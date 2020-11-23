РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5704 посетителя онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины
549 2
ОБСЕ (4790) обстрел (20205) Донбасс (26945)

С начала года на Донбассе погибли 18 гражданских, - СММ ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала года на Донбассе погибли 18 гражданских, - СММ ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует рост количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в отчете миссии, информирует Цензор.НЕТ.

"Шестнадцатую неделю подряд с того момента, как 27 июля вступили в силу дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, ситуация с
безопасностью остается относительно спокойной, несмотря на большее количество зафиксированных нарушений. В период со 2 по 15 ноября СММ зафиксировала 469 нарушений режима прекращения огня по сравнению с 238 за предыдущий двухнедельный период", - говорится в сообщении.

В СММ ОБСЕ отметили, что наблюдатели подтвердили сообщения об 11 жертвах среди гражданского населения, девять из которых зафиксированы до вступления дополнительных мер в силу 27 июля (включая 2 погибших). Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения с начала 2020 года составляет 103 человека: 18 погибших и 85 раненых.

Также читайте: Трое членов семьи погибли из-за взрыва в оккупированной Горловке, - ОБСЕ

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
OSCE: 18 civilians killed, 85 injured in Donbas this year - Цензор.НЕТ 9851 OSCE: 18 civilians killed, 85 injured in Donbas this year - Цензор.НЕТ 3598
показать весь комментарий
23.11.2020 16:44 Ответить
 
 