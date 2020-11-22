Троє членів сім'ї загинуло через вибух в окупованій Горлівці, - ОБСЄ
Новини Цензор.НЕТ Події
В окупованій Горлівці унаслідок спрацьовування вибуховго пристрою поблизу шахти 6/7 загинуло троє чоловіків. Загиблі були членами однієї родини - батько, син і племінник (віком 60, 35 і 39 років відповідно).
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 21 листопада, трагічний інцидент стався 30 жовтня.
Про загибель батька і брата унаслідок інциденту повідомила жінка, яка назвалася дочкою і сестрою двох із цих чоловіків. Вона розповіла про це телефоном 17 листопада.
Жінка також показала команді СММ свідоцтва про смерть, згідно з якими чоловіки загинули 30 жовтня від численних осколкових поранень, яких зазнали унаслідок спрацювання вибуховго пристрою.
Того ж дня дружина третього загиблого також підтвердила спостерігачам загибель чоловіка і показала свідоцтво про смерть. Її чоловік помер від множинних осколкових поранень, завданих вибухонебезпечним пристроєм, що призвело до пошкодження внутрішніх органів, йдеться у свідоцтві.
"Спостерігачі зіткнулися з перешкодами під час уточнення у медперсоналу обставин вищезазначених випадків жертв серед цивільного населення", - додали у звіті СММ ОБСЄ.
Будь ласка, зачекайте...
Если взять из выше выложеной информации то эти кренделя подорвались пытаясь свою копанку эксплуатировать на уровне шахты.А детонаторы толовых шашек срабатывают и от статического электричества.
Но ***** черных шахтеров пытаются вынести на международный уровень родные в надежде от одних получить компенсацию а от других почет и славу из пожизненной материальной помощю.
------
Ты шахту когда-нибудь вообще видел?
На каком таком "уровне шахты"? Копанка 400-800-1000 метров в низ?
Копанки строят там, где пласт выходит наверх и сначала вообще - пришел, киркой нарубил, сложил в мешок и пошел печку топить
1. Шашки у шахтеров аммонитовые. Подрываются электрозапалами, для которых электричество нужно, далеко не статическое.
2. "Шахта прекратила добычу угля примерно в конце 1980-х годов. В начале 90-х начался полный демонтаж строений."
3. Между окопами в садовом кооперативе в Шумах и окопоми в садовом кооперативе в поселке шахты 6/7, как минимум в одном месте, расстояние менее 400 метров. Открой карту спутниковую и посмотри тот район.
Скорее всего они такие же гражданские-копанщики (или металлисты), как ты космонавт ...
- Идиоты, она же взорвётся!!!
- Ничего, у нас ещё есть...