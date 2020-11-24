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Новости Общество
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Тарифы на электроэнергию (1906) электроэнергия (763)

После повышения тарифа на передачу электроэнергии придется сокращать людей или консервировать заведения, - львовский ресторатор

Новости Цензор.НЕТ Общество

После повышения тарифа на передачу электроэнергии придется сокращать людей или консервировать заведения, - львовский ресторатор

Повышение тарифа на передачу электроэнергии увеличит расходы ресторанного бизнеса и, чтобы выжить, учреждения вынуждены будут сокращать персонал или временно приостанавливать работу.

Об этом заявил львовский ресторатор, совладелец более 100 ресторанов Андрей Худо в эфире телеканала "Украина 24".

"Совсем не вовремя идет повышение тарифа на передачу элекроэнергии. Потому что идет зима, это тяжелый период, большие счета по газу и по электрике. Кроме этой проблемы, вопросы еще закрытия, локдаунов, невозможность работать заведениям", - рассказал Худо.

По его словам, чтобы не накапливать убытки, заведения общественного питания вынуждены сокращать сотрудников или приостанавливать свою деятельность на время, а то и вообще закрываться.

"Мы реагируем на эти вызовы сокращением персонала, закрытием заведений, которые генерируют убытки, или консервацией их до весны, если это наше помещение", - пояснил Худо.

Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила с 1 декабря 2020 до 30% - с 240,23 грн / МВт-час до 312,76 грн / МВт-час.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падению экономики. А народный депутат, председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец прогнозирует закрытие шахт в случае роста тарифов на ток.

Ранее министр экономического развития Игорь Петрашко обещал малому бизнесу программу "Доступные кредиты 5-7-9%", которая так и не заработала.
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Ресторатор, да ты рынок сбыта электроэнергии слугам подрываешь.За счет чего они харчеваться будут ?
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24.11.2020 13:05 Ответить
ой да ладно. кабудто раньше все расходы ресторанов ложились на плечи персонала и рестораторов. у вас в стоимости блюд всё заложено плюс неизвестно какой процент дохода.
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24.11.2020 13:24 Ответить
при том что налоги они отродясь не платят, все через ФОПов, а цены как в Европе со всеми налогами.
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24.11.2020 13:48 Ответить
Плохо "накормили" Нацкомиссию - получайте чаевые....
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24.11.2020 13:32 Ответить
Яким чином зростання 0,01грн на 1 кіловат вартістю 3,20 грн впливає на закриття ресторану? А на бізнес ахмАтвих\коломИйських впливає суттєво... От і створюють телевізійні сюжети для лохів.
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24.11.2020 13:48 Ответить
Одинаковий текст на різних новинних сайтах... Соупадєніє???....
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24.11.2020 13:51 Ответить
Вообще то у нас капитализм!
Выживает сильнейший, а персонал расходный материал.
Після підвищення тарифу на передачу електроенергії доведеться скорочувати людей або консервувати заклади, - львівський ресторатор - Цензор.НЕТ 7698
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24.11.2020 14:42 Ответить
 
 