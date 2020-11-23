РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13943 посетителя онлайн
Новости Происшествия Местные выборы-2020
5 294 10
Днепр_город (3764) местные выборы (2145) стрельба (3161)

Возле избирательного участка в Днепре произошла стрельба, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Возле избирательного участка в Днепре произошла стрельба, - СМИ

Возле избирательного участка в Днепре произошла стрельба. Злоумышленники прокололи колеса машины, убегали и стреляли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Днепр оперативный" с места событий.

Как сообщается, возле школы №17 стояла машина, и водитель пока ждал пассажиров, увидел, как к машине подошли неизвестные и прокололи колеса. В это время рядом припарковался другой автомобиль, неизвестные прокололи колеса и на этой машине. При этом хулиганы абсолютно не постеснялись присутствия обоих водителей, крикнув им: "Так делать нельзя". После этого неизвестные стали убегать. Их бросились догонять женщины, которые были во втором авто. Неизвестные, добежав до предположительно своего авто, достали оружие, выстрелили два раза в воздух и поехали в сторону Донецкого шоссе. В это же время неравнодушный днепрянин, который стал свидетелем инцидента, на своем авто погнался за неизвестными, но недалеко от Обуховки потерял их из поля зрения.

Сотрудники полиции, которые получили вызов по "102", ввели план-перехват, в результате которого на Набережной Победы остановили иномарку, похожую на ту, в которой уехали злоумышленники.

Отмечается, что в салоне автомобиля был только водитель. После осмотра транспортного средства было найдено около 15 листов с адресами избирательных участков. Водитель не смог объяснить, откуда у него эти документы. А когда фото водителя остановленной иномарки показали свидетелям инцидента - люди опознали его.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автобус с пассажирами обстреляли из пневматики в Чернигове, фирма говорит, что это третье нападение за 2 месяца. ФОТО

В настоящее время следователи изучают обстоятельства происшествия.

Напомним, 22 ноября в Днепре прошел второй тур выборов мэра. Во время повторного голосования за должность городского головы боролись Борис Филатов и Загид Краснов. Согласно экзит-поллу Центра социологических и маркетинговых исследований Социс, во втором туре выборов мэра Днепра лидирует действующий глава города Борис Филатов.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
"Не пропустили к "кормушке"... Хоть насрём под дверь..."
показать весь комментарий
23.11.2020 07:57
+4
Хабибулиновские отморозки ((( Оно еще мэром хотело стать -- нахутор Возле избирательного участка в Днепре произошла стрельба, - СМИ - Цензор.НЕТ 4532
показать весь комментарий
23.11.2020 07:57
+2
Типова поведінка підбарижників.
Це в їхньому стилі - автобус обстріляти, колеса попроколювати.
показать весь комментарий
23.11.2020 08:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
новости нашего бантустана Возле избирательного участка в Днепре произошла стрельба, - СМИ - Цензор.НЕТ 841
показать весь комментарий
23.11.2020 07:42 Ответить
Так делать нельзя
показать весь комментарий
23.11.2020 07:51 Ответить
Хабибулиновские отморозки ((( Оно еще мэром хотело стать -- нахутор Возле избирательного участка в Днепре произошла стрельба, - СМИ - Цензор.НЕТ 4532
показать весь комментарий
23.11.2020 07:57 Ответить
"Не пропустили к "кормушке"... Хоть насрём под дверь..."
показать весь комментарий
23.11.2020 07:57 Ответить
Кому?
Водителям? Біля виборчої дільниці в Дніпрі сталася стрілянина, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 304
показать весь комментарий
23.11.2020 08:01 Ответить
А кому же? Хозяевам водителей - "стрёмно"... Могут возникнуть "проблемы"... Это типичная норма поведения "мелочных пакостников", неспособных достойно вести себя, при проигрыше...
показать весь комментарий
23.11.2020 08:19 Ответить
Так делать нельзя
показать весь комментарий
23.11.2020 08:10 Ответить
Найди тех, кто стрелял, и, громко и отчётливо, скажи об этом им... Я тут при чём?
показать весь комментарий
23.11.2020 08:15 Ответить
Типова поведінка підбарижників.
Це в їхньому стилі - автобус обстріляти, колеса попроколювати.
показать весь комментарий
23.11.2020 08:01 Ответить
КолоМойшы на дуели стрелялся с Филатовым?)
показать весь комментарий
23.11.2020 08:04 Ответить
 
 