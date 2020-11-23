Украинские олигархи и Кремль часто делают общее дело, - Верланов
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Качественный прыжок от авторитарной империи к европейской демократии Украине оказался сложным, и теперь страна застряла в стагнации, живя от кризиса к кризису и от революции к революции, а население продолжает жить в бедности.
Об этом пишет в своей колонке для западного издания Atlantic Council экс-глава ГНС Сергей Верланов. По его мнению, в числе причин указанного явления – деструктивная роль России и влияние олигархов на все составляющие жизни в стране.
"Никого не удивит, что украинские олигархи и Кремль часто делают общее дело. В конце концов, у них общие ключевые цели, например, сохранять в Украине слабые государственные институты и нынешнюю коррупцию, предотвращать интеграцию страны в значительно более прозрачное и основанное на правилах евроатлантическое сообщество. Баланс сил между различными олигархическими группами может варьироваться, но суть системы остается неизменной. Небольшая группа олигархов одобряет ключевые решения через своих представителей во власти и в государственных учреждениях, продолжая формировать траекторию нации", - пишет Сергей Верланов.
Он также отмечает, что у страны были попытки вырваться из замкнутого круга, сформированного олигархами.
"Возглавляя Государственную налоговую службу (ГНС), я вместе с Гончаруком в составе реформаторского правительства включился в борьбу с системой коррупции, построенной для того, чтобы добывать ресурсы в интересах олигархических кланов страны. Команда Гончарука состояла из порядочных людей, но у них в основном не хватало опыта для византийского мира украинских политических интриг, и они оказались не на равных для закаленных олигархических сил. Правительство продержалось меньше года", - отметил Верланов.
Сергей Верланов подчеркнул, что украинские олигархи обычно оказывают влияние через коррумпированных депутатов, чиновников, силовиков и судей. Значительную роль играет также украинская бюрократия, особенно на среднем и высшем уровнях государственной службы.
"Учитывая роль государственной службы в неформальных империях украинских олигархов, особенно важными были административные реформы, которые запустило правительство Владимира Гройсмана в 2016-2019 годах. Они имели целью создать четкое разделение между политическими назначенцами и теми, кто получил должности через конкурсный отбор. Впервые в истории независимой Украины административная вертикаль в правительственной бюрократии прошла серьезное переформатирование, и к системе начали приходить талантливые молодые профессионалы", - рассказал Сергей Верланов.
По его словам, прогресс длился недолго. Под предлогом антикризисных мер во время эпидемии коронавируса нынешнее правительство отменило конкурсный отбор на правительственные должности.
"Это прямое нарушение обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС и серьезная победа старых элит в борьбе за сохранение контроля над страной. Последние месяцы тоже успешные для украинских олигархических сил: они и дальше сворачивают реформы, доминируют на политической повестке дня в Украине с 2014 года. По ряду сомнительных судебных решений, в основном от Конституционного суда, антикоррупционная инфраструктура, созданная за последние шесть лет, сейчас под угрозой", - отметил Сергей Верланов.
По мнению Сергея Верланова, один из основных шагов к ограничению влияния олигархов - это приватизация весомого портфеля государственных активов, многие из которых являются серьезными источниками коррупции. Другой важнейший шаг - реформа судопроизводства. "Отсутствие справедливых и незаангажированных судов - это самая большая преграда для развития Украины. Это сдерживает иностранные инвестиции и отравляет все другие измерения украинского общества, создавая среду безнаказанности, в которой олигархические кланы могут процветать", - считает Сергей Верланов. Он также добавил, что в борьбе с олигархами один из важных шагов – это привлечения международных специалистов, единственный инструмент, который доказал свою эффективность.
По мнению Верланова, деолигархизации также требует Антимонопольный комитет. "Сейчас в руках нескольких избранных находятся целые сектора украинской экономики, в частности, производство стали, энергетика и химическая промышленность. Олигархические группы также монополизируют собственность мейнстримные СМИ, что позволяет им искажать дискуссию и формировать общественное мнение", - сообщил Сергей Верланов.
Сергей Верланов отметил, что сегодня не наблюдает политической воли, чтобы внедрять шаги, необходимые для деолигархизации и борьбы с коррупцией. "Пока Украина не будет иметь лидеров, готовых делать это, интересы олигархов будут оставаться решающими в определении будущего страны", - уверен Сергей Верланов.
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kavkazcenter.com/russ/content/2020/11/19/119466/es-predosteregaet-vengriyu-ot-ispolzovaniya-rossijskoj-vaktsiny-ot-COVID-19--ona-opasna.shtml
https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/10/19/119381/rossijskaya-vaktsina-ot-koronavirusa-okazalas-veterinarnym-preparatom-opasnym-dlya-zdorovya.shtml
Замість констатації фактів, запропонуйте та очольте вирішення проблеми!
А всегда.
Правительство тоже не отстает, обезьяничает экономические "реформы" и "нововведения".
Вторым крупнейшим получателем дотаций являются компании агрохолдинга "Авангард" Олега Бахматюка с общей суммой дотаций 142 млн гривен. Другие производители получили существенно меньшие объемы дотаций. Так, на третьем месте по объему полученных дотаций ООО "Даноша" с 33 млн гривен. Предприятие принадлежит датским инвесторам.
Практика выплаты подобной помощи стартовала в 2017 году, когда государство начало выплачивать специальную бюджетную дотацию для аграрных предприятий.
47 млн вывели с Украины
В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской птицефабрики компании Perutnina Ptuj.
@newkc14
‼ Из Европы поступили плохие новости для России и хорошие для остального мира. НПЗ начинают закрывать из-за второй волны пандемии #коронавируса. Ожидается, что уже в ближайшие дни спрос на нефть упадет на 20%
Доки народ не почне створювати свої реальні профспілки та партії ніфіга не зміниться.
1. Ринат Ахметов - $2,8 млрд;
2. Виктор Пинчук - $1,4 млрд;
3. Петр Порошенко - $1,4 млрд;
4. Александр и Галина Гереги - $1,3 млрд;
5. Геннадий Боголюбов - $1,2 млрд;
6. Юрий Косюк - $1,1 млрд;
7. Константин Жеваго - $1,1 млрд;
8. Игорь Коломойский - $1 млрд;
9. Вадим Новинский - $810 млн;
10. Александр Ярославский - $725 млн
11. Владимир Крупчак - $660 млн
12. Сергей Тигипко - $660 млн
"В пресс-службах Рината Ахметова и Петра Порошенко были удивлены включением израильским изданием Forbes обоих бизнесменов в рейтинг богатейших евреев мира.
Как сообщили ZN.UA пресс-секретарь Ахметова Елена Довженко и пресс-секретарь Порошенко Ирина Фриз, они обратились к израильскому изданию с просьбой внести изменения в обнародованный рейтинг. Оба пресс-секретаря предоставили редакции Forbes полные биографические данные бизнесменов, подчеркнув при этом, что первый по национальности татарин, второй - украинец. ZN.UA обратилось за комментариями в израильский Forbes. В издании сообщили, что составляли рейтинг, основываясь на нескольких исследованиях, а также информации собственных источников. Однако автор рейтинга израильский журналист Давид Липкин, не смог однозначно ответить, в каком именно исследовании указано, что Ахметов и Порошенко являются евреями."