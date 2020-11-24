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Новости Общество
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Минэкономразвития (625) серная кислота (42)

Минэкономразвития вынуждает промышленные предприятия остановить работу, – письмо президенту

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минэкономразвития вынуждает промышленные предприятия остановить работу, – письмо президенту

Из-за того, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не выдает иностранным поставщикам серной кислоты специальную лицензию на импорт, промышленные предприятия оказались на грани остановки.

  Об этом говорится в открытом письме руководства предприятия "Днепровский коксохимический завод" в адрес президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Предприятие призвало президента и премьера отменить квоты на импорт серной кислоты, а также разобраться в ситуации, которую создало на рынке Минэкономразвития. "Иностранные поставщики серной кислоты не могут получить вовремя Специальную лицензию на импорт из-за того, что Минэкономразвития затягивает процесс выдачи указанного документа", - сказано в письме.

Как указывают на предприятии, сейчас на рынке серной кислоты в Украине наблюдается значительный дефицит, который может привести к остановке предприятий в целой области, так как серная кислота незаменима в технологии производства коксохимической продукции. "Незапланированные производственные простои, к сожалению, сопровождаются сокращением выручки и ростом расходов. А как следствие - сокращением прибыли, налоговых отчислений в бюджет и расходов на социальные проекты", - подчеркивается в письме. Облегчить ситуацию можно с помощью 6-ти цистерн кислоты, которые прибыли на украинскую таможню 12 ноября. Но из-за того, что МЭРТ не выполняет свои должностные обязанности, у импортеров отсутствуют Специальные лицензии. А соответственно, растаможить кислоту невозможно, - указывают на предприятии.

"Мы просим вас поручить МЭРТ ускорить выдачу Cпециальных лицензий импортерам. А также рассмотреть Межведомственной комиссией по международной торговле вопрос отмены решения импортных квот на серную кислоту", - говорится в письме. Как известно, Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты "для защиты отечественного производителя" еще в сентябре 2018 года. В результате введения ограничений цены на серную кислоту выросли почти в два раза, а предприятия-потребители оказались в заложниках у посредников, "которые срывают поставки и диктуют экономически необоснованные условия".

Ранее глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявлял, что министр экономразвития Игорь Петрашко "полностью игнорирует коррупционную схему, которая существует на рынке серной кислоты".
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Топ комментарии
+7
что ни делает ишак
все он делает не так (с)
А чого ви чекали від жопоголового блазня?
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24.11.2020 11:34
+5
Такими темпами скоро станут все, даже киоски.
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24.11.2020 11:29
+2
Це називається: "Пишіть, а краще намалюйте..."
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24.11.2020 11:29
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Такими темпами скоро станут все, даже киоски.
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24.11.2020 11:29 Ответить
Будет работать только "Велюр" Тищенко. В принципе, слуги настолько ускорили процесс падения украинской экономики, что даже коронакризис смотрит с завистью.
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24.11.2020 14:31 Ответить
А нужно было думать за кого голос отдаём. Студентов набрали во власть и во главе поставили комика...
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24.11.2020 17:45 Ответить
Це називається: "Пишіть, а краще намалюйте..."
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24.11.2020 11:29 Ответить
что ни делает ишак
все он делает не так (с)
А чого ви чекали від жопоголового блазня?
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24.11.2020 11:34 Ответить
Тю, та конец же эпохи бедности. Конец эпохи бедности и начало эпохи тотального разрушения экономики вместе с промышленностью.
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24.11.2020 14:37 Ответить
що таке? імпортери вже розучилися хабарі чиновникам давати?
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24.11.2020 12:11 Ответить
написать комментарий, лишь бы написать называется, в Европе ведут бизнес совсем по-другому, никаких схем, потому что банально тупо и не выгодно
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24.11.2020 14:40 Ответить
ku*wa, який ср*ний совок: всі пишуть листи до блаЗЄнського_царя. А до суду звернутися не можна?
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24.11.2020 12:30 Ответить
Можна, только вот все под властью Зелени и Беи, как последний скажет так и будет
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24.11.2020 17:44 Ответить
То нехай звертаються конфіденційними каналами, якщо по-иншому неможливо, а не з оцим совковим "до_царя".
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25.11.2020 10:13 Ответить
А разве не в этом суть работы нашего министерства экономики? Пока всё, что они делали прямо или косвенно вело к промышленному упадку.
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24.11.2020 14:27 Ответить
отличная работа ребятки, меняйте опять министров, премьеров, распускайте ВР, я смотрю ничего вы не можете, давайте пусть уже все остановится и свалим со спокойной душой
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24.11.2020 14:38 Ответить
 
 