Біля виборчої дільниці в Дніпрі сталася стрілянина, - ЗМІ

Біля виборчої дільниці в Дніпрі сталася стрілянина. Зловмисники прокололи колеса машини, тікали і стріляли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Дніпро оперативний" з місця подій.

Як повідомляється, біля школи №17 стояла машина, і водій поки чекав пасажирів, побачив, як до машини підійшли невідомі і прокололи колеса. У цей час поруч припаркувався інший автомобіль, невідомі прокололи колеса і цій машині. При цьому хулігани абсолютно не посоромилися присутності обох водіїв, крикнувши їм: "Так робити не можна". Після цього невідомі почали тікати. Їх кинулися наздоганяти жінки, які були в другому авто. Невідомі, добігши до, імовірно, свого авто, дістали зброю, вистрілили двічі в повітря і поїхали в бік Донецького шосе. В цей же час небайдужий дніпрянин, який став свідком інциденту, на своєму авто погнався за невідомими, але недалеко від Обухівки втратив їх із поля зору.

Співробітники поліції, які отримали виклик по "102", запровадили план-перехоплення, в результаті якого на Набережній Перемоги зупинили іномарку, схожу на ту, в якій поїхали зловмисники.

Зазначається, що в салоні автомобіля був тільки водій. Після огляду транспортного засобу було знайдено приблизно 15 аркушів з адресами виборчих дільниць. Водій не зміг пояснити, звідки в нього ці документи. А коли фото водія зупиненої іномарки показали свідкам інциденту - люди впізнали його.

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Нині слідчі вивчають обставини події.

Нагадаємо, 22 листопада в Дніпрі відбувся другий тур виборів мера. Під час повторного голосування за посаду міського голови боролися Борис Філатов і Загід Краснов. Згідно з екзитполом Центру соціологічних і маркетингових досліджень Социс, у другому турі виборів мера Дніпра лідирує чинний глава міста Борис Філатов.