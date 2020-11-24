После повышения тарифа на передачу электроэнергии придется сокращать людей или консервировать заведения, - львовский ресторатор

Повышение тарифа на передачу электроэнергии увеличит расходы ресторанного бизнеса и, чтобы выжить, учреждения вынуждены будут сокращать персонал или временно приостанавливать работу.

Об этом заявил львовский ресторатор, совладелец более 100 ресторанов Андрей Худо в эфире телеканала "Украина 24".

"Совсем не вовремя идет повышение тарифа на передачу элекроэнергии. Потому что идет зима, это тяжелый период, большие счета по газу и по электрике. Кроме этой проблемы, вопросы еще закрытия, локдаунов, невозможность работать заведениям", - рассказал Худо.

По его словам, чтобы не накапливать убытки, заведения общественного питания вынуждены сокращать сотрудников или приостанавливать свою деятельность на время, а то и вообще закрываться.

"Мы реагируем на эти вызовы сокращением персонала, закрытием заведений, которые генерируют убытки, или консервацией их до весны, если это наше помещение", - пояснил Худо.

Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила с 1 декабря 2020 до 30% - с 240,23 грн / МВт-час до 312,76 грн / МВт-час.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падению экономики. А народный депутат, председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец прогнозирует закрытие шахт в случае роста тарифов на ток.

Ранее министр экономического развития Игорь Петрашко обещал малому бизнесу программу "Доступные кредиты 5-7-9%", которая так и не заработала.