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Новости Происшествия
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взрыв (6105) Горловка (2381) ОБСЕ (4790) шахта (939)

Трое членов семьи погибли из-за взрыва в оккупированной Горловке, - ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Трое членов семьи погибли из-за взрыва в оккупированной Горловке, - ОБСЕ

В оккупированной Горловке в результате срабатывания вибуховго устройства вблизи шахты 6/7 погибли трое мужчин. Погибшие были членами одной семьи - отец, сын и племянник в возрасте 60, 35 и 39 лет соответственно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на в отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 21 ноября, трагический инцидент произошел 30 октября

О гибели отца и брата в результате инцидента сообщила женщина, которая представилась дочерью и сестрой двух из этих мужчин. Она рассказала об этом по телефону 17 ноября.

Женщина также показала команде Миссии свидетельства о смерти, согласно которым мужчины погибли 30 октября от многочисленных осколочных ранений, полученных в результате взрыва предмета.

В тот же день жена третьего погибшего также подтвердила наблюдателям гибель мужа и показала свидетельство о смерти. Ее муж умер от множественных осколочных ранений, вызванных взрывоопасных устройством, привело к повреждению внутренних органов, говорится в свидетельстве.

"Наблюдатели столкнулись с препятствиями при уточнении у медперсонала обстоятельств вышеупомянутых случаев жертв среди гражданского населения", - добавили в отчете СММ ОБСЕ. 

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Топ комментарии
+16
Могу с уверенностью утверждать, что все трое добровольно участвовали в так званом референдуме, звали росию .."путин введи войска", а гиви и моторола у них были в героях
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22.11.2020 09:55
+9
Сидят обезьяны и вертят гранату одетую кольцом предохранительной чеки, на палец. Им кричат:
- Идиоты, она же взорвётся!!!
- Ничего, у нас ещё есть...
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22.11.2020 09:59
+9
какая разніца?... на 3 впопучлєнцев стало менше Троє членів сім'ї загинуло через вибух в окупованій Горлівці, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 652
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22.11.2020 10:21
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Не всякий металлолом одинаково безопасен...
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22.11.2020 09:53 Ответить
какая разніца?... на 3 впопучлєнцев стало менше Троє членів сім'ї загинуло через вибух в окупованій Горлівці, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 652
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22.11.2020 10:21 Ответить
Мне кажется что после 7-ми лет войны даже младенец в состоянии определить взрывоопасные предметы а здесь пострадали взрослые дебилы.Видимо изготовление ,,адских машин,,у них было на ,,потоке,,но видимо что-то пошло не так как ожидали і маємо те що маємо.
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22.11.2020 09:53 Ответить
Могу с уверенностью утверждать, что все трое добровольно участвовали в так званом референдуме, звали росию .."путин введи войска", а гиви и моторола у них были в героях
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22.11.2020 09:55 Ответить
Не исключаю, что ордиловкие "сми" скажут, что это были "украинские диверсанты" самоподорвавшиеся на своей адской машине.
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22.11.2020 10:00 Ответить
Да к этому и идет,не зря же родные жалуются не в ихнею милицию а ОБСЕ.
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22.11.2020 10:04 Ответить
Именно по этому не стоит без дополнительных данных придавать эмоциональную окраску данным событиям.
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22.11.2020 10:19 Ответить
Меня смущает то что наши украинские СМИ так проявляют интерес к несчатным случаем на сепарской,неподконтрольной нам територии возможно потому что там фигурирует абвиатура ОБСЕ,но это просто лицемерство власти.
Если взять из выше выложеной информации то эти кренделя подорвались пытаясь свою копанку эксплуатировать на уровне шахты.А детонаторы толовых шашек срабатывают и от статического электричества.
Но ***** черных шахтеров пытаются вынести на международный уровень родные в надежде от одних получить компенсацию а от других почет и славу из пожизненной материальной помощю.
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22.11.2020 11:05 Ответить
Если взять из выше выложеной информации то эти кренделя подорвались пытаясь свою копанку эксплуатировать на уровне шахты.А детонаторы толовых шашек срабатывают и от статического электричества.

------

Ты шахту когда-нибудь вообще видел?

На каком таком "уровне шахты"? Копанка 400-800-1000 метров в низ?
Копанки строят там, где пласт выходит наверх и сначала вообще - пришел, киркой нарубил, сложил в мешок и пошел печку топить

1. Шашки у шахтеров аммонитовые. Подрываются электрозапалами, для которых электричество нужно, далеко не статическое.
2. "Шахта прекратила добычу угля примерно в конце 1980-х годов. В начале 90-х начался полный демонтаж строений."

3. Между окопами в садовом кооперативе в Шумах и окопоми в садовом кооперативе в поселке шахты 6/7, как минимум в одном месте, расстояние менее 400 метров. Открой карту спутниковую и посмотри тот район.

Скорее всего они такие же гражданские-копанщики (или металлисты), как ты космонавт ...
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22.11.2020 13:38 Ответить
Не спорю,просто хотел как-то оправдать их дебилизм в повождении из взрывчатыми веществами.
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22.11.2020 13:43 Ответить
На память не помню, а искать нет охоты, сам полистай историю новостей за несколько дней после 30 октября. Возможно в эти дни есть от штаба ООС что-нибудь, где фигурирует поселок Шумы
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22.11.2020 14:03 Ответить
Сидят обезьяны и вертят гранату одетую кольцом предохранительной чеки, на палец. Им кричат:
- Идиоты, она же взорвётся!!!
- Ничего, у нас ещё есть...
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22.11.2020 09:59 Ответить
теперь через кпп не будут переходить к биндерам
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22.11.2020 10:05 Ответить
Старина Дарвин-аплодирует стоя. Трое членов семьи погибли из-за взрыва в оккупированной Горловке, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6497
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22.11.2020 10:09 Ответить
Занятие кружка саперов-любителей закончилось несколько раньше, чем они планировали.
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22.11.2020 10:15 Ответить
Троє членів сім'ї загинуло через вибух в окупованій Горлівці, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 5329 Троє членів сім'ї загинуло через вибух в окупованій Горлівці, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 902
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22.11.2020 10:22 Ответить
фото символично. на заднем плане два добытчика что-то добыли и тащут на лисапете добытое в свою землянку на разборку для последующей сдачи в металлолом ))
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22.11.2020 10:29 Ответить
Троє членів сім'ї загинуло через вибух в окупованій Горлівці, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7583
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22.11.2020 10:42 Ответить
Что ж, нечего было б звать войну в свои края. Она ещё долго будет отдаваться эхом от таких взрывов.
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22.11.2020 10:32 Ответить
Тепер з даржави на цих дармоїдів не треба пенсій буде платити. І взагалі нам не треба нахлєбнікі з Донбасу і Криму. Нам треба лише своя Богом дана земля! Росіяни і їх посібники хай валять на росію!!!
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22.11.2020 10:44 Ответить
три потенциальных "ополченца" получили привет от гиви с моторолой.
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22.11.2020 11:07 Ответить
Во имя Отца, Сына и Святого духа. Аминь.
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22.11.2020 11:15 Ответить
Русскиймир жесток и не справедлив!Как эти люди жили без войны в Украине?Наверное сильно мучались и войны им не хватало!!!
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22.11.2020 11:28 Ответить
Вони хотіли запаребрікових пензій що більші в три рази. Тепер жріТЄ.
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22.11.2020 11:40 Ответить
Вместо того, чтобы работать в Польше, занимаются всякой ерундой.
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22.11.2020 12:17 Ответить
Ось так трьох попачленців видали за "мирних мешканців",на 6-7 вже нвхто не живе,бо це лінія фронту.
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22.11.2020 12:32 Ответить
Разминировали проход нашим разведгруппам.
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22.11.2020 12:40 Ответить
Потрібно своїх вчасно рятувати від обстрілів параші та сепарів, а там вже давно випалена земля і ніхто ні за що не відповідає, просто темний ліс.
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22.11.2020 15:04 Ответить
 
 