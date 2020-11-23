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СБУ блокувала незаконні поставки української кераміки в окупований Крим

Новини Цензор.НЕТ Події

СБУ блокувала незаконні поставки української кераміки в окупований Крим

Служба безпеки України задокументувала протиправну схему поставок продукції менеджментом "одного з провідних українських виробників кераміки" на територію окупованої АР Крим.

Оперативники спецслужби встановили, що за незаконним механізмом товари відповідно до зовнішньоекономічних контрактів поставляли на адресу підконтрольної українському виробнику дочірньої компанії в РФ, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Після цього "через налагоджену систему логістичних перевезень" продукцію ввозили в окупований Крим.

"На півострові ділки реалізовували товар через суб’єкти господарювання, незаконно створені відповідно до російського окупаційного законодавства. У ході обшуків в офісних приміщеннях та на виробничих майданчиках компанії у Києві та Харкові правоохоронці виявили документацію та електронні носії інформації, які підтверджують ведення бізнесу на тимчасово окупованій території. Зокрема, встановлено ухвалення менеджментом рішень про створення та роботу в Криму філії за російським законодавством, ведення бухгалтерської звітності та сплату податків до бюджету РФ, а також формування мережі збуту продукції. Тривають слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що операція проводилася під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим в рамках кримінального провадження розпочатого за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
купувати в них нічого не треба, а продавати - скільки укуплять
то баканівцям, мабуть, недоплатили
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23.11.2020 16:17
+6
Украинский ильменит на сотни миллионов для Крымского титана - СБУ не видит. Керамику же - во как сработали))
Действительно кто-то не поделился.
У меня знакомая ездит к родителям в Крым, те не хотят уезжать, увы. Так говорит, что в Симферополе был до оккупации магазин Олди, который, после 2014-го, к их чести закрылся и несколько лет здание было заброшено. А с полгода назад пошел ремонт там - думала, что здание видимо "отжали". Но вот сейчас она опять там, говорит в полном шоке была - здание отремонтировали и вывеску новую нацепили... Олди. Видимо, все-таки забили и будут работать...
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23.11.2020 17:03
+4
...продавать нашу керамику в Крым нИззя ( понятно почему...)...а закупать картошку в России ( почти 14% от всего импорта) для Украины почему то мОна ( совсем непонятно почему) ...странная какая то логика...
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23.11.2020 16:26
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купувати в них нічого не треба, а продавати - скільки укуплять
то баканівцям, мабуть, недоплатили
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23.11.2020 16:17 Відповісти
СБК?
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23.11.2020 16:20 Відповісти
Жратву надо блокировать...
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23.11.2020 16:20 Відповісти
Зайдите в ФОКСТРОТ, COMFY, или на сайт Розетка: - почти вся крупная бытовая техника производства России...
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23.11.2020 16:25 Відповісти
...продавать нашу керамику в Крым нИззя ( понятно почему...)...а закупать картошку в России ( почти 14% от всего импорта) для Украины почему то мОна ( совсем непонятно почему) ...странная какая то логика...
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23.11.2020 16:26 Відповісти
Поставки военно-стратегической керамики угрожали безопасности Украины!
СБУ блокувала незаконні поставки української кераміки в окупований Крим - Цензор.НЕТ 5131
А таможенники, в чьи обязанности входило недопустить вывоз товара, работают на врага?
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23.11.2020 16:32 Відповісти
10 горшков из Славянска, 100%, и не захотели поделится с сбу..., и все..., - сбу грудью стала на пути незаконных поставок ..., ни один горшок не пройдет...
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23.11.2020 16:50 Відповісти
в Украине тольок один производитель плитки не мудрено понять кто это.
Не полинился зашел на сайт - они сами в шоке что происходит.
Не кто не в какой Крым плитку не продавал.!!!! ....считают заказ и рейдеры в пагонах..
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23.11.2020 16:59 Відповісти
в Украине тольок один производитель плитки не мудрено понять кто это.
СБУ блокувала незаконні поставки української кераміки в окупований Крим - Цензор.НЕТ 8176

Харьковский плиточный завод, Атем, ЗЕВС КЕРАМИКА, ИнтерКерама, Церсанит, Нота Керамика, Керамика Полесье, Карпатская керамика, ПИАСТРЕЛЛА

Не полинился зашел на сайт
СБУ блокувала незаконні поставки української кераміки в окупований Крим - Цензор.НЕТ 8176
"одного из ведущих украинских производителей керамики" Источник: https://censor.net/ru/СБУ блокувала незаконні поставки української кераміки в окупований Крим - Цензор.НЕТ 1518

Кабельный керамический проход для ретро проводки темно-коричневый PREMIUM
Производитель: Украина
Артикул: C-106
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23.11.2020 17:27 Відповісти
Украинский ильменит на сотни миллионов для Крымского титана - СБУ не видит. Керамику же - во как сработали))
Действительно кто-то не поделился.
У меня знакомая ездит к родителям в Крым, те не хотят уезжать, увы. Так говорит, что в Симферополе был до оккупации магазин Олди, который, после 2014-го, к их чести закрылся и несколько лет здание было заброшено. А с полгода назад пошел ремонт там - думала, что здание видимо "отжали". Но вот сейчас она опять там, говорит в полном шоке была - здание отремонтировали и вывеску новую нацепили... Олди. Видимо, все-таки забили и будут работать...
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23.11.2020 17:03 Відповісти
У Пети целая фабрика на территории России конфетами оккупантов кормит,и СБУ уже 6 лет ничего не видит.
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23.11.2020 17:14 Відповісти
Ну это же типа не в Крыму, а с Россией, де-юре и де-факто - у нас торговые и дипломатические отношения, не за что тут судить, строго говоря. За семь лет ни одна власть этот статус изменить не стремилась. Насчет дипломатических отношений отмазались - мол, не будет наших консулов - не сможем заключенным украинцам помогать. Но торговые отношения можно ж было ограничить?
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23.11.2020 17:26 Відповісти
Почему скрывают название поставщика?
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23.11.2020 19:03 Відповісти
От маладцы СБУ, сразу видно "джеймсовбондов", ну вот ни капли не пропустят.
Правда очки им надо из - на + поменять, потому как тупо "ахметовские" баржи с ильменитом вот вообще не замечают. Но гончаров словили, мы можем спать спокойно.
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23.11.2020 19:47 Відповісти
Очень глупые СБУшники попались.... похоже на саботаж работы украинских производителей,
а не пресечение преступной деятельности. Шл...хи СЭр.
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23.11.2020 21:03 Відповісти
Сочувствие нашему производителю.
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23.11.2020 21:04 Відповісти
 
 