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вибух (3750) Горлівка (201) ОБСЄ (3402) шахта (289)

Троє членів сім'ї загинуло через вибух в окупованій Горлівці, - ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ Події

Троє членів сім'ї загинуло через вибух в окупованій Горлівці, - ОБСЄ

В окупованій Горлівці унаслідок спрацьовування вибуховго пристрою поблизу шахти 6/7 загинуло троє чоловіків. Загиблі були членами однієї родини - батько, син і племінник (віком 60, 35 і 39 років відповідно).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 21 листопада, трагічний інцидент стався 30 жовтня.

Про загибель батька і брата унаслідок інциденту повідомила жінка, яка назвалася дочкою і сестрою двох із цих чоловіків. Вона розповіла про це телефоном 17 листопада.

Жінка також показала команді СММ свідоцтва про смерть, згідно з якими чоловіки загинули 30 жовтня від численних осколкових поранень, яких зазнали унаслідок спрацювання вибуховго пристрою.

Того ж дня дружина третього загиблого також підтвердила спостерігачам загибель чоловіка і показала свідоцтво про смерть. Її чоловік помер від множинних осколкових поранень, завданих вибухонебезпечним пристроєм, що призвело до пошкодження внутрішніх органів, йдеться у свідоцтві.

"Спостерігачі зіткнулися з перешкодами під час уточнення у медперсоналу обставин вищезазначених випадків жертв серед цивільного населення", - додали у звіті СММ ОБСЄ.

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Топ коментарі
+16
Могу с уверенностью утверждать, что все трое добровольно участвовали в так званом референдуме, звали росию .."путин введи войска", а гиви и моторола у них были в героях
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22.11.2020 09:55
+9
Сидят обезьяны и вертят гранату одетую кольцом предохранительной чеки, на палец. Им кричат:
- Идиоты, она же взорвётся!!!
- Ничего, у нас ещё есть...
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22.11.2020 09:59
+9
какая разніца?... на 3 впопучлєнцев стало менше Троє членів сім'ї загинуло через вибух в окупованій Горлівці, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 652
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22.11.2020 10:21
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Не всякий металлолом одинаково безопасен...
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22.11.2020 09:53 Відповісти
какая разніца?... на 3 впопучлєнцев стало менше Троє членів сім'ї загинуло через вибух в окупованій Горлівці, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 652
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22.11.2020 10:21 Відповісти
Мне кажется что после 7-ми лет войны даже младенец в состоянии определить взрывоопасные предметы а здесь пострадали взрослые дебилы.Видимо изготовление ,,адских машин,,у них было на ,,потоке,,но видимо что-то пошло не так как ожидали і маємо те що маємо.
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22.11.2020 09:53 Відповісти
Могу с уверенностью утверждать, что все трое добровольно участвовали в так званом референдуме, звали росию .."путин введи войска", а гиви и моторола у них были в героях
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22.11.2020 09:55 Відповісти
Не исключаю, что ордиловкие "сми" скажут, что это были "украинские диверсанты" самоподорвавшиеся на своей адской машине.
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22.11.2020 10:00 Відповісти
Да к этому и идет,не зря же родные жалуются не в ихнею милицию а ОБСЕ.
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22.11.2020 10:04 Відповісти
Именно по этому не стоит без дополнительных данных придавать эмоциональную окраску данным событиям.
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22.11.2020 10:19 Відповісти
Меня смущает то что наши украинские СМИ так проявляют интерес к несчатным случаем на сепарской,неподконтрольной нам територии возможно потому что там фигурирует абвиатура ОБСЕ,но это просто лицемерство власти.
Если взять из выше выложеной информации то эти кренделя подорвались пытаясь свою копанку эксплуатировать на уровне шахты.А детонаторы толовых шашек срабатывают и от статического электричества.
Но ***** черных шахтеров пытаются вынести на международный уровень родные в надежде от одних получить компенсацию а от других почет и славу из пожизненной материальной помощю.
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22.11.2020 11:05 Відповісти
Если взять из выше выложеной информации то эти кренделя подорвались пытаясь свою копанку эксплуатировать на уровне шахты.А детонаторы толовых шашек срабатывают и от статического электричества.

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Ты шахту когда-нибудь вообще видел?

На каком таком "уровне шахты"? Копанка 400-800-1000 метров в низ?
Копанки строят там, где пласт выходит наверх и сначала вообще - пришел, киркой нарубил, сложил в мешок и пошел печку топить

1. Шашки у шахтеров аммонитовые. Подрываются электрозапалами, для которых электричество нужно, далеко не статическое.
2. "Шахта прекратила добычу угля примерно в конце 1980-х годов. В начале 90-х начался полный демонтаж строений."

3. Между окопами в садовом кооперативе в Шумах и окопоми в садовом кооперативе в поселке шахты 6/7, как минимум в одном месте, расстояние менее 400 метров. Открой карту спутниковую и посмотри тот район.

Скорее всего они такие же гражданские-копанщики (или металлисты), как ты космонавт ...
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22.11.2020 13:38 Відповісти
Не спорю,просто хотел как-то оправдать их дебилизм в повождении из взрывчатыми веществами.
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22.11.2020 13:43 Відповісти
На память не помню, а искать нет охоты, сам полистай историю новостей за несколько дней после 30 октября. Возможно в эти дни есть от штаба ООС что-нибудь, где фигурирует поселок Шумы
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22.11.2020 14:03 Відповісти
Сидят обезьяны и вертят гранату одетую кольцом предохранительной чеки, на палец. Им кричат:
- Идиоты, она же взорвётся!!!
- Ничего, у нас ещё есть...
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22.11.2020 09:59 Відповісти
теперь через кпп не будут переходить к биндерам
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22.11.2020 10:05 Відповісти
Старина Дарвин-аплодирует стоя. Трое членов семьи погибли из-за взрыва в оккупированной Горловке, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6497
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22.11.2020 10:09 Відповісти
Занятие кружка саперов-любителей закончилось несколько раньше, чем они планировали.
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22.11.2020 10:15 Відповісти
Троє членів сім'ї загинуло через вибух в окупованій Горлівці, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 5329 Троє членів сім'ї загинуло через вибух в окупованій Горлівці, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 902
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22.11.2020 10:22 Відповісти
фото символично. на заднем плане два добытчика что-то добыли и тащут на лисапете добытое в свою землянку на разборку для последующей сдачи в металлолом ))
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22.11.2020 10:29 Відповісти
Троє членів сім'ї загинуло через вибух в окупованій Горлівці, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7583
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22.11.2020 10:42 Відповісти
Что ж, нечего было б звать войну в свои края. Она ещё долго будет отдаваться эхом от таких взрывов.
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22.11.2020 10:32 Відповісти
Тепер з даржави на цих дармоїдів не треба пенсій буде платити. І взагалі нам не треба нахлєбнікі з Донбасу і Криму. Нам треба лише своя Богом дана земля! Росіяни і їх посібники хай валять на росію!!!
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22.11.2020 10:44 Відповісти
три потенциальных "ополченца" получили привет от гиви с моторолой.
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22.11.2020 11:07 Відповісти
Во имя Отца, Сына и Святого духа. Аминь.
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22.11.2020 11:15 Відповісти
Русскиймир жесток и не справедлив!Как эти люди жили без войны в Украине?Наверное сильно мучались и войны им не хватало!!!
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22.11.2020 11:28 Відповісти
Вони хотіли запаребрікових пензій що більші в три рази. Тепер жріТЄ.
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22.11.2020 11:40 Відповісти
Вместо того, чтобы работать в Польше, занимаются всякой ерундой.
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22.11.2020 12:17 Відповісти
Ось так трьох попачленців видали за "мирних мешканців",на 6-7 вже нвхто не живе,бо це лінія фронту.
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22.11.2020 12:32 Відповісти
Разминировали проход нашим разведгруппам.
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22.11.2020 12:40 Відповісти
Потрібно своїх вчасно рятувати від обстрілів параші та сепарів, а там вже давно випалена земля і ніхто ні за що не відповідає, просто темний ліс.
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22.11.2020 15:04 Відповісти
 
 