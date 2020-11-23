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Новини Політика України
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Українські олігархи і Кремль часто роблять спільну справу, - Верланов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Українські олігархи і Кремль часто роблять спільну справу, - Верланов

Якісний стрибок від авторитарної імперії до європейської демократії для України виявився складним, і тепер країна застрягла в стагнації, живучи від кризи до кризи і від революції до революції, а населення продовжує жити в бідності.

Про це пише у своїй колонці для західного видання Atlantic Council ексглава ДПС Сергій Верланов. На його думку, серед причин зазначеного явища - деструктивна роль Росії і вплив олігархів на всі складові життя в країні.

"Нікого не здивує, що українські олігархи і Кремль часто роблять спільну справу. Зрештою, у них спільні ключові цілі, наприклад, зберігати в Україні слабкі державні інститути і нинішню корупцію, запобігати інтеграції країни в значно більш прозоре і засноване на правилах євроатлантичне співтовариство. Баланс сил між різними олігархічними групами може варіюватися, але суть системи залишається незмінною. Невелика група олігархів схвалює ключові рішення через своїх представників у владі та в державних установах, продовжуючи формувати траєкторію нації", - пише Сергій Верланов.

Він також зазначає, що у країни були спроби вирватися із замкнутого кола, сформованого олігархами.

"Очолюючи Державну податкову службу (ДПС), я разом з Гончаруком в складі реформаторського уряду включився в боротьбу з системою корупції, побудованої для того, щоб добувати ресурси в інтересах олігархічних кланів країни. Команда Гончарука складалася з порядних людей, але у них в основному не вистачало досвіду для візантійського світу українських політичних інтриг, і вони виявилися не на рівних для загартованих олігархічних сил. Уряд протримався менше року", - зазначив Верланов.

Сергій Верланов підкреслив, що українські олігархи зазвичай впливають через корумпованих депутатів, чиновників, силовиків і суддів. Значну роль відіграє також українська бюрократія, особливо на середньому і вищому рівнях державної служби.

"З огляду на роль державної служби в неформальних імперіях українських олігархів, особливо важливими були адміністративні реформи, які запустив уряд Володимира Гройсмана в 2016-2019 роках. Вони мали на меті створити чіткий поділ між політичними призначенцями і тими, хто отримав посади через конкурсний відбір. Вперше в історії незалежної України адміністративна вертикаль в урядовій бюрократії пройшла серйозне переформатування, і до системи почали приходити талановиті молоді професіонали", - розповів Сергій Верланов.

За його словами, прогрес тривав недовго. Під приводом антикризових заходів під час епідемії коронавірусу нинішній уряд скасував конкурсний відбір на урядові посади.

"Це пряме порушення зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС і серйозна перемога старих еліт в боротьбі за збереження контролю над країною. Останні місяці теж успішні для українських олігархічних сил: вони і далі згортають реформи, домінують на політичному порядку денному в Україні з 2014 року.За низкою сумнівних судових рішень, в основному від Конституційного суду, антикорупційна інфраструктура, створена за останні шість років, зараз під загрозою", - зазначив Сергій Верланов.

На думку Сергія Верланова, один з основних кроків до обмеження впливу олігархів - це приватизація вагомого портфелю державних активів, багато з яких є серйозними джерелами корупції. Інший найважливіший крок - реформа судочинства. "Відсутність справедливих і незаангажованих судів - це найбільша перешкода для розвитку України. Це стримує іноземні інвестиції і отруює всі інші виміри українського суспільства, створюючи середовище безкарності, в якому олігархічні клани можуть процвітати", - вважає Сергій Верланов. Він також додав, що в боротьбі з олігархами один з важливих кроків - це залучення міжнародних фахівців, єдиний інструмент, який довів свою ефективність.

На думку Верланова, деолігархізації також вимагає Антимонопольний комітет. "Зараз в руках кількох обраних перебувають цілі сектори української економіки, зокрема, виробництво сталі, енергетика та хімічна промисловість. Олігархічні групи також монополізують власність мейнстрімні ЗМІ, що дозволяє їм спотворювати дискусію і формувати громадську думку", - повідомив Сергій Верланов.

Сергій Верланов зазначив, що сьогодні не спостерігає політичної волі, щоб впроваджувати кроки, необхідні для деолігархізації і боротьби з корупцією. "Поки Україна не буде мати лідерів, готових робити це, інтереси олігархів залишатимуться вирішальними у визначенні майбутнього країни", - упевнений Сергій Верланов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Містер ^очєвідность^. Хто б сумнівався!

Замість констатації фактів, запропонуйте та очольте вирішення проблеми!
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23.11.2020 16:26
+6
Украинские олигархи и Кремль часто делают общее дело, - Верланов - Цензор.НЕТ 3074Яхта олигарха Кусюка
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23.11.2020 16:32
+5
Потому что олигархи это держатель общака кремлевских чекистов.
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23.11.2020 16:24
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Украинские олигархи и Кремль часто делают общее дело, - Верланов - Цензор.НЕТ 6272
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23.11.2020 16:21 Відповісти
коллаборанты хотят российской так называемой "вакциной" а на самом деле ядом потравить украинцев и таким образом победить в российско-украинской войне. В 1933 у них почти получилось уничтожить украинцев и завести россиян на украинские земли.
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23.11.2020 16:27 Відповісти
Пусть попробуют ее те , кто слепо верят и голосуют за «рыгов « и «слуг « олигархов каломойских… меньше каллоборантов , лучше Украине !
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23.11.2020 16:54 Відповісти
ЕС предостерегает Венгрию от использования российской вакцины от COVID-19. Она опасна

kavkazcenter.com/russ/content/2020/11/19/119466/es-predosteregaet-vengriyu-ot-ispolzovaniya-rossijskoj-vaktsiny-ot-COVID-19--ona-opasna.shtml
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23.11.2020 16:28 Відповісти
Российская вакцина от коронавируса оказалась ветеринарным препаратом опасным для здоровья

https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/10/19/119381/rossijskaya-vaktsina-ot-koronavirusa-okazalas-veterinarnym-preparatom-opasnym-dlya-zdorovya.shtml
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23.11.2020 16:30 Відповісти
Потому что олигархи это держатель общака кремлевских чекистов.
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23.11.2020 16:24 Відповісти
Містер ^очєвідность^. Хто б сумнівався!

Замість констатації фактів, запропонуйте та очольте вирішення проблеми!
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23.11.2020 16:26 Відповісти
Ну, допустим, не часто!
А всегда.
Правительство тоже не отстает, обезьяничает экономические "реформы" и "нововведения".
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23.11.2020 16:29 Відповісти
ВЕРСАЛЬ олигарха Кусюка возле Феофании
Украинские олигархи и Кремль часто делают общее дело, - Верланов - Цензор.НЕТ 8463
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23.11.2020 16:31 Відповісти
Украинские олигархи и Кремль часто делают общее дело, - Верланов - Цензор.НЕТ 3074Яхта олигарха Кусюка
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23.11.2020 16:32 Відповісти
А теперь от подобных увлекательных сюжетов перейдем к довольно скучным вещам - к сводкам Государственной фискальной службы, которая информирует о том, что в течение прошлого года группа компаний "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка получила из госбюджета аграрные дотации на сумму 1,25 млрд грн.
Вторым крупнейшим получателем дотаций являются компании агрохолдинга "Авангард" Олега Бахматюка с общей суммой дотаций 142 млн гривен. Другие производители получили существенно меньшие объемы дотаций. Так, на третьем месте по объему полученных дотаций ООО "Даноша" с 33 млн гривен. Предприятие принадлежит датским инвесторам.
Практика выплаты подобной помощи стартовала в 2017 году, когда государство начало выплачивать специальную бюджетную дотацию для аграрных предприятий.
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23.11.2020 16:36 Відповісти
Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) по итогам июля-сентября 2020 г. получил чистый убыток в размере $47 млн против чистой прибыли $104 млн за аналогичный период 2019 г.
47 млн вывели с Украины

В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской птицефабрики компании Perutnina Ptuj.
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23.11.2020 16:38 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
‼ Из Европы поступили плохие новости для России и хорошие для остального мира. НПЗ начинают закрывать из-за второй волны пандемии #коронавируса. Ожидается, что уже в ближайшие дни спрос на нефть упадет на 20%
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23.11.2020 16:31 Відповісти
Не українські олігархи, а олігархи громадяни України. А от сантехніки, маляри, муляри, двірники в Україні дійсно українські.
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23.11.2020 16:32 Відповісти
"сантехніки, маляри, муляри, двірники" хіба вже не громадяни України? Чи всі вони виключно генетичні українці?
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24.11.2020 11:53 Відповісти
і це не допоможе. Прибереш одного- з'явиться інший. Історія з Курченко вас нічому не навчила? Тут можуть за ніч створити нового "олігарха", або прибрати старого.
Доки народ не почне створювати свої реальні профспілки та партії ніфіга не зміниться.
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24.11.2020 11:52 Відповісти
Воровские олигархи - главные тормоза на пути успешного развития Украины

Украинские олигархи и Кремль часто делают общее дело, - Верланов - Цензор.НЕТ 1211

1. Ринат Ахметов - $2,8 млрд;
2. Виктор Пинчук - $1,4 млрд;
3. Петр Порошенко - $1,4 млрд;
4. Александр и Галина Гереги - $1,3 млрд;
5. Геннадий Боголюбов - $1,2 млрд;
6. Юрий Косюк - $1,1 млрд;
7. Константин Жеваго - $1,1 млрд;
8. Игорь Коломойский - $1 млрд;
9. Вадим Новинский - $810 млн;
10. Александр Ярославский - $725 млн
11. Владимир Крупчак - $660 млн
12. Сергей Тигипко - $660 млн
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23.11.2020 16:44 Відповісти
Хто з них є етнічним українцем?
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23.11.2020 16:49 Відповісти
ты шо смеёшься? украинцев в такие списки не берут. я тоже все время думаю - неужели 73% населения Украины евреи? на меня на работе все шипеть начинают, а я отвечаю что мол успокоюсь только тогда, когда президентом Израиля станет украинец!
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23.11.2020 17:48 Відповісти
ТАМ ціла індустрія...
"В пресс-службах Рината Ахметова и Петра Порошенко были удивлены включением израильским изданием Forbes обоих бизнесменов в рейтинг богатейших евреев мира.
Как сообщили ZN.UA пресс-секретарь Ахметова Елена Довженко и пресс-секретарь Порошенко Ирина Фриз, они обратились к израильскому изданию с просьбой внести изменения в обнародованный рейтинг. Оба пресс-секретаря предоставили редакции Forbes полные биографические данные бизнесменов, подчеркнув при этом, что первый по национальности татарин, второй - украинец. ZN.UA обратилось за комментариями в израильский Forbes. В издании сообщили, что составляли рейтинг, основываясь на нескольких исследованиях, а также информации собственных источников. Однако автор рейтинга израильский журналист Давид Липкин, не смог однозначно ответить, в каком именно исследовании указано, что Ахметов и Порошенко являются евреями."
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23.11.2020 18:20 Відповісти
Вся проблема в тому що, тут вони представляються українцями, татарами, росіянами, а там євреями. Ось іноді виходить таке паливо, а насправді всі вони совки.
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25.11.2020 08:49 Відповісти
це вони винні бюджету, а вважають, що держава їм подарувала
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23.11.2020 19:11 Відповісти
Украинские олигархи и Кремль часто делают общее дело,
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23.11.2020 17:09 Відповісти
Для когось це, секрет?
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24.11.2020 11:49 Відповісти
Верланов тактично промолчал о роли главного антиреформатора, имитатора реформ, шута украинофоба, но совковое население не понимает откуда ноги растут, думают ушами, орган, который отвечает за лооическое мышление отсутствует, либо кастрирован.
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23.11.2020 17:42 Відповісти
ты бы еще написал что ВОДА МОКРАЯ
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23.11.2020 17:42 Відповісти
Все це, фігня, яку всі давно знають. Головний посил статті в одному реченні: "приватизация весомого портфеля государственных активов". Зауважте не приведення до ладу судової гілки влади і покарання корупціонерів, а подальший дерибан державного майна і посилення тих самих "олігархів".
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24.11.2020 11:48 Відповісти
 
 