Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров заявил, что заразился коронавирусом
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Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что заразился коронавирусом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этомЧубаров написал в Фейсбуке.
"Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь", - отметил он.
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