Минобороны объявило конкурс на закупку до 700 квартир для военнослужащих

Министерство обороны Украины 20 ноября объявило конкурс на закупку до 700 квартир для военнослужащих на условиях паевого участия или на вторичном рынке.

Об этом сообщается на сайте министерства, передает Цензор.НЕТ.

Согласно объявлению Минобороны №286/5/8443-НЕР, в лоты входят до 50 квартир в Киеве, до 70 – в Каменец-Подольском, до 45 – в Луцке, до 50 – в Ивано-Франковске, до 50 – в Подворках Харьковской обл., до 30 – в Днепре, до 20 – в Одессе, Полтаве, Черкассах, Бердичеве, Тернополе, до 30 – в Василькове, до 10 – в Ирпене, и в других городах.

Сроки передачи заказчику квартир на вторичном рынке – до 21 декабря 2020 года. Квартиры, приобретенные на условиях паевого участия, должны быть переданы до 15 марта 2021 года (с оформлением права собственности до 31 марта 2021 года).

Предложения принимаются до 2 декабря 2020 года.

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В то же время, по результатам конкурса на закупку до 500 квартир, объявленного 20 октября 2020 года, будет закуплено только 28 квартир в Николаеве, тогда как в остальных городах конкурсы отменены из-за участия менее двух конкурсных предложений и по другим причинам, указано в размещенном на сайте министерства объявлении.