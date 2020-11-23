Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров заявил, что заразился коронавирусом

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что заразился коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этомЧубаров написал в Фейсбуке.

"Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь", - отметил он.

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