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Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров заявил, что заразился коронавирусом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров заявил, что заразился коронавирусом

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что заразился коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этомЧубаров написал в Фейсбуке. 

"Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь", - отметил он.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+15
Швидкого одужання вам, пане Рефат.
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23.11.2020 19:26
+5



Մιtαuskαs

Это нацистская медаль за аннексию Судет. Гитлер тоже думал, что "Судеты наш" навсегда, а награды комплектовались колорадскими ленточками. В итоге Германии пришлось выплачивать репарации за ущерб, причиненный во время Второй мировой. У истории определенно есть чувство юмора...

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров заявил, что заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 7341 Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров заявил, что заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 8771
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23.11.2020 19:32
+5
Швидкого одужання, Рафат-ага.
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23.11.2020 19:49
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Швидкого одужання вам, пане Рефат.
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23.11.2020 19:26 Ответить



Մιtαuskαs

Это нацистская медаль за аннексию Судет. Гитлер тоже думал, что "Судеты наш" навсегда, а награды комплектовались колорадскими ленточками. В итоге Германии пришлось выплачивать репарации за ущерб, причиненный во время Второй мировой. У истории определенно есть чувство юмора...

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров заявил, что заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 7341 Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров заявил, что заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 8771
показать весь комментарий
23.11.2020 19:32 Ответить
В оригинале лента была не колорадка, а красно-чёрная.
Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Чубаров заявив, що заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 5163
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23.11.2020 21:23 Ответить
Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров заявил, что заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 8110
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23.11.2020 19:36 Ответить
все больше подозрений, что не заразился, а заразили и не только им...
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23.11.2020 19:27 Ответить
Він насправді думає що комусь не пофіг?.......... Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров заявил, что заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 9060
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23.11.2020 19:28 Ответить
Он дрюша, нам байдужа думка ватнюхів.
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23.11.2020 19:36 Ответить
Кацапсина в будку!
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23.11.2020 19:32 Ответить
Паршиво в таком возрасте.. здоровья и сил конечно Чубарову преодолеть это
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23.11.2020 19:39 Ответить
Швидкого одужання, Рафат-ага.
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23.11.2020 19:49 Ответить
Швидкого одужання, пане Рефат!
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23.11.2020 20:18 Ответить
Не разделяю убеждений порохоботов и зелебобов,но этому почему-то верю,что заболел Лёгкой формы ему
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23.11.2020 20:23 Ответить
теряем лучших...
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23.11.2020 20:35 Ответить
 
 