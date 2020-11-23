УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14021 відвідувач онлайн
Новини Політика України Коронавірус і карантин
1 740 21
карантин (16095) Меджліс (325) Чубаров (554) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Чубаров заявив, що заразився коронавірусом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Чубаров заявив, що заразився коронавірусом

Очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що заразився коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Чубаров написав у Фейсбуці.

"Проти своєї волі став членом клубу COVID-19. Тепер завдання за допомогою Всевишнього покинути цей клуб без втрат", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Меджліс ініціює збір допомоги хворим на COVID-19 в окупованому Криму: ситуація критична, людям відмовляють у госпіталізації, - Чубаров
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Швидкого одужання вам, пане Рефат.
показати весь коментар
23.11.2020 19:26
+5



Մιtαuskαs

Это нацистская медаль за аннексию Судет. Гитлер тоже думал, что "Судеты наш" навсегда, а награды комплектовались колорадскими ленточками. В итоге Германии пришлось выплачивать репарации за ущерб, причиненный во время Второй мировой. У истории определенно есть чувство юмора...

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров заявил, что заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 7341 Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров заявил, что заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 8771
показати весь коментар
23.11.2020 19:32
+5
Швидкого одужання, Рафат-ага.
показати весь коментар
23.11.2020 19:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Швидкого одужання вам, пане Рефат.
показати весь коментар
23.11.2020 19:26 Відповісти



Մιtαuskαs

Это нацистская медаль за аннексию Судет. Гитлер тоже думал, что "Судеты наш" навсегда, а награды комплектовались колорадскими ленточками. В итоге Германии пришлось выплачивать репарации за ущерб, причиненный во время Второй мировой. У истории определенно есть чувство юмора...

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров заявил, что заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 7341 Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров заявил, что заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 8771
показати весь коментар
23.11.2020 19:32 Відповісти
В оригинале лента была не колорадка, а красно-чёрная.
Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Чубаров заявив, що заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 5163
показати весь коментар
23.11.2020 21:23 Відповісти
Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров заявил, что заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 8110
показати весь коментар
23.11.2020 19:36 Відповісти
все больше подозрений, что не заразился, а заразили и не только им...
показати весь коментар
23.11.2020 19:27 Відповісти
Він насправді думає що комусь не пофіг?.......... Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров заявил, что заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 9060
показати весь коментар
23.11.2020 19:28 Відповісти
Он дрюша, нам байдужа думка ватнюхів.
показати весь коментар
23.11.2020 19:36 Відповісти
Кацапсина в будку!
показати весь коментар
23.11.2020 19:32 Відповісти
Паршиво в таком возрасте.. здоровья и сил конечно Чубарову преодолеть это
показати весь коментар
23.11.2020 19:39 Відповісти
Швидкого одужання, Рафат-ага.
показати весь коментар
23.11.2020 19:49 Відповісти
Швидкого одужання, пане Рефат!
показати весь коментар
23.11.2020 20:18 Відповісти
Не разделяю убеждений порохоботов и зелебобов,но этому почему-то верю,что заболел Лёгкой формы ему
показати весь коментар
23.11.2020 20:23 Відповісти
теряем лучших...
показати весь коментар
23.11.2020 20:35 Відповісти
 
 