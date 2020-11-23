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Наемники РФ с начала суток огневой активности не проявляли, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Наемники РФ с начала суток огневой активности не проявляли, - штаб ОС

Российско-оккупационные войска с начала текущих суток не нарушали режим прекращения огня.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ОС, информирует Цензор.НЕТ.

"В полосах ответственности наших бригад наблюдается тишина. В то же время военнослужащие Объединенных сил бдительности не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - говорится в сообщении.

Надлежаще исполняют задания в районе проведения операции другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС в прифронтовом районе разминированы почти 2 гектара территории и переданы на уничтожение 20 взрывоопасных предметов.

Ситуация в районе операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими защитниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки шесть раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Автор: Богдан Гуньковський
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четырежды уклониста не стреляем и ждем в окопах когда ордынцы принесут нам
оккупированные территории на блюдечке.
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23.11.2020 17:34 Ответить
Огневая активность это , как «та сторона « и «повстанцы «, а у подонка кравчука -« Путин не такий вже поганий»
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23.11.2020 17:35 Ответить
нету стельбы, ну вообще зрадулька и капутыляцыя.
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23.11.2020 22:10 Ответить
 
 