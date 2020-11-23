С начала года на Донбассе погибли 18 гражданских, - СММ ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует рост количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в отчете миссии, информирует Цензор.НЕТ.

"Шестнадцатую неделю подряд с того момента, как 27 июля вступили в силу дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, ситуация с

безопасностью остается относительно спокойной, несмотря на большее количество зафиксированных нарушений. В период со 2 по 15 ноября СММ зафиксировала 469 нарушений режима прекращения огня по сравнению с 238 за предыдущий двухнедельный период", - говорится в сообщении.

В СММ ОБСЕ отметили, что наблюдатели подтвердили сообщения об 11 жертвах среди гражданского населения, девять из которых зафиксированы до вступления дополнительных мер в силу 27 июля (включая 2 погибших). Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения с начала 2020 года составляет 103 человека: 18 погибших и 85 раненых.

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