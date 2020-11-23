Міноборони оголосило конкурс на закупівлю до 700 квартир для військовослужбовців
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Міністерство оборони України від 20 листопада оголосило конкурс на закупівлю до 700 квартир для військовослужбовців на умовах пайової участі або на вторинному ринку.
Про це повідомляється на сайті міністерства, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з оголошенням Міноборони №286/5/8443-НЕР, в лоти входять до 50 квартир в Києві, до 70 - у Кам'янець-Подільському, до 45 - у Луцьку, до 50 - в Івано-Франківську, до 50 - у Подвірках Харківської обл ., до 30 - у Дніпрі, до 20 - в Одесі, Полтаві, Черкасах, Бердичеві, Тернополі, до 30 - у Василькові, до 10 - в Ірпені, і в інших містах.
Терміни передачі замовнику квартир на вторинному ринку - до 21 грудня 2020 року. Квартири, придбані на умовах пайової участі, повинні бути передані до 15 березня 2021 року (з оформленням права власності до 31 березня 2021 року).
Пропозиції приймаються до 2 грудня 2020 року.
У той же час, за результатами конкурсу на закупівлю до 500 квартир, оголошеного 20 жовтня 2020 року, буде закуплено тільки 28 квартир у Миколаєві, тоді як в інших містах конкурси скасовані через участь менше двох конкурсних пропозицій та з інших причин, зазначено в розміщеному на сайті міністерства оголошенні.
Будь ласка, зачекайте...
ЗЗЫ. Я уже молчу за продажу автотехники. Не вижу смысла тебе рассказывать об этом, так же как и о массовом сокращении в период руководства Дрыща...
А взяточников в стране гораздо больше, чем военных.
Один "жили рве", кредити бере, купує собі квартиру і він - забезпечений, тому права не має, іншій або не напрягався, або переписав (продав, подарував, фіктивно розвівся) і він - не забезпечений. Це ж повний дебілізм!
Це не говорячи за те, що одному купують квартиру у Яворів, де її потолочна вартість 10к, а іншому у Києві чи Одесі і обидва вони потім її розслужбнюють і приватизують...
І такого радянського маразму у нас куди не плюнь!