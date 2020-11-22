Трое членов семьи погибли из-за взрыва в оккупированной Горловке, - ОБСЕ
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В оккупированной Горловке в результате срабатывания вибуховго устройства вблизи шахты 6/7 погибли трое мужчин. Погибшие были членами одной семьи - отец, сын и племянник в возрасте 60, 35 и 39 лет соответственно.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на в отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 21 ноября, трагический инцидент произошел 30 октября
О гибели отца и брата в результате инцидента сообщила женщина, которая представилась дочерью и сестрой двух из этих мужчин. Она рассказала об этом по телефону 17 ноября.
Женщина также показала команде Миссии свидетельства о смерти, согласно которым мужчины погибли 30 октября от многочисленных осколочных ранений, полученных в результате взрыва предмета.
В тот же день жена третьего погибшего также подтвердила наблюдателям гибель мужа и показала свидетельство о смерти. Ее муж умер от множественных осколочных ранений, вызванных взрывоопасных устройством, привело к повреждению внутренних органов, говорится в свидетельстве.
"Наблюдатели столкнулись с препятствиями при уточнении у медперсонала обстоятельств вышеупомянутых случаев жертв среди гражданского населения", - добавили в отчете СММ ОБСЕ.
Пожалуйста, подождите...
Если взять из выше выложеной информации то эти кренделя подорвались пытаясь свою копанку эксплуатировать на уровне шахты.А детонаторы толовых шашек срабатывают и от статического электричества.
Но ***** черных шахтеров пытаются вынести на международный уровень родные в надежде от одних получить компенсацию а от других почет и славу из пожизненной материальной помощю.
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Ты шахту когда-нибудь вообще видел?
На каком таком "уровне шахты"? Копанка 400-800-1000 метров в низ?
Копанки строят там, где пласт выходит наверх и сначала вообще - пришел, киркой нарубил, сложил в мешок и пошел печку топить
1. Шашки у шахтеров аммонитовые. Подрываются электрозапалами, для которых электричество нужно, далеко не статическое.
2. "Шахта прекратила добычу угля примерно в конце 1980-х годов. В начале 90-х начался полный демонтаж строений."
3. Между окопами в садовом кооперативе в Шумах и окопоми в садовом кооперативе в поселке шахты 6/7, как минимум в одном месте, расстояние менее 400 метров. Открой карту спутниковую и посмотри тот район.
Скорее всего они такие же гражданские-копанщики (или металлисты), как ты космонавт ...
- Идиоты, она же взорвётся!!!
- Ничего, у нас ещё есть...