрошено до Рівненського відділу поліції для надання пояснень. За іншими фактами можливих порушень виборчого законодавства, повідомлення про які надійшли на спецлінію 102, поліцейські проводять перевірку.

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