На Марше против фашизма в Минске задержали более 330 человек, - правозащитники
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В воскресенье, 22 ноября, в Беларуси прошел Марш против фашизма. Как только люди начали собираться в колонны, силовики начали задерживать демонстрантов и использовать спецсредства против них. В течение всего дня происходили задержания в разных районах Минска и регионах.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правозащитную организацию "Вясна", задержано не менее 374 человек. Подавляющее большинство - в Минске (337 человек).
"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 200 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства", - сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.
В комментарии ТАСС пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что силовики применяли спецсредства в Минске.
"Группы людей в Минске нарушали общественный порядок, выходили на проезжую часть, блокировав движение автотранспорта. Граждане неоднократно предупреждались о недопустимости нарушения общественного порядка. При задержании некоторые из них оказывали сопротивление сотрудникам милиции, в отношении них были применены спецсредства", - отметила она.
Пожалуйста, подождите...
Так отож....
Вважаєш підміну ніхто не побачить?
Різного штибу фашизми (і нацизм у т.ч.) - це модерністський тоталітарний рух ХХ ст. У літературі йому відповідає футуризм: Марінетті, Е.Павнд: "Єдиница - вздор, єдініца - ноль" (це вже інший футурист - лівототалітарного штибу).
А націоналізм - ранньомодерний рух ХІХ століття. В літературі йому відповідає не романтизм (він був літературним підмурівком консерватизму), а критичний реалізм - народницька література. Різницю відчуваєш? Не втеча від дійсности у минуле чи майбутнє, а критичний погляд на наявний стан речей.
УВО - взагалі НЕ політична організація. Ідеології жодної не мала. Її мета - створення Української держави збройним чином.
Після успіхів більшовиків та фашистів і ДО перемоги нацистів рефлексії привели до розуміння необхідности створення масової ідеології боротьби за здобуття власної держави.
М.Сціборський "Націократія". Розділи "Соціялізм", "Комунізм", четвертий розділ "Фашизм" описується - чим конкретна ідеологія заважає здобуттю держави і суспільному поступу. У розділі "Фашизм" чітко написано: не влаштовує "фюрерпринцип" (СН - це зелебородько, ЄС - це порошенко і т.д.). Отже в теорії тоталітаризм відкинуто.
А на практиці?
ІІІ Великий Збір ОУН, створення УГВР на багатопартійній основі чітко показують - навіть маючи реальну "монобільшість" ОУН(р) прийшла (через помилки звісно) до розуміння потреби широкого коаліційного фронту.
Интересно вот что, население там небольшое, компактно проживают. Людей в силовых структурах на общ. количество сильно завышено даже для нас, то есть у каждого есть знакомый их силовых структур, как то все друг друга знают и здрасте - и вот на тебе - метелят своих, свои знают кто это делает и где кого можно найти - и... и все... причем страна Беларусь - как две наши области... большой колхоз и все друг друга знают... Стрнно очень..
... як 25 Чернівецьких областей ...
як 6 Одеських областей...
чи 6 Молдов......
"большой колхоз и все друг друга знают..."
У колгоспників далебі з географією не склалося...
в данном случае госкапитализма, так как бацька усе загреб до себе
подождать очередных выборов
после отказа от ЕС народ просто
проголосовал против Януковича как против Порошенко
не было бы столько жертв
бардака в стране и Крым был в Украине
вот вам польза ,,революции ,,
погибли лучшие к власти пришли тоже ,,, лучшие ,,
крахоборы
Це в разі, якщо на вибори було б допущено не фейкових (готували Тягнибока), а реальних суперників Рецидивісту та не вдалося б належним чином сфальсифікувати вибори...
Або вдалося б, але не змогли б упередити масові протести...
Тож... Евромайдан - це найкраще, що сталося в незалежній Україні за її 30-річну історію...
Зіграли на випередження. Поламали плани Кремля...
Анексія Криму стала АНЕКСІЄЮ, а не "самовизначенням народу Крима", а російська інвазія на Донбасі - агресією сусідньої країни, а не громадянською війною....