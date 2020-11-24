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Новини Суспільство
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Мінекономрозвитку (371) сірчана кислота (37)

Мінекономрозвитку змушує промислові підприємства зупинити роботу, - лист президенту

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Мінекономрозвитку змушує промислові підприємства зупинити роботу, - лист президенту

Через те, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України не видає іноземним постачальникам сірчаної кислоти спеціальну ліцензію на імпорт, промислові підприємства опинилися на межі зупинки.

Про це йдеться у відкритому листі керівництва підприємства "Дніпровський коксохімічний завод" на адресу президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Підприємство закликало президента і прем'єра скасувати квоти на імпорт сірчаної кислоти, а також розібратися в ситуації, яку створило на ринку Мінекономрозвитку. "Іноземні постачальники сірчаної кислоти не можуть отримати вчасно Спеціальну ліцензію на імпорт через те, що Мінекономрозвитку затягує процес видачі зазначеного документа", - йдеться в листі.

Як зазначають на підприємстві, зараз на ринку сірчаної кислоти в Україні спостерігається значний дефіцит, який може призвести до зупинки підприємств у цілій галузі, оскільки сірчана кислота незамінна в технології виробництва коксохімічної продукції. "Незаплановані виробничі простої, на жаль, супроводжуються скороченням виручки і зростанням витрат. А як наслідок - скороченням прибутку, податкових відрахувань до бюджету і витрат на соціальні проєкти", - наголошується в листі. Полегшити ситуацію можна за допомогою 6-ти цистерн кислоти, які прибули на українську митницю 12 листопада. Але через те, що МЕРТ не виконує свої посадові обов'язки, в імпортерів відсутні Спеціальні ліцензії. А відповідно, розмитнити кислоту неможливо, - заявляють на підприємстві.

"Ми просимо вас доручити МЕРТ прискорити видачу Спеціальних ліцензій імпортерам. А також розглянути Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі питання скасування рішення імпортних квот на сірчану кислоту", - йдеться в листі. Як відомо, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі Мінекономрозвитку запровадила квоти на поставки сірчаної кислоти "для захисту вітчизняного виробника" ще у вересні 2018 року. У результаті введення обмежень ціни на сірчану кислоту зросли майже вдвічі, а підприємства-споживачі опинилися в заручниках у посередників, "які зривають поставки і диктують економічно необґрунтовані умови".

Раніше глава об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявляв, що міністр економрозвитку Ігор Петрашко "повністю ігнорує корупційну схему, яка існує на ринку сірчаної кислоти".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
что ни делает ишак
все он делает не так (с)
А чого ви чекали від жопоголового блазня?
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24.11.2020 11:34
+5
Такими темпами скоро станут все, даже киоски.
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24.11.2020 11:29
+2
Це називається: "Пишіть, а краще намалюйте..."
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24.11.2020 11:29
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Такими темпами скоро станут все, даже киоски.
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24.11.2020 11:29 Відповісти
Будет работать только "Велюр" Тищенко. В принципе, слуги настолько ускорили процесс падения украинской экономики, что даже коронакризис смотрит с завистью.
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24.11.2020 14:31 Відповісти
А нужно было думать за кого голос отдаём. Студентов набрали во власть и во главе поставили комика...
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24.11.2020 17:45 Відповісти
Це називається: "Пишіть, а краще намалюйте..."
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24.11.2020 11:29 Відповісти
что ни делает ишак
все он делает не так (с)
А чого ви чекали від жопоголового блазня?
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24.11.2020 11:34 Відповісти
Тю, та конец же эпохи бедности. Конец эпохи бедности и начало эпохи тотального разрушения экономики вместе с промышленностью.
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24.11.2020 14:37 Відповісти
що таке? імпортери вже розучилися хабарі чиновникам давати?
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24.11.2020 12:11 Відповісти
написать комментарий, лишь бы написать называется, в Европе ведут бизнес совсем по-другому, никаких схем, потому что банально тупо и не выгодно
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24.11.2020 14:40 Відповісти
ku*wa, який ср*ний совок: всі пишуть листи до блаЗЄнського_царя. А до суду звернутися не можна?
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24.11.2020 12:30 Відповісти
Можна, только вот все под властью Зелени и Беи, как последний скажет так и будет
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24.11.2020 17:44 Відповісти
То нехай звертаються конфіденційними каналами, якщо по-иншому неможливо, а не з оцим совковим "до_царя".
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25.11.2020 10:13 Відповісти
А разве не в этом суть работы нашего министерства экономики? Пока всё, что они делали прямо или косвенно вело к промышленному упадку.
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24.11.2020 14:27 Відповісти
отличная работа ребятки, меняйте опять министров, премьеров, распускайте ВР, я смотрю ничего вы не можете, давайте пусть уже все остановится и свалим со спокойной душой
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24.11.2020 14:38 Відповісти
 
 