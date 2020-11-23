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Минобороны объявило конкурс на закупку до 700 квартир для военнослужащих

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Минобороны объявило конкурс на закупку до 700 квартир для военнослужащих

Министерство обороны Украины 20 ноября объявило конкурс на закупку до 700 квартир для военнослужащих на условиях паевого участия или на вторичном рынке.

Об этом сообщается на сайте министерства, передает Цензор.НЕТ.

Согласно объявлению Минобороны №286/5/8443-НЕР, в лоты входят до 50 квартир в Киеве, до 70 – в Каменец-Подольском, до 45 – в Луцке, до 50 – в Ивано-Франковске, до 50 – в Подворках Харьковской обл., до 30 – в Днепре, до 20 – в Одессе, Полтаве, Черкассах, Бердичеве, Тернополе, до 30 – в Василькове, до 10 – в Ирпене, и в других городах.

Сроки передачи заказчику квартир на вторичном рынке – до 21 декабря 2020 года. Квартиры, приобретенные на условиях паевого участия, должны быть переданы до 15 марта 2021 года (с оформлением права собственности до 31 марта 2021 года).

Предложения принимаются до 2 декабря 2020 года.

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В то же время, по результатам конкурса на закупку до 500 квартир, объявленного 20 октября 2020 года, будет закуплено только 28 квартир в Николаеве, тогда как в остальных городах конкурсы отменены из-за участия менее двух конкурсных предложений и по другим причинам, указано в размещенном на сайте министерства объявлении.
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Топ комментарии
+1
Коли Гриценко був міністром оборони, було закуплено для військових близько 7000 квартир тільки за перший рік роботи Гриценка!
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23.11.2020 11:42
+1
Україна має стати справедливою, а не соціальною країною. Взяти саму ідею забезпечення житлом військовослужбовців. Хіба справедливо, що право на житло мають не усі, а тільки "не забезпечені"? Це маразм породжений досі діючим Житловим кодексом УРСР.
Один "жили рве", кредити бере, купує собі квартиру і він - забезпечений, тому права не має, іншій або не напрягався, або переписав (продав, подарував, фіктивно розвівся) і він - не забезпечений. Це ж повний дебілізм!
Це не говорячи за те, що одному купують квартиру у Яворів, де її потолочна вартість 10к, а іншому у Києві чи Одесі і обидва вони потім її розслужбнюють і приватизують...
І такого радянського маразму у нас куди не плюнь!
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23.11.2020 11:46
+1
Підтверджую. Тільки у Мукачеві було надано більше 200 квартир.
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23.11.2020 11:47
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Минобороны объявило конкурс на закупку до 700 квартир для военнослужащих - конкурс как всегда выиграют свои люди.
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23.11.2020 11:34 Ответить
50 квартир для Харьковского гарнизона - это не то, что капля в море, а даже и меньше (очередь овер 1000 человек)
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23.11.2020 11:41 Ответить
Коли Гриценко був міністром оборони, було закуплено для військових близько 7000 квартир тільки за перший рік роботи Гриценка!
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23.11.2020 11:42 Ответить
Підтверджую. Тільки у Мукачеві було надано більше 200 квартир.
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23.11.2020 11:47 Ответить
А скільки майна ВСУ було продано!
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23.11.2020 12:10 Ответить
Жодного майна не було продано, квартири були надані в рамках старих контрактів з забудовниками які будувались на землях міноборони, просто забудовники не відкатами віддали гроші в кишеню чиновникам, а віддали квартири в фонд міноборони!
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23.11.2020 12:12 Ответить
Ага. Вірю. Ти тільки заспокойся.
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23.11.2020 12:16 Ответить
Чувак, ты всю эту дичь рассказываешь со своего "богатого опыта"? ЗЫ. Для особо упоротых напомню: Харьковский гарнизон. Здание ВИРТА "продано" ХНУ им. Каразина. Городок ХВВАИУ продан. Городок ХВВАУЛ продан. Городок ХВВКИУРВ в Померках продан. Блеать, за все это можно было накупить квартир и очередь свести в ноль???
ЗЗЫ. Я уже молчу за продажу автотехники. Не вижу смысла тебе рассказывать об этом, так же как и о массовом сокращении в период руководства Дрыща...
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23.11.2020 15:15 Ответить
Есть идея. Конфисковывать у взяточников и отдать военным!
А взяточников в стране гораздо больше, чем военных.
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23.11.2020 11:43 Ответить
Який буде відкат?
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23.11.2020 11:45 Ответить
Україна має стати справедливою, а не соціальною країною. Взяти саму ідею забезпечення житлом військовослужбовців. Хіба справедливо, що право на житло мають не усі, а тільки "не забезпечені"? Це маразм породжений досі діючим Житловим кодексом УРСР.
Один "жили рве", кредити бере, купує собі квартиру і він - забезпечений, тому права не має, іншій або не напрягався, або переписав (продав, подарував, фіктивно розвівся) і він - не забезпечений. Це ж повний дебілізм!
Це не говорячи за те, що одному купують квартиру у Яворів, де її потолочна вартість 10к, а іншому у Києві чи Одесі і обидва вони потім її розслужбнюють і приватизують...
І такого радянського маразму у нас куди не плюнь!
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23.11.2020 11:46 Ответить
Для того, чтоб стать справедливой страной, надо одно - уважать закон, который обратной силы не имеет. Я на очереди с 1996 года и сейчас где-то 500-й. И "свет в конце тоннеля" не предвидется. Был закон - "Будьте любезны!"(с), как говаривал один персонаж
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23.11.2020 15:17 Ответить
Вернуть имущество ВСУ и с него дать квартиры!!!
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23.11.2020 15:21 Ответить
 
 