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На Марші проти фашизму в Мінську затримали понад 330 осіб, - правозахисники

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

На Марші проти фашизму в Мінську затримали понад 330 осіб, - правозахисники

У неділю, 22 листопада, в Білорусі відбувся Марш проти фашизму. Щойно люди почали збиратися в колони, силовики почали затримувати демонстрантів і використовувати спецзасоби проти них. Протягом усього дня відбувалися затримання в різних районах Мінська і регіонах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на правозахисну організацію "Вясна", затримано щонайменше 374 особи. Переважна більшість - у Мінську (337 осіб).

"За порушення законодавства про масові заходи на території Мінська затримано понад 200 громадян, щодо яких проводиться перевірка в межах чинного законодавства", - повідомляє TUT.BY із посиланням на пресслужбу ГУВС Мінміськвиконкому.

У коментарі ТАСС прессекретарка МВС Білорусі Ольга Чемоданова заявила, що силовики застосовували спецзасоби в Мінську.

Дивіться: У Мінську люди виходять на "Марш проти фашизму", їх затримують, застосовують спецзасоби. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Групи людей у Мінську порушували громадський порядок, виходили на проїжджу частину, заблокувавши рух автотранспорту. Громадяни неодноразово попереджали про неприпустимість порушення громадського порядку. Під час затримання дехто з них чинили опір співробітникам міліції, стосовно них були застосовані спецзасоби", - зазначила вона.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Мало цветов несут карателям.
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23.11.2020 01:07
+9
кста.. ЗеЧмо ведет нас туда же, где сейчас РБ и которая пытается вырваться из лап РФ. Только идиот не видит к чему ведет правление чма и чем обернется его правление для людей и страны - Сдачей суверенитета и ликвидации Украины.....
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23.11.2020 01:16
+5
РБ по ходу писда.. От вашего марша кпд - НОЛЬ .. А начнете бить-палить мусоров коктейлями или ставить палаточный городок типа аля Майдан - вас постреляют менты калашами в упор... Ну, и всем будет покуй... В США выборы, Европе покуй по-определению....
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23.11.2020 01:11
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Мало цветов несут карателям.
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23.11.2020 01:07 Відповісти
Фашиско Лукашеску дубинками учит Белорусов тому, что не один дебил не может в роли президента находится более 10 лет ! И будет бить до тех пор пока не поймут этого !
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23.11.2020 06:11 Відповісти
Да нет ,ошибаешься. Лука кацапов перестал устраивать - не идет в дремучий союз. Вот они и скидывают его. Он ганд...он конечно ,но пока белорусы не поймут ,что их враг кацапия ,будут жить в колхозе ,и какая разница кто его председатель.
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23.11.2020 07:32 Відповісти
Просто треба марширувати на колінах. Так більше користі.
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23.11.2020 08:15 Відповісти
С початку протестів було затримано (і переважну більшість з них побито) понад 30 тис. протестувальників. А тепер, відчайдуше, згадай, ДЕ ТИ був 19-20 лютого 2014-го р.?
Так отож....
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23.11.2020 08:33 Відповісти
А може чекають поки бульба не заколоситься?
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23.11.2020 07:23 Відповісти
РБ по ходу писда.. От вашего марша кпд - НОЛЬ .. А начнете бить-палить мусоров коктейлями или ставить палаточный городок типа аля Майдан - вас постреляют менты калашами в упор... Ну, и всем будет покуй... В США выборы, Европе покуй по-определению....
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23.11.2020 01:11 Відповісти
кста.. ЗеЧмо ведет нас туда же, где сейчас РБ и которая пытается вырваться из лап РФ. Только идиот не видит к чему ведет правление чма и чем обернется его правление для людей и страны - Сдачей суверенитета и ликвидации Украины.....
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23.11.2020 01:16 Відповісти
Не мели чушь. Никто в РБ не пытается "вырваться из лам РФ". "АналитеГ". На Марше против фашизма в Минске задержали более 330 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9127
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23.11.2020 05:56 Відповісти
Будь-який протест проти діючої проросійської влади є протестом проти системи, яка насаджується ******. Заяви Тіхановської можуть бути будь-якими, проте символ протестів- б-ч-б прапор. Це прапор, на який кацапня реагує так само, як і на наш бандерівський червоно-чорний стяг.
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23.11.2020 06:17 Відповісти
лукашенко пообещал вбивать в головы мысль что бчб флаг фашисткий На Марше против фашизма в Минске задержали более 330 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 700
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23.11.2020 07:06 Відповісти
а ведь еще недавно КГБ убивало и сажало украинцев за черново-чорний и жовто-блакитний стяги, теперь пришла очередь беларусов На Марше против фашизма в Минске задержали более 330 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 8965
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23.11.2020 07:07 Відповісти
Операция "Клумба": кругом цветы и пряники...Очень боятся их диктаторы)))
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23.11.2020 01:36 Відповісти
просроченый лютует того,шо фашизм и путинизм слова синонимы.
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23.11.2020 01:52 Відповісти
І що цікаво...жодного маршу протесту проти націонал соціалізму...лише проти фашизму.
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23.11.2020 02:15 Відповісти
Так а хто праведники - націонал соціалісти, чи фашисти?
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23.11.2020 02:33 Відповісти
Кремлядь раньше считала социалистов праведниками , устраивала с ними марши победы в Бресте.
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23.11.2020 02:35 Відповісти
но на формирование идеологии нацизма оказал влияние расизм начала XX века и итальянский фашизм. Кста , я фашистов соотношу больше к расизму , как и великодержавный роисшовинизм. Быстрее всего хутинская нарапсея и повадки бацьки больше ассоциируются с фашизмом. Бо нацисты так не изничтожали своих соплеменников как профашистско-шовинистическая кремлядь.
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23.11.2020 02:42 Відповісти
ЗЫ.......... Национа́л-социали́зм (нем. Nationalsozialismus), более известный как нацизм, - тоталитарная[1][2] ультраправая идеология[3][4], являющаяся формой фашизма с элементами расизма и антисемитизма[ а также великодержавного шовинизма}.
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23.11.2020 02:45 Відповісти
Так...соцінтерн був, а фашінтерну не було.
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23.11.2020 02:43 Відповісти
априори, нацизм -форма фашизма. Шо тут играть в кошки мышки. одно из другого вытекает, хоть круть верть, хоть верть крут. Говорим ФАШИЗ - подразумеваем НАЦИЗМ и наоборот... и Васька не чешись Назвали бы фашинтерном , вы бы спрашивали , мол, почему не социнтерн, хотя в общей сложности - это одного поля ягодки.
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23.11.2020 02:49 Відповісти
І капіталістичного інтернаціоналу нема. Лише соціалістичний та комуністичний.
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23.11.2020 02:51 Відповісти
І рабовласницького інтернаціоналу не було...рабінтерн...
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23.11.2020 02:56 Відповісти
тогда сознанием еще не вышли, бо не было политсилы , которая бы объединила . , под эгидой нищивного бунту
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23.11.2020 03:29 Відповісти
Бо где вы видели у капиталистов, как правило , демократических устоев, тоталитаризм. Если пошла такая гульня, то лучше прикинуть к носу, мол, какая система развития более ценная - тоталитарная (фашизм, нацизм, коммунизм, социализм) или демократическая. Чего-то де пересични , кому нравится демократический вариант развития, не горлопанят , мол голодранци всих краин, гоп до кучи... Потому и нет капиталистического интернационала. Я бы соотнес любой интернационал к оппозиции демократическому капитализму... ЗЫ... вот интересно у нас получается с национализмом. Краний национализм(оговорюсь) стоит на ступень ниже великодержавного шовинизма, как крайней формы национализма.Шовинизм является реакцией(оппозицией) к народам , которые состоят , скажем в определенном конгломерате. При этом шовинизм на авторитарно-диктаторских началах самоутверждается как единственный , кто может нации вести к светлым горизонтам. Украинские националисты об этом не говорят, бо отстоят от шовинизма на ступень ниже. Но следует подметить, шо украинский национализм зарождался как сила сопротивления совко-тоталитаризму , замешаной на поражении УНР. тОБТО УКРАИНСКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ , КАК И ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ В ЦЕЛОМ -оппозиция в отношении к тоталитаризму по-советски, т.е. шовинистическому тоталитаризму. Посему наш национализм изначально обрел форму террористической организации боевиков(УВО) . Затем УВО, как боевое подразделение влилось в политическую организацию ОУН. В ОУНе случилсмя раскол между боевиками , бывшими членами УВО. Старые , фронтовики Первой мировой войны были за сотрудничество, скажем, с гитлеровской Германией (цель, с помощью Гитлера сделать Украину самостоятельным государством) - это мельниковцы . Они также были против огульного террора. Бандеровцы молодежь, которой не терпелось все изменить сейчас, потому террором не брезговали . Но бандеровцы были против сотрудничества с фашисто-нацистами(после 1941-го года). Но приди к власти или мельниковцы, или бандеровцы, был бы национал-тоталитарный режим, бо в их программах не было демократических ростков, а значит коррупция по-националистически, а значит диктат олигархата в экономике, под националистическим соусом, ведущий к обнищанию масс.
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23.11.2020 03:28 Відповісти
бандера привел бы украинцев к обнищаний? ты что городишь? На Марше против фашизма в Минске задержали более 330 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 8896
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23.11.2020 07:13 Відповісти
Він бреше, займається словоблудством. А фашизм і комунізм -- синоніми-браття по словнику.
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23.11.2020 10:25 Відповісти
Льохкає двіженіє рукі... і брюкі прєвращаются... брюкі прєвращаются...
Вважаєш підміну ніхто не побачить?
Різного штибу фашизми (і нацизм у т.ч.) - це модерністський тоталітарний рух ХХ ст. У літературі йому відповідає футуризм: Марінетті, Е.Павнд: "Єдиница - вздор, єдініца - ноль" (це вже інший футурист - лівототалітарного штибу).
А націоналізм - ранньомодерний рух ХІХ століття. В літературі йому відповідає не романтизм (він був літературним підмурівком консерватизму), а критичний реалізм - народницька література. Різницю відчуваєш? Не втеча від дійсности у минуле чи майбутнє, а критичний погляд на наявний стан речей.
УВО - взагалі НЕ політична організація. Ідеології жодної не мала. Її мета - створення Української держави збройним чином.
Після успіхів більшовиків та фашистів і ДО перемоги нацистів рефлексії привели до розуміння необхідности створення масової ідеології боротьби за здобуття власної держави.
М.Сціборський "Націократія". Розділи "Соціялізм", "Комунізм", четвертий розділ "Фашизм" описується - чим конкретна ідеологія заважає здобуттю держави і суспільному поступу. У розділі "Фашизм" чітко написано: не влаштовує "фюрерпринцип" (СН - це зелебородько, ЄС - це порошенко і т.д.). Отже в теорії тоталітаризм відкинуто.
А на практиці?
ІІІ Великий Збір ОУН, створення УГВР на багатопартійній основі чітко показують - навіть маючи реальну "монобільшість" ОУН(р) прийшла (через помилки звісно) до розуміння потреби широкого коаліційного фронту.
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23.11.2020 08:58 Відповісти
Пане насчет дат зарождения нацизма, национализма, фашизма , демократии не йшлося, але ж бо я з вами згоден. Следующее ,даже в вашей трактовке национализм - это оппозиция к чему-то, через познание. Далее, Уважно прочтите мою выше тегу. Там как раз и говорится шо украинский национализм и был рожден как террористическая военизированная, а не политическая, организация. Я так вважаю, шо впоследствии УВО- это костяк УПА , тобто уже армии при ОУН(р). И то с оговоркой, что это армия от как вы говорите ОУН(р), т.е ОУН бандеровской. потому что была еще одна армия, только от ОУН мельниковской - это и СС"Галичина", и отряд "Боровца"( кста, Боровец причастен к организации УПА , но только до 1941-го года, которая не имее ничего общего с УПА бандеровской, хотя перебежчики от Боровца, после того как бандеровцы их вмотлох разбили, как приспешников фашистов, влились в УПА бандеровскую. Далее, я не сторонник романтизировать наше националистическое движение, бо националисты сами между собой грызлись (мельниковцы с бандеровцами), все перетягивали одеяло лидерства. К позору мельниковцев, эта часть ОУн прекратила военное противостояние советам с капитуляцией Германии, чего не скажешь о бандеровцах. Потому кремлядь и не тронула Мельника, тот дожил до глубокой старости. Ликвидировала только Бандеру, перед этим Коновальца. Наши националисты по ОУН(Б и М), грызутся между собой вплоть до обретения Украиной независимости. В канун только дiйшли злуки. А с обретением независимой Украиной своего президента , ОУНовцы всех мастей посчитали, шо их миссия исчерпалась и отказались, в пользу действующего президента Украины, от притязаний на булаву. Так шо, пане, говорить, мол, националисты и государственность нам не приходится. А почему бы стали украинцы нищими, да хоть и при бандеровцах, бо националистическое движение у нас -это путь к тоталитаризму, а значит к коррупции, а значит к диктату олигархата (националистического) в экономике , а значит нищета. Вот если шо-та я не то несу - предоставьте в студию программу националистов , где бы они открыто заявляли о своем стремлении к ДЕМОКРАТИИ, а значит к центризму. Вот соль юмора то в чем и состоит, тогда крайние правые перестанут быть националистами, бо станут центристами, а значит демократами не прпагандирующими преимущество одной нации в обществе над другими. Пане, если бы вы уважно прочли мою предыдущую тегу, то увидели бы там акцент, шо УВО не была изначально ею и не стала даже в образе УПА политической организацией. УВО-УПА пыталась стать прообразом УКРАИНСКОЙ АРМИИ. а то что тОУН пришла к осознанию многопартийности, ды, честь им и хвала, как ветеранам, которые не претендуют на власть, только жертвуют собов в борьбе за соборность. Профашизм- в предыдущей теге, у меня нечего добавить.
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23.11.2020 12:54 Відповісти
то ладно, путать грешное с праведным... Но сначала лизоблюдят с букетиками перед фошиздами, затем перед ними гоношатся, драконят их. А фошиздам дай тока повод - пенделей выписывают садомазохистам.
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23.11.2020 02:33 Відповісти
интересно, как назвать тех, кто препятствует маршу против фашизма?
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23.11.2020 02:48 Відповісти
Фашистофоби.
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23.11.2020 02:49 Відповісти
Фашистофилы... крайне ранимые во всех отношениях...
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23.11.2020 03:25 Відповісти
ну да, бо на данном этапе тока дробовиком можно и ранить, не более
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23.11.2020 03:33 Відповісти
ну почему... вон их там фашистами называют, марши против фашистов организовывают... а они их , людей и марши с демонстрациями- разгоняют, обидно им , тем кто разгоняет .! очень ранит их такое отношение...)))
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23.11.2020 03:37 Відповісти
я же и говорю, шо обидчики, на данном этапе, окромя ранящего дробовика ничего не могут противопоставить. Были бы решительные, фошизды бы не ранимыее были, а на дно пробитые, скажем от коктейля молотова и иже... На Марше против фашизма в Минске задержали более 330 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 8585
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23.11.2020 03:45 Відповісти
))) Ослаб глас народа, не то что ранее. Ведь были люди в наше время, не то что нынешнее племя! Богатыри, не то что мы....)))) Как то так, ремикс....
Интересно вот что, население там небольшое, компактно проживают. Людей в силовых структурах на общ. количество сильно завышено даже для нас, то есть у каждого есть знакомый их силовых структур, как то все друг друга знают и здрасте - и вот на тебе - метелят своих, свои знают кто это делает и где кого можно найти - и... и все... причем страна Беларусь - как две наши области... большой колхоз и все друг друга знают... Стрнно очень..
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23.11.2020 04:13 Відповісти
Или , может, не свои то и метелят?.........
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23.11.2020 04:14 Відповісти
Очень может быть,что избивают и убивают беларусов тонотон-макуты (или тонтон-Шакуты?) из силовых структур недоделанной *********.
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23.11.2020 05:09 Відповісти
"страна Беларусь - как две наши области... "

... як 25 Чернівецьких областей ...
як 6 Одеських областей...
чи 6 Молдов......

"большой колхоз и все друг друга знают..."

У колгоспників далебі з географією не склалося...
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23.11.2020 09:10 Відповісти
не колгоспник, а ти небудь таким буквальним... хто тобі сказав що порівнювати потрібно терріторіально? По кількості населення - дві Київські області
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23.11.2020 11:21 Відповісти
против фашизма или против нацизма?
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23.11.2020 03:32 Відповісти
фашизм - диктатура капитализма,

в данном случае госкапитализма, так как бацька усе загреб до себе
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23.11.2020 07:15 Відповісти
Лучше б против дебилизма марш провели.
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23.11.2020 06:04 Відповісти
как это никто не считает, американские интеллектуалы считают, а антифа в США тогда что такое?
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23.11.2020 07:19 Відповісти
black live matters считает
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23.11.2020 07:23 Відповісти
а когда будет - white live matters ???
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24.11.2020 04:20 Відповісти
Це ж треба таке видумати - "марш проти фашизму"........... На Марше против фашизма в Минске задержали более 330 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 722
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23.11.2020 07:33 Відповісти
Це тіхановська придумала, з курячими мізками. Вона вже й до радикальних дій закликала, до партизанщини, до загально-національного страйку, до признання поліції "терористами", мабуть і до "анафеми" вона закликала. Дурна баба, пропаща.
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23.11.2020 10:36 Відповісти
Радикальні дії лише "розв'яжуть руки" "Бацькові" щоб "мочити" цих майдаунів по-справжньому.....
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23.11.2020 11:44 Відповісти
может в Украине в 14 году можно было
подождать очередных выборов
после отказа от ЕС народ просто
проголосовал против Януковича как против Порошенко
не было бы столько жертв
бардака в стране и Крым был в Украине
вот вам польза ,,революции ,,
погибли лучшие к власти пришли тоже ,,, лучшие ,,
крахоборы
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23.11.2020 09:09 Відповісти
Путєнський сценарій поділу країни і утворення Новоросії в заявлених ним кордонах якраз готувався на 2015-й рік.
Це в разі, якщо на вибори було б допущено не фейкових (готували Тягнибока), а реальних суперників Рецидивісту та не вдалося б належним чином сфальсифікувати вибори...
Або вдалося б, але не змогли б упередити масові протести...
Тож... Евромайдан - це найкраще, що сталося в незалежній Україні за її 30-річну історію...
Зіграли на випередження. Поламали плани Кремля...
Анексія Криму стала АНЕКСІЄЮ, а не "самовизначенням народу Крима", а російська інвазія на Донбасі - агресією сусідньої країни, а не громадянською війною....
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23.11.2020 09:16 Відповісти
Янукович ще до виборів втягнув би Україну в орбіту Росії. А голосування почасти буває безвідповідальним, а почасти сфальшованим, як і референдум.
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23.11.2020 10:50 Відповісти
Протесты сдулись.Каждый день практически людей садят за,,сопротивление милиции,,Да еще сами протестуны по большой части дол..бы-сами себя снимают и выкладывают видео и фото.Местной гэбне даже делать ничего не надо-все в свободном доступе.
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23.11.2020 11:27 Відповісти
Марш экскортниц..интеремно,их через Мамбу собирали?
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08.03.2021 19:27 Відповісти
 
 