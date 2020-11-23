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Біля виборчої дільниці в Дніпрі сталася стрілянина, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Події

Біля виборчої дільниці в Дніпрі сталася стрілянина, - ЗМІ

Біля виборчої дільниці в Дніпрі сталася стрілянина. Зловмисники прокололи колеса машини, тікали і стріляли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Дніпро оперативний" з місця подій.

Як повідомляється, біля школи №17 стояла машина, і водій поки чекав пасажирів, побачив, як до машини підійшли невідомі і прокололи колеса. У цей час поруч припаркувався інший автомобіль, невідомі прокололи колеса і цій машині. При цьому хулігани абсолютно не посоромилися присутності обох водіїв, крикнувши їм: "Так робити не можна". Після цього невідомі почали тікати. Їх кинулися наздоганяти жінки, які були в другому авто. Невідомі, добігши до, імовірно, свого авто, дістали зброю, вистрілили двічі в повітря і поїхали в бік Донецького шосе. В цей же час небайдужий дніпрянин, який став свідком інциденту, на своєму авто погнався за невідомими, але недалеко від Обухівки втратив їх із поля зору.

Співробітники поліції, які отримали виклик по "102", запровадили план-перехоплення, в результаті якого на Набережній Перемоги зупинили іномарку, схожу на ту, в якій поїхали зловмисники.

Зазначається, що в салоні автомобіля був тільки водій. Після огляду транспортного засобу було знайдено приблизно 15 аркушів з адресами виборчих дільниць. Водій не зміг пояснити, звідки в нього ці документи. А коли фото водія зупиненої іномарки показали свідкам інциденту - люди впізнали його.

Також дивіться: Автобус із пасажирами обстріляли з пневматики в Чернігові, фірма каже, що це третій напад за 2 місяці. ФОТО

Нині слідчі вивчають обставини події.

Нагадаємо, 22 листопада в Дніпрі відбувся другий тур виборів мера. Під час повторного голосування за посаду міського голови боролися Борис Філатов і Загід Краснов. Згідно з екзитполом Центру соціологічних і маркетингових досліджень Социс, у другому турі виборів мера Дніпра лідирує чинний глава міста Борис Філатов.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
"Не пропустили к "кормушке"... Хоть насрём под дверь..."
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23.11.2020 07:57
+4
Хабибулиновские отморозки ((( Оно еще мэром хотело стать -- нахутор Возле избирательного участка в Днепре произошла стрельба, - СМИ - Цензор.НЕТ 4532
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23.11.2020 07:57
+2
Типова поведінка підбарижників.
Це в їхньому стилі - автобус обстріляти, колеса попроколювати.
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23.11.2020 08:01
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новости нашего бантустана Возле избирательного участка в Днепре произошла стрельба, - СМИ - Цензор.НЕТ 841
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23.11.2020 07:42 Відповісти
Так делать нельзя
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23.11.2020 07:51 Відповісти
Хабибулиновские отморозки ((( Оно еще мэром хотело стать -- нахутор Возле избирательного участка в Днепре произошла стрельба, - СМИ - Цензор.НЕТ 4532
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23.11.2020 07:57 Відповісти
"Не пропустили к "кормушке"... Хоть насрём под дверь..."
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23.11.2020 07:57 Відповісти
Кому?
Водителям? Біля виборчої дільниці в Дніпрі сталася стрілянина, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 304
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23.11.2020 08:01 Відповісти
А кому же? Хозяевам водителей - "стрёмно"... Могут возникнуть "проблемы"... Это типичная норма поведения "мелочных пакостников", неспособных достойно вести себя, при проигрыше...
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23.11.2020 08:19 Відповісти
Так делать нельзя
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23.11.2020 08:10 Відповісти
Найди тех, кто стрелял, и, громко и отчётливо, скажи об этом им... Я тут при чём?
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23.11.2020 08:15 Відповісти
Типова поведінка підбарижників.
Це в їхньому стилі - автобус обстріляти, колеса попроколювати.
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23.11.2020 08:01 Відповісти
КолоМойшы на дуели стрелялся с Филатовым?)
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23.11.2020 08:04 Відповісти
 
 