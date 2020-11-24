Насалик требует от суда продолжения рассмотрения его дела о декларации
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик настаивает на продолжении рассмотрения его дела о якобы недостоверном декларировании по сути, несмотря на отмену Конституционным судом Украины статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины.
Об этом он заявил в ходе заседания Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС), пишет Gazeta.ua.
"Я получил статус подозреваемого, а потом ещё и обвиняемого в преступлении, которое я не совершал, - сказал экс-министр. - Закрытие дела - это нарушение моих прав на доступ к правосудию и справедливый суд, на компенсацию и восстановление моих прав, нарушенных действиями следствия".
В ходе судебного заседания Насалик отозвал ходатайство о закрытии дела, поданное государственным адвокатом на основании решения КСУ.
Суд отказал экс-министру в продолжении дела. Насалик заявил, что будет оспаривать это решение в апелляционной инстанции.
Напомним, 27 октября Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
В 2019 году НАБУ сообщило о подозрении министру Насалику из-за невнесения в декларацию $1,249 млн, которые он якобы одолжил у физлица в 2014-м.
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зебилы насочиняли "дел" на попередников, что пришлось даже решегие КС задействовать чтоб не обосраться в суде)
Я не против разгона, только давайте и все его решения отменим и пересмотрим.
Только интересно, куда тогда девать свадебных фотографов и других бомжей зеленожопых?😁
Точно, порох виноват. Нарид выбравший говнодепутан совсем-совсем не причем. Угу. Как и избиратели шмаркли.🤔
Народный депутат от «Слуги народа» и потенциальный кандидат на должность мэра Киева Александр Дубинский вечером 2 июля участвовал в телевизионном ток-шоу, где обсуждали заявление об отставке главы Нацбанка Якова Смолия. В это время парламентарий на своей странице в Instagram написал: «Е...м Смолия в тупой собачий рот в прямом эфире». Первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что сейчас Украина осталась без денег, а в государственном бюджете 2020 года остается огромная дыра - не хватает минимум 40 млрд гривен.Источник: https://censor.net/ru/n3233073
1) Зе был на майдане в 14 (правда этот майдан в Москве)
2) Зе имеет оффшоры
3) Зе получал финансирование из раши
4) Зе проел бюджет до короны
5) Зе марионетка бени
6) Зе слил операцию по Вагнеровцам
дохуа чего ещё, но - КС помог выкинуть команду пороха, и вопросов законности у Зебилов не возникло. Как так?
То є страшна образа"...
Так само Насалик...Навіть вкрасти порядно не зміг...А звання високого злодія і корупціонера у нас тепер дуже цінується,вище ніж академік...Тому Насалик і волає - перевірте мене,оголосіть злодієм і махінатором...А то зі мною вже друзі не вітаються...