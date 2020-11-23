Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Чубаров заявив, що заразився коронавірусом
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Очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що заразився коронавірусом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Чубаров написав у Фейсбуці.
"Проти своєї волі став членом клубу COVID-19. Тепер завдання за допомогою Всевишнього покинути цей клуб без втрат", - зазначив він.
Топ коментарі
+15 Чайка Київ
показати весь коментар23.11.2020 19:26
+5 Гыг с Вами
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+5 jura bucaphalus
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Մιtαuskαs
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