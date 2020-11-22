Троє членів сім'ї загинуло через вибух в окупованій Горлівці, - ОБСЄ

В окупованій Горлівці унаслідок спрацьовування вибуховго пристрою поблизу шахти 6/7 загинуло троє чоловіків. Загиблі були членами однієї родини - батько, син і племінник (віком 60, 35 і 39 років відповідно).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 21 листопада, трагічний інцидент стався 30 жовтня.

Про загибель батька і брата унаслідок інциденту повідомила жінка, яка назвалася дочкою і сестрою двох із цих чоловіків. Вона розповіла про це телефоном 17 листопада.

Жінка також показала команді СММ свідоцтва про смерть, згідно з якими чоловіки загинули 30 жовтня від численних осколкових поранень, яких зазнали унаслідок спрацювання вибуховго пристрою.

Того ж дня дружина третього загиблого також підтвердила спостерігачам загибель чоловіка і показала свідоцтво про смерть. Її чоловік помер від множинних осколкових поранень, завданих вибухонебезпечним пристроєм, що призвело до пошкодження внутрішніх органів, йдеться у свідоцтві.

"Спостерігачі зіткнулися з перешкодами під час уточнення у медперсоналу обставин вищезазначених випадків жертв серед цивільного населення", - додали у звіті СММ ОБСЄ.

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