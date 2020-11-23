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квартира (229) Міноборони (5285) військовослужбовці (3946)

Міноборони оголосило конкурс на закупівлю до 700 квартир для військовослужбовців

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Міноборони оголосило конкурс на закупівлю до 700 квартир для військовослужбовців

Міністерство оборони України від 20 листопада оголосило конкурс на закупівлю до 700 квартир для військовослужбовців на умовах пайової участі або на вторинному ринку.

Про це повідомляється на сайті міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з оголошенням Міноборони №286/5/8443-НЕР, в лоти входять до 50 квартир в Києві, до 70 - у Кам'янець-Подільському, до 45 - у Луцьку, до 50 - в Івано-Франківську, до 50 - у Подвірках Харківської обл ., до 30 - у Дніпрі, до 20 - в Одесі, Полтаві, Черкасах, Бердичеві, Тернополі, до 30 - у Василькові, до 10 - в Ірпені, і в інших містах.

Терміни передачі замовнику квартир на вторинному ринку - до 21 грудня 2020 року. Квартири, придбані на умовах пайової участі, повинні бути передані до 15 березня 2021 року (з оформленням права власності до 31 березня 2021 року).

Пропозиції приймаються до 2 грудня 2020 року.

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У той же час, за результатами конкурсу на закупівлю до 500 квартир, оголошеного 20 жовтня 2020 року, буде закуплено тільки 28 квартир у Миколаєві, тоді як в інших містах конкурси скасовані через участь менше двох конкурсних пропозицій та з інших причин, зазначено в розміщеному на сайті міністерства оголошенні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
Коли Гриценко був міністром оборони, було закуплено для військових близько 7000 квартир тільки за перший рік роботи Гриценка!
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23.11.2020 11:42
+1
Україна має стати справедливою, а не соціальною країною. Взяти саму ідею забезпечення житлом військовослужбовців. Хіба справедливо, що право на житло мають не усі, а тільки "не забезпечені"? Це маразм породжений досі діючим Житловим кодексом УРСР.
Один "жили рве", кредити бере, купує собі квартиру і він - забезпечений, тому права не має, іншій або не напрягався, або переписав (продав, подарував, фіктивно розвівся) і він - не забезпечений. Це ж повний дебілізм!
Це не говорячи за те, що одному купують квартиру у Яворів, де її потолочна вартість 10к, а іншому у Києві чи Одесі і обидва вони потім її розслужбнюють і приватизують...
І такого радянського маразму у нас куди не плюнь!
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23.11.2020 11:46
+1
Підтверджую. Тільки у Мукачеві було надано більше 200 квартир.
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23.11.2020 11:47
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Минобороны объявило конкурс на закупку до 700 квартир для военнослужащих - конкурс как всегда выиграют свои люди.
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23.11.2020 11:34 Відповісти
50 квартир для Харьковского гарнизона - это не то, что капля в море, а даже и меньше (очередь овер 1000 человек)
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23.11.2020 11:41 Відповісти
Коли Гриценко був міністром оборони, було закуплено для військових близько 7000 квартир тільки за перший рік роботи Гриценка!
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23.11.2020 11:42 Відповісти
Підтверджую. Тільки у Мукачеві було надано більше 200 квартир.
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23.11.2020 11:47 Відповісти
А скільки майна ВСУ було продано!
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23.11.2020 12:10 Відповісти
Жодного майна не було продано, квартири були надані в рамках старих контрактів з забудовниками які будувались на землях міноборони, просто забудовники не відкатами віддали гроші в кишеню чиновникам, а віддали квартири в фонд міноборони!
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23.11.2020 12:12 Відповісти
Ага. Вірю. Ти тільки заспокойся.
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23.11.2020 12:16 Відповісти
Чувак, ты всю эту дичь рассказываешь со своего "богатого опыта"? ЗЫ. Для особо упоротых напомню: Харьковский гарнизон. Здание ВИРТА "продано" ХНУ им. Каразина. Городок ХВВАИУ продан. Городок ХВВАУЛ продан. Городок ХВВКИУРВ в Померках продан. Блеать, за все это можно было накупить квартир и очередь свести в ноль???
ЗЗЫ. Я уже молчу за продажу автотехники. Не вижу смысла тебе рассказывать об этом, так же как и о массовом сокращении в период руководства Дрыща...
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23.11.2020 15:15 Відповісти
Есть идея. Конфисковывать у взяточников и отдать военным!
А взяточников в стране гораздо больше, чем военных.
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23.11.2020 11:43 Відповісти
Який буде відкат?
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23.11.2020 11:45 Відповісти
Україна має стати справедливою, а не соціальною країною. Взяти саму ідею забезпечення житлом військовослужбовців. Хіба справедливо, що право на житло мають не усі, а тільки "не забезпечені"? Це маразм породжений досі діючим Житловим кодексом УРСР.
Один "жили рве", кредити бере, купує собі квартиру і він - забезпечений, тому права не має, іншій або не напрягався, або переписав (продав, подарував, фіктивно розвівся) і він - не забезпечений. Це ж повний дебілізм!
Це не говорячи за те, що одному купують квартиру у Яворів, де її потолочна вартість 10к, а іншому у Києві чи Одесі і обидва вони потім її розслужбнюють і приватизують...
І такого радянського маразму у нас куди не плюнь!
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23.11.2020 11:46 Відповісти
Для того, чтоб стать справедливой страной, надо одно - уважать закон, который обратной силы не имеет. Я на очереди с 1996 года и сейчас где-то 500-й. И "свет в конце тоннеля" не предвидется. Был закон - "Будьте любезны!"(с), как говаривал один персонаж
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23.11.2020 15:17 Відповісти
Вернуть имущество ВСУ и с него дать квартиры!!!
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23.11.2020 15:21 Відповісти
 
 