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Новости Политика Украины
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Украинские олигархи и Кремль часто делают общее дело, - Верланов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинские олигархи и Кремль часто делают общее дело, - Верланов

Качественный прыжок от авторитарной империи к европейской демократии Украине оказался сложным, и теперь страна застряла в стагнации, живя от кризиса к кризису и от революции к революции, а население продолжает жить в бедности.

Об этом пишет в своей колонке для западного издания Atlantic Council экс-глава ГНС Сергей Верланов. По его мнению, в числе причин указанного явления – деструктивная роль России и влияние олигархов на все составляющие жизни в стране.

"Никого не удивит, что украинские олигархи и Кремль часто делают общее дело. В конце концов, у них общие ключевые цели, например, сохранять в Украине слабые государственные институты и нынешнюю коррупцию, предотвращать интеграцию страны в значительно более прозрачное и основанное на правилах евроатлантическое сообщество. Баланс сил между различными олигархическими группами может варьироваться, но суть системы остается неизменной. Небольшая группа олигархов одобряет ключевые решения через своих представителей во власти и в государственных учреждениях, продолжая формировать траекторию нации", - пишет Сергей Верланов.

Он также отмечает, что у страны были попытки вырваться из замкнутого круга, сформированного олигархами.

"Возглавляя Государственную налоговую службу (ГНС), я вместе с Гончаруком в составе реформаторского правительства включился в борьбу с системой коррупции, построенной для того, чтобы добывать ресурсы в интересах олигархических кланов страны. Команда Гончарука состояла из порядочных людей, но у них в основном не хватало опыта для византийского мира украинских политических интриг, и они оказались не на равных для закаленных олигархических сил. Правительство продержалось меньше года", - отметил Верланов.

Сергей Верланов подчеркнул, что украинские олигархи обычно оказывают влияние через коррумпированных депутатов, чиновников, силовиков и судей. Значительную роль играет также украинская бюрократия, особенно на среднем и высшем уровнях государственной службы.

"Учитывая роль государственной службы в неформальных империях украинских олигархов, особенно важными были административные реформы, которые запустило правительство Владимира Гройсмана в 2016-2019 годах. Они имели целью создать четкое разделение между политическими назначенцами и теми, кто получил должности через конкурсный отбор. Впервые в истории независимой Украины административная вертикаль в правительственной бюрократии прошла серьезное переформатирование, и к системе начали приходить талантливые молодые профессионалы", - рассказал Сергей Верланов.

По его словам, прогресс длился недолго. Под предлогом антикризисных мер во время эпидемии коронавируса нынешнее правительство отменило конкурсный отбор на правительственные должности.

"Это прямое нарушение обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС и серьезная победа старых элит в борьбе за сохранение контроля над страной. Последние месяцы тоже успешные для украинских олигархических сил: они и дальше сворачивают реформы, доминируют на политической повестке дня в Украине с 2014 года. По ряду сомнительных судебных решений, в основном от Конституционного суда, антикоррупционная инфраструктура, созданная за последние шесть лет, сейчас под угрозой", - отметил Сергей Верланов.

По мнению Сергея Верланова, один из основных шагов к ограничению влияния олигархов - это приватизация весомого портфеля государственных активов, многие из которых являются серьезными источниками коррупции. Другой важнейший шаг - реформа судопроизводства. "Отсутствие справедливых и незаангажированных судов - это самая большая преграда для развития Украины. Это сдерживает иностранные инвестиции и отравляет все другие измерения украинского общества, создавая среду безнаказанности, в которой олигархические кланы могут процветать", - считает Сергей Верланов. Он также добавил, что в борьбе с олигархами один из важных шагов – это привлечения международных специалистов, единственный инструмент, который доказал свою эффективность.

По мнению Верланова, деолигархизации также требует Антимонопольный комитет. "Сейчас в руках нескольких избранных находятся целые сектора украинской экономики, в частности, производство стали, энергетика и химическая промышленность. Олигархические группы также монополизируют собственность мейнстримные СМИ, что позволяет им искажать дискуссию и формировать общественное мнение", - сообщил Сергей Верланов.

Сергей Верланов отметил, что сегодня не наблюдает политической воли, чтобы внедрять шаги, необходимые для деолигархизации и борьбы с коррупцией. "Пока Украина не будет иметь лидеров, готовых делать это, интересы олигархов будут оставаться решающими в определении будущего страны", - уверен Сергей Верланов.
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Топ комментарии
+6
Містер ^очєвідность^. Хто б сумнівався!

Замість констатації фактів, запропонуйте та очольте вирішення проблеми!
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23.11.2020 16:26
+6
Украинские олигархи и Кремль часто делают общее дело, - Верланов - Цензор.НЕТ 3074Яхта олигарха Кусюка
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23.11.2020 16:32
+5
Потому что олигархи это держатель общака кремлевских чекистов.
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23.11.2020 16:24
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Украинские олигархи и Кремль часто делают общее дело, - Верланов - Цензор.НЕТ 6272
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23.11.2020 16:21 Ответить
коллаборанты хотят российской так называемой "вакциной" а на самом деле ядом потравить украинцев и таким образом победить в российско-украинской войне. В 1933 у них почти получилось уничтожить украинцев и завести россиян на украинские земли.
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23.11.2020 16:27 Ответить
Пусть попробуют ее те , кто слепо верят и голосуют за «рыгов « и «слуг « олигархов каломойских… меньше каллоборантов , лучше Украине !
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23.11.2020 16:54 Ответить
ЕС предостерегает Венгрию от использования российской вакцины от COVID-19. Она опасна

kavkazcenter.com/russ/content/2020/11/19/119466/es-predosteregaet-vengriyu-ot-ispolzovaniya-rossijskoj-vaktsiny-ot-COVID-19--ona-opasna.shtml
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23.11.2020 16:28 Ответить
Российская вакцина от коронавируса оказалась ветеринарным препаратом опасным для здоровья

https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/10/19/119381/rossijskaya-vaktsina-ot-koronavirusa-okazalas-veterinarnym-preparatom-opasnym-dlya-zdorovya.shtml
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23.11.2020 16:30 Ответить
Потому что олигархи это держатель общака кремлевских чекистов.
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23.11.2020 16:24 Ответить
Містер ^очєвідность^. Хто б сумнівався!

Замість констатації фактів, запропонуйте та очольте вирішення проблеми!
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23.11.2020 16:26 Ответить
Ну, допустим, не часто!
А всегда.
Правительство тоже не отстает, обезьяничает экономические "реформы" и "нововведения".
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23.11.2020 16:29 Ответить
ВЕРСАЛЬ олигарха Кусюка возле Феофании
Украинские олигархи и Кремль часто делают общее дело, - Верланов - Цензор.НЕТ 8463
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23.11.2020 16:31 Ответить
Украинские олигархи и Кремль часто делают общее дело, - Верланов - Цензор.НЕТ 3074Яхта олигарха Кусюка
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23.11.2020 16:32 Ответить
А теперь от подобных увлекательных сюжетов перейдем к довольно скучным вещам - к сводкам Государственной фискальной службы, которая информирует о том, что в течение прошлого года группа компаний "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка получила из госбюджета аграрные дотации на сумму 1,25 млрд грн.
Вторым крупнейшим получателем дотаций являются компании агрохолдинга "Авангард" Олега Бахматюка с общей суммой дотаций 142 млн гривен. Другие производители получили существенно меньшие объемы дотаций. Так, на третьем месте по объему полученных дотаций ООО "Даноша" с 33 млн гривен. Предприятие принадлежит датским инвесторам.
Практика выплаты подобной помощи стартовала в 2017 году, когда государство начало выплачивать специальную бюджетную дотацию для аграрных предприятий.
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23.11.2020 16:36 Ответить
Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) по итогам июля-сентября 2020 г. получил чистый убыток в размере $47 млн против чистой прибыли $104 млн за аналогичный период 2019 г.
47 млн вывели с Украины

В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской птицефабрики компании Perutnina Ptuj.
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23.11.2020 16:38 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
‼ Из Европы поступили плохие новости для России и хорошие для остального мира. НПЗ начинают закрывать из-за второй волны пандемии #коронавируса. Ожидается, что уже в ближайшие дни спрос на нефть упадет на 20%
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23.11.2020 16:31 Ответить
Не українські олігархи, а олігархи громадяни України. А от сантехніки, маляри, муляри, двірники в Україні дійсно українські.
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23.11.2020 16:32 Ответить
"сантехніки, маляри, муляри, двірники" хіба вже не громадяни України? Чи всі вони виключно генетичні українці?
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24.11.2020 11:53 Ответить
і це не допоможе. Прибереш одного- з'явиться інший. Історія з Курченко вас нічому не навчила? Тут можуть за ніч створити нового "олігарха", або прибрати старого.
Доки народ не почне створювати свої реальні профспілки та партії ніфіга не зміниться.
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24.11.2020 11:52 Ответить
Воровские олигархи - главные тормоза на пути успешного развития Украины

Украинские олигархи и Кремль часто делают общее дело, - Верланов - Цензор.НЕТ 1211

1. Ринат Ахметов - $2,8 млрд;
2. Виктор Пинчук - $1,4 млрд;
3. Петр Порошенко - $1,4 млрд;
4. Александр и Галина Гереги - $1,3 млрд;
5. Геннадий Боголюбов - $1,2 млрд;
6. Юрий Косюк - $1,1 млрд;
7. Константин Жеваго - $1,1 млрд;
8. Игорь Коломойский - $1 млрд;
9. Вадим Новинский - $810 млн;
10. Александр Ярославский - $725 млн
11. Владимир Крупчак - $660 млн
12. Сергей Тигипко - $660 млн
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23.11.2020 16:44 Ответить
Хто з них є етнічним українцем?
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23.11.2020 16:49 Ответить
ты шо смеёшься? украинцев в такие списки не берут. я тоже все время думаю - неужели 73% населения Украины евреи? на меня на работе все шипеть начинают, а я отвечаю что мол успокоюсь только тогда, когда президентом Израиля станет украинец!
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23.11.2020 17:48 Ответить
ТАМ ціла індустрія...
"В пресс-службах Рината Ахметова и Петра Порошенко были удивлены включением израильским изданием Forbes обоих бизнесменов в рейтинг богатейших евреев мира.
Как сообщили ZN.UA пресс-секретарь Ахметова Елена Довженко и пресс-секретарь Порошенко Ирина Фриз, они обратились к израильскому изданию с просьбой внести изменения в обнародованный рейтинг. Оба пресс-секретаря предоставили редакции Forbes полные биографические данные бизнесменов, подчеркнув при этом, что первый по национальности татарин, второй - украинец. ZN.UA обратилось за комментариями в израильский Forbes. В издании сообщили, что составляли рейтинг, основываясь на нескольких исследованиях, а также информации собственных источников. Однако автор рейтинга израильский журналист Давид Липкин, не смог однозначно ответить, в каком именно исследовании указано, что Ахметов и Порошенко являются евреями."
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23.11.2020 18:20 Ответить
Вся проблема в тому що, тут вони представляються українцями, татарами, росіянами, а там євреями. Ось іноді виходить таке паливо, а насправді всі вони совки.
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25.11.2020 08:49 Ответить
це вони винні бюджету, а вважають, що держава їм подарувала
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23.11.2020 19:11 Ответить
Украинские олигархи и Кремль часто делают общее дело,
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23.11.2020 17:09 Ответить
Для когось це, секрет?
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24.11.2020 11:49 Ответить
Верланов тактично промолчал о роли главного антиреформатора, имитатора реформ, шута украинофоба, но совковое население не понимает откуда ноги растут, думают ушами, орган, который отвечает за лооическое мышление отсутствует, либо кастрирован.
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23.11.2020 17:42 Ответить
ты бы еще написал что ВОДА МОКРАЯ
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23.11.2020 17:42 Ответить
Все це, фігня, яку всі давно знають. Головний посил статті в одному реченні: "приватизация весомого портфеля государственных активов". Зауважте не приведення до ладу судової гілки влади і покарання корупціонерів, а подальший дерибан державного майна і посилення тих самих "олігархів".
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24.11.2020 11:48 Ответить
 
 