СБУ блокировала незаконные поставки украинской керамики в оккупированный Крым
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Служба безопасности Украины задокументировала противоправную схему поставок продукции менеджментом "одного из ведущих украинских производителей керамики" на территорию оккупированной АР Крым.
Оперативники спецслужбы установили, что за незаконным механизмом товары в соответствии с внешнеэкономическими контрактами поставляли в адрес подконтрольной украинскому производителю дочерней компании в РФ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
После этого "через отлаженную систему логистических перевозок" продукцию ввозили в оккупированный Крым.
"На полуострове дельцы реализовывали товар через субъекты хозяйствования, незаконно созданные в соответствии с российским оккупационным законодательством. В ходе обысков в офисных помещениях и на производственных площадках компании в Киеве и Харькове правоохранители обнаружили документацию и электронные носители информации, подтверждающие ведение бизнеса на временно оккупированной территории. В частности, установлено принятие менеджментом решений о создании и работе в Крыму филиала по российскому законодательству, ведение бухгалтерской отчетности и уплата налогов в бюджет РФ, а также формирование сети сбыта продукции. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым в рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.
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то баканівцям, мабуть, недоплатили
А таможенники, в чьи обязанности входило недопустить вывоз товара, работают на врага?
Не полинился зашел на сайт - они сами в шоке что происходит.
Не кто не в какой Крым плитку не продавал.!!!! ....считают заказ и рейдеры в пагонах..
Харьковский плиточный завод, Атем, ЗЕВС КЕРАМИКА, ИнтерКерама, Церсанит, Нота Керамика, Керамика Полесье, Карпатская керамика, ПИАСТРЕЛЛА
Не полинился зашел на сайт
"одного из ведущих украинских производителей керамики" Источник: https://censor.net/ru/
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Артикул: C-106
Действительно кто-то не поделился.
У меня знакомая ездит к родителям в Крым, те не хотят уезжать, увы. Так говорит, что в Симферополе был до оккупации магазин Олди, который, после 2014-го, к их чести закрылся и несколько лет здание было заброшено. А с полгода назад пошел ремонт там - думала, что здание видимо "отжали". Но вот сейчас она опять там, говорит в полном шоке была - здание отремонтировали и вывеску новую нацепили... Олди. Видимо, все-таки забили и будут работать...
Правда очки им надо из - на + поменять, потому как тупо "ахметовские" баржи с ильменитом вот вообще не замечают. Но гончаров словили, мы можем спать спокойно.
а не пресечение преступной деятельности. Шл...хи СЭр.