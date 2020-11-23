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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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СБУ блокировала незаконные поставки украинской керамики в оккупированный Крым

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

СБУ блокировала незаконные поставки украинской керамики в оккупированный Крым

Служба безопасности Украины задокументировала противоправную схему поставок продукции менеджментом "одного из ведущих украинских производителей керамики" на территорию оккупированной АР Крым.

Оперативники спецслужбы установили, что за незаконным механизмом товары в соответствии с внешнеэкономическими контрактами поставляли в адрес подконтрольной украинскому производителю дочерней компании в РФ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

После этого "через отлаженную систему логистических перевозок" продукцию ввозили в оккупированный Крым.

"На полуострове дельцы реализовывали товар через субъекты хозяйствования, незаконно созданные в соответствии с российским оккупационным законодательством. В ходе обысков в офисных помещениях и на производственных площадках компании в Киеве и Харькове правоохранители обнаружили документацию и электронные носители информации, подтверждающие ведение бизнеса на временно оккупированной территории. В частности, установлено принятие менеджментом решений о создании и работе в Крыму филиала по российскому законодательству, ведение бухгалтерской отчетности и уплата налогов в бюджет РФ, а также формирование сети сбыта продукции. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым в рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
купувати в них нічого не треба, а продавати - скільки укуплять
то баканівцям, мабуть, недоплатили
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23.11.2020 16:17
+6
Украинский ильменит на сотни миллионов для Крымского титана - СБУ не видит. Керамику же - во как сработали))
Действительно кто-то не поделился.
У меня знакомая ездит к родителям в Крым, те не хотят уезжать, увы. Так говорит, что в Симферополе был до оккупации магазин Олди, который, после 2014-го, к их чести закрылся и несколько лет здание было заброшено. А с полгода назад пошел ремонт там - думала, что здание видимо "отжали". Но вот сейчас она опять там, говорит в полном шоке была - здание отремонтировали и вывеску новую нацепили... Олди. Видимо, все-таки забили и будут работать...
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23.11.2020 17:03
+4
...продавать нашу керамику в Крым нИззя ( понятно почему...)...а закупать картошку в России ( почти 14% от всего импорта) для Украины почему то мОна ( совсем непонятно почему) ...странная какая то логика...
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23.11.2020 16:26
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купувати в них нічого не треба, а продавати - скільки укуплять
то баканівцям, мабуть, недоплатили
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23.11.2020 16:17 Ответить
СБК?
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23.11.2020 16:20 Ответить
Жратву надо блокировать...
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23.11.2020 16:20 Ответить
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23.11.2020 16:25 Ответить
...продавать нашу керамику в Крым нИззя ( понятно почему...)...а закупать картошку в России ( почти 14% от всего импорта) для Украины почему то мОна ( совсем непонятно почему) ...странная какая то логика...
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23.11.2020 16:26 Ответить
Поставки военно-стратегической керамики угрожали безопасности Украины!
СБУ блокувала незаконні поставки української кераміки в окупований Крим - Цензор.НЕТ 5131
А таможенники, в чьи обязанности входило недопустить вывоз товара, работают на врага?
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23.11.2020 16:32 Ответить
10 горшков из Славянска, 100%, и не захотели поделится с сбу..., и все..., - сбу грудью стала на пути незаконных поставок ..., ни один горшок не пройдет...
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23.11.2020 16:50 Ответить
в Украине тольок один производитель плитки не мудрено понять кто это.
Не полинился зашел на сайт - они сами в шоке что происходит.
Не кто не в какой Крым плитку не продавал.!!!! ....считают заказ и рейдеры в пагонах..
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23.11.2020 16:59 Ответить
в Украине тольок один производитель плитки не мудрено понять кто это.
СБУ блокувала незаконні поставки української кераміки в окупований Крим - Цензор.НЕТ 8176

Харьковский плиточный завод, Атем, ЗЕВС КЕРАМИКА, ИнтерКерама, Церсанит, Нота Керамика, Керамика Полесье, Карпатская керамика, ПИАСТРЕЛЛА

Не полинился зашел на сайт
СБУ блокувала незаконні поставки української кераміки в окупований Крим - Цензор.НЕТ 8176
"одного из ведущих украинских производителей керамики" Источник: https://censor.net/ru/СБУ блокувала незаконні поставки української кераміки в окупований Крим - Цензор.НЕТ 1518

Кабельный керамический проход для ретро проводки темно-коричневый PREMIUM
Производитель: Украина
Артикул: C-106
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23.11.2020 17:27 Ответить
Украинский ильменит на сотни миллионов для Крымского титана - СБУ не видит. Керамику же - во как сработали))
Действительно кто-то не поделился.
У меня знакомая ездит к родителям в Крым, те не хотят уезжать, увы. Так говорит, что в Симферополе был до оккупации магазин Олди, который, после 2014-го, к их чести закрылся и несколько лет здание было заброшено. А с полгода назад пошел ремонт там - думала, что здание видимо "отжали". Но вот сейчас она опять там, говорит в полном шоке была - здание отремонтировали и вывеску новую нацепили... Олди. Видимо, все-таки забили и будут работать...
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23.11.2020 17:03 Ответить
У Пети целая фабрика на территории России конфетами оккупантов кормит,и СБУ уже 6 лет ничего не видит.
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23.11.2020 17:14 Ответить
Ну это же типа не в Крыму, а с Россией, де-юре и де-факто - у нас торговые и дипломатические отношения, не за что тут судить, строго говоря. За семь лет ни одна власть этот статус изменить не стремилась. Насчет дипломатических отношений отмазались - мол, не будет наших консулов - не сможем заключенным украинцам помогать. Но торговые отношения можно ж было ограничить?
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23.11.2020 17:26 Ответить
Почему скрывают название поставщика?
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23.11.2020 19:03 Ответить
От маладцы СБУ, сразу видно "джеймсовбондов", ну вот ни капли не пропустят.
Правда очки им надо из - на + поменять, потому как тупо "ахметовские" баржи с ильменитом вот вообще не замечают. Но гончаров словили, мы можем спать спокойно.
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23.11.2020 19:47 Ответить
Очень глупые СБУшники попались.... похоже на саботаж работы украинских производителей,
а не пресечение преступной деятельности. Шл...хи СЭр.
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23.11.2020 21:03 Ответить
Сочувствие нашему производителю.
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23.11.2020 21:04 Ответить
 
 