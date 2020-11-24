Мінекономрозвитку змушує промислові підприємства зупинити роботу, - лист президенту
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Через те, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України не видає іноземним постачальникам сірчаної кислоти спеціальну ліцензію на імпорт, промислові підприємства опинилися на межі зупинки.
Про це йдеться у відкритому листі керівництва підприємства "Дніпровський коксохімічний завод" на адресу президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Підприємство закликало президента і прем'єра скасувати квоти на імпорт сірчаної кислоти, а також розібратися в ситуації, яку створило на ринку Мінекономрозвитку. "Іноземні постачальники сірчаної кислоти не можуть отримати вчасно Спеціальну ліцензію на імпорт через те, що Мінекономрозвитку затягує процес видачі зазначеного документа", - йдеться в листі.
Як зазначають на підприємстві, зараз на ринку сірчаної кислоти в Україні спостерігається значний дефіцит, який може призвести до зупинки підприємств у цілій галузі, оскільки сірчана кислота незамінна в технології виробництва коксохімічної продукції. "Незаплановані виробничі простої, на жаль, супроводжуються скороченням виручки і зростанням витрат. А як наслідок - скороченням прибутку, податкових відрахувань до бюджету і витрат на соціальні проєкти", - наголошується в листі. Полегшити ситуацію можна за допомогою 6-ти цистерн кислоти, які прибули на українську митницю 12 листопада. Але через те, що МЕРТ не виконує свої посадові обов'язки, в імпортерів відсутні Спеціальні ліцензії. А відповідно, розмитнити кислоту неможливо, - заявляють на підприємстві.
"Ми просимо вас доручити МЕРТ прискорити видачу Спеціальних ліцензій імпортерам. А також розглянути Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі питання скасування рішення імпортних квот на сірчану кислоту", - йдеться в листі. Як відомо, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі Мінекономрозвитку запровадила квоти на поставки сірчаної кислоти "для захисту вітчизняного виробника" ще у вересні 2018 року. У результаті введення обмежень ціни на сірчану кислоту зросли майже вдвічі, а підприємства-споживачі опинилися в заручниках у посередників, "які зривають поставки і диктують економічно необґрунтовані умови".
Раніше глава об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявляв, що міністр економрозвитку Ігор Петрашко "повністю ігнорує корупційну схему, яка існує на ринку сірчаної кислоти".
Будь ласка, зачекайте...
все он делает не так (с)
А чого ви чекали від жопоголового блазня?