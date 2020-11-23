Українські олігархи і Кремль часто роблять спільну справу, - Верланов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Якісний стрибок від авторитарної імперії до європейської демократії для України виявився складним, і тепер країна застрягла в стагнації, живучи від кризи до кризи і від революції до революції, а населення продовжує жити в бідності.
Про це пише у своїй колонці для західного видання Atlantic Council ексглава ДПС Сергій Верланов. На його думку, серед причин зазначеного явища - деструктивна роль Росії і вплив олігархів на всі складові життя в країні.
"Нікого не здивує, що українські олігархи і Кремль часто роблять спільну справу. Зрештою, у них спільні ключові цілі, наприклад, зберігати в Україні слабкі державні інститути і нинішню корупцію, запобігати інтеграції країни в значно більш прозоре і засноване на правилах євроатлантичне співтовариство. Баланс сил між різними олігархічними групами може варіюватися, але суть системи залишається незмінною. Невелика група олігархів схвалює ключові рішення через своїх представників у владі та в державних установах, продовжуючи формувати траєкторію нації", - пише Сергій Верланов.
Він також зазначає, що у країни були спроби вирватися із замкнутого кола, сформованого олігархами.
"Очолюючи Державну податкову службу (ДПС), я разом з Гончаруком в складі реформаторського уряду включився в боротьбу з системою корупції, побудованої для того, щоб добувати ресурси в інтересах олігархічних кланів країни. Команда Гончарука складалася з порядних людей, але у них в основному не вистачало досвіду для візантійського світу українських політичних інтриг, і вони виявилися не на рівних для загартованих олігархічних сил. Уряд протримався менше року", - зазначив Верланов.
Сергій Верланов підкреслив, що українські олігархи зазвичай впливають через корумпованих депутатів, чиновників, силовиків і суддів. Значну роль відіграє також українська бюрократія, особливо на середньому і вищому рівнях державної служби.
"З огляду на роль державної служби в неформальних імперіях українських олігархів, особливо важливими були адміністративні реформи, які запустив уряд Володимира Гройсмана в 2016-2019 роках. Вони мали на меті створити чіткий поділ між політичними призначенцями і тими, хто отримав посади через конкурсний відбір. Вперше в історії незалежної України адміністративна вертикаль в урядовій бюрократії пройшла серйозне переформатування, і до системи почали приходити талановиті молоді професіонали", - розповів Сергій Верланов.
За його словами, прогрес тривав недовго. Під приводом антикризових заходів під час епідемії коронавірусу нинішній уряд скасував конкурсний відбір на урядові посади.
"Це пряме порушення зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС і серйозна перемога старих еліт в боротьбі за збереження контролю над країною. Останні місяці теж успішні для українських олігархічних сил: вони і далі згортають реформи, домінують на політичному порядку денному в Україні з 2014 року.За низкою сумнівних судових рішень, в основному від Конституційного суду, антикорупційна інфраструктура, створена за останні шість років, зараз під загрозою", - зазначив Сергій Верланов.
На думку Сергія Верланова, один з основних кроків до обмеження впливу олігархів - це приватизація вагомого портфелю державних активів, багато з яких є серйозними джерелами корупції. Інший найважливіший крок - реформа судочинства. "Відсутність справедливих і незаангажованих судів - це найбільша перешкода для розвитку України. Це стримує іноземні інвестиції і отруює всі інші виміри українського суспільства, створюючи середовище безкарності, в якому олігархічні клани можуть процвітати", - вважає Сергій Верланов. Він також додав, що в боротьбі з олігархами один з важливих кроків - це залучення міжнародних фахівців, єдиний інструмент, який довів свою ефективність.
На думку Верланова, деолігархізації також вимагає Антимонопольний комітет. "Зараз в руках кількох обраних перебувають цілі сектори української економіки, зокрема, виробництво сталі, енергетика та хімічна промисловість. Олігархічні групи також монополізують власність мейнстрімні ЗМІ, що дозволяє їм спотворювати дискусію і формувати громадську думку", - повідомив Сергій Верланов.
Сергій Верланов зазначив, що сьогодні не спостерігає політичної волі, щоб впроваджувати кроки, необхідні для деолігархізації і боротьби з корупцією. "Поки Україна не буде мати лідерів, готових робити це, інтереси олігархів залишатимуться вирішальними у визначенні майбутнього країни", - упевнений Сергій Верланов.
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kavkazcenter.com/russ/content/2020/11/19/119466/es-predosteregaet-vengriyu-ot-ispolzovaniya-rossijskoj-vaktsiny-ot-COVID-19--ona-opasna.shtml
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Замість констатації фактів, запропонуйте та очольте вирішення проблеми!
А всегда.
Правительство тоже не отстает, обезьяничает экономические "реформы" и "нововведения".
Вторым крупнейшим получателем дотаций являются компании агрохолдинга "Авангард" Олега Бахматюка с общей суммой дотаций 142 млн гривен. Другие производители получили существенно меньшие объемы дотаций. Так, на третьем месте по объему полученных дотаций ООО "Даноша" с 33 млн гривен. Предприятие принадлежит датским инвесторам.
Практика выплаты подобной помощи стартовала в 2017 году, когда государство начало выплачивать специальную бюджетную дотацию для аграрных предприятий.
47 млн вывели с Украины
В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской птицефабрики компании Perutnina Ptuj.
@newkc14
‼ Из Европы поступили плохие новости для России и хорошие для остального мира. НПЗ начинают закрывать из-за второй волны пандемии #коронавируса. Ожидается, что уже в ближайшие дни спрос на нефть упадет на 20%
Доки народ не почне створювати свої реальні профспілки та партії ніфіга не зміниться.
1. Ринат Ахметов - $2,8 млрд;
2. Виктор Пинчук - $1,4 млрд;
3. Петр Порошенко - $1,4 млрд;
4. Александр и Галина Гереги - $1,3 млрд;
5. Геннадий Боголюбов - $1,2 млрд;
6. Юрий Косюк - $1,1 млрд;
7. Константин Жеваго - $1,1 млрд;
8. Игорь Коломойский - $1 млрд;
9. Вадим Новинский - $810 млн;
10. Александр Ярославский - $725 млн
11. Владимир Крупчак - $660 млн
12. Сергей Тигипко - $660 млн
"В пресс-службах Рината Ахметова и Петра Порошенко были удивлены включением израильским изданием Forbes обоих бизнесменов в рейтинг богатейших евреев мира.
Как сообщили ZN.UA пресс-секретарь Ахметова Елена Довженко и пресс-секретарь Порошенко Ирина Фриз, они обратились к израильскому изданию с просьбой внести изменения в обнародованный рейтинг. Оба пресс-секретаря предоставили редакции Forbes полные биографические данные бизнесменов, подчеркнув при этом, что первый по национальности татарин, второй - украинец. ZN.UA обратилось за комментариями в израильский Forbes. В издании сообщили, что составляли рейтинг, основываясь на нескольких исследованиях, а также информации собственных источников. Однако автор рейтинга израильский журналист Давид Липкин, не смог однозначно ответить, в каком именно исследовании указано, что Ахметов и Порошенко являются евреями."