СБУ блокувала незаконні поставки української кераміки в окупований Крим
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Служба безпеки України задокументувала протиправну схему поставок продукції менеджментом "одного з провідних українських виробників кераміки" на територію окупованої АР Крим.
Оперативники спецслужби встановили, що за незаконним механізмом товари відповідно до зовнішньоекономічних контрактів поставляли на адресу підконтрольної українському виробнику дочірньої компанії в РФ, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Після цього "через налагоджену систему логістичних перевезень" продукцію ввозили в окупований Крим.
"На півострові ділки реалізовували товар через суб’єкти господарювання, незаконно створені відповідно до російського окупаційного законодавства. У ході обшуків в офісних приміщеннях та на виробничих майданчиках компанії у Києві та Харкові правоохоронці виявили документацію та електронні носії інформації, які підтверджують ведення бізнесу на тимчасово окупованій території. Зокрема, встановлено ухвалення менеджментом рішень про створення та роботу в Криму філії за російським законодавством, ведення бухгалтерської звітності та сплату податків до бюджету РФ, а також формування мережі збуту продукції. Тривають слідчі дії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що операція проводилася під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим в рамках кримінального провадження розпочатого за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.
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то баканівцям, мабуть, недоплатили
А таможенники, в чьи обязанности входило недопустить вывоз товара, работают на врага?
Не полинился зашел на сайт - они сами в шоке что происходит.
Не кто не в какой Крым плитку не продавал.!!!! ....считают заказ и рейдеры в пагонах..
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Не полинился зашел на сайт
"одного из ведущих украинских производителей керамики" Источник: https://censor.net/ru/
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Производитель: Украина
Артикул: C-106
Действительно кто-то не поделился.
У меня знакомая ездит к родителям в Крым, те не хотят уезжать, увы. Так говорит, что в Симферополе был до оккупации магазин Олди, который, после 2014-го, к их чести закрылся и несколько лет здание было заброшено. А с полгода назад пошел ремонт там - думала, что здание видимо "отжали". Но вот сейчас она опять там, говорит в полном шоке была - здание отремонтировали и вывеску новую нацепили... Олди. Видимо, все-таки забили и будут работать...
Правда очки им надо из - на + поменять, потому как тупо "ахметовские" баржи с ильменитом вот вообще не замечают. Но гончаров словили, мы можем спать спокойно.
а не пресечение преступной деятельности. Шл...хи СЭр.