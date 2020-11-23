На Марші проти фашизму в Мінську затримали понад 330 осіб, - правозахисники
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У неділю, 22 листопада, в Білорусі відбувся Марш проти фашизму. Щойно люди почали збиратися в колони, силовики почали затримувати демонстрантів і використовувати спецзасоби проти них. Протягом усього дня відбувалися затримання в різних районах Мінська і регіонах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на правозахисну організацію "Вясна", затримано щонайменше 374 особи. Переважна більшість - у Мінську (337 осіб).
"За порушення законодавства про масові заходи на території Мінська затримано понад 200 громадян, щодо яких проводиться перевірка в межах чинного законодавства", - повідомляє TUT.BY із посиланням на пресслужбу ГУВС Мінміськвиконкому.
У коментарі ТАСС прессекретарка МВС Білорусі Ольга Чемоданова заявила, що силовики застосовували спецзасоби в Мінську.
"Групи людей у Мінську порушували громадський порядок, виходили на проїжджу частину, заблокувавши рух автотранспорту. Громадяни неодноразово попереджали про неприпустимість порушення громадського порядку. Під час затримання дехто з них чинили опір співробітникам міліції, стосовно них були застосовані спецзасоби", - зазначила вона.
Будь ласка, зачекайте...
Так отож....
Вважаєш підміну ніхто не побачить?
Різного штибу фашизми (і нацизм у т.ч.) - це модерністський тоталітарний рух ХХ ст. У літературі йому відповідає футуризм: Марінетті, Е.Павнд: "Єдиница - вздор, єдініца - ноль" (це вже інший футурист - лівототалітарного штибу).
А націоналізм - ранньомодерний рух ХІХ століття. В літературі йому відповідає не романтизм (він був літературним підмурівком консерватизму), а критичний реалізм - народницька література. Різницю відчуваєш? Не втеча від дійсности у минуле чи майбутнє, а критичний погляд на наявний стан речей.
УВО - взагалі НЕ політична організація. Ідеології жодної не мала. Її мета - створення Української держави збройним чином.
Після успіхів більшовиків та фашистів і ДО перемоги нацистів рефлексії привели до розуміння необхідности створення масової ідеології боротьби за здобуття власної держави.
М.Сціборський "Націократія". Розділи "Соціялізм", "Комунізм", четвертий розділ "Фашизм" описується - чим конкретна ідеологія заважає здобуттю держави і суспільному поступу. У розділі "Фашизм" чітко написано: не влаштовує "фюрерпринцип" (СН - це зелебородько, ЄС - це порошенко і т.д.). Отже в теорії тоталітаризм відкинуто.
А на практиці?
ІІІ Великий Збір ОУН, створення УГВР на багатопартійній основі чітко показують - навіть маючи реальну "монобільшість" ОУН(р) прийшла (через помилки звісно) до розуміння потреби широкого коаліційного фронту.
Интересно вот что, население там небольшое, компактно проживают. Людей в силовых структурах на общ. количество сильно завышено даже для нас, то есть у каждого есть знакомый их силовых структур, как то все друг друга знают и здрасте - и вот на тебе - метелят своих, свои знают кто это делает и где кого можно найти - и... и все... причем страна Беларусь - как две наши области... большой колхоз и все друг друга знают... Стрнно очень..
... як 25 Чернівецьких областей ...
як 6 Одеських областей...
чи 6 Молдов......
"большой колхоз и все друг друга знают..."
У колгоспників далебі з географією не склалося...
в данном случае госкапитализма, так как бацька усе загреб до себе
подождать очередных выборов
после отказа от ЕС народ просто
проголосовал против Януковича как против Порошенко
не было бы столько жертв
бардака в стране и Крым был в Украине
вот вам польза ,,революции ,,
погибли лучшие к власти пришли тоже ,,, лучшие ,,
крахоборы
Це в разі, якщо на вибори було б допущено не фейкових (готували Тягнибока), а реальних суперників Рецидивісту та не вдалося б належним чином сфальсифікувати вибори...
Або вдалося б, але не змогли б упередити масові протести...
Тож... Евромайдан - це найкраще, що сталося в незалежній Україні за її 30-річну історію...
Зіграли на випередження. Поламали плани Кремля...
Анексія Криму стала АНЕКСІЄЮ, а не "самовизначенням народу Крима", а російська інвазія на Донбасі - агресією сусідньої країни, а не громадянською війною....