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Новости Политика Украины
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декларация (1313) Насалик (171)

Насалик требует от суда продолжения рассмотрения его дела о декларации

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Насалик требует от суда продолжения рассмотрения его дела о декларации

Экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик настаивает на продолжении рассмотрения его дела о якобы недостоверном декларировании по сути, несмотря на отмену Конституционным судом Украины статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Об этом он заявил в ходе заседания Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС), пишет Gazeta.ua.

"Я получил статус подозреваемого, а потом ещё и обвиняемого в преступлении, которое я не совершал, - сказал экс-министр. - Закрытие дела - это нарушение моих прав на доступ к правосудию и справедливый суд, на компенсацию и восстановление моих прав, нарушенных действиями следствия".

В ходе судебного заседания Насалик отозвал ходатайство о закрытии дела, поданное государственным адвокатом на основании решения КСУ.

Суд отказал экс-министру в продолжении дела. Насалик заявил, что будет оспаривать это решение в апелляционной инстанции.

Напомним, 27 октября Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

В 2019 году НАБУ сообщило о подозрении министру Насалику из-за невнесения в декларацию $1,249 млн, которые он якобы одолжил у физлица в 2014-м.
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Топ комментарии
+2
Я требую продолжение банкета или казус Насалыка Насалик требует от суда продолжения рассмотрения его дела о декларации - Цензор.НЕТ 640
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24.11.2020 13:05
+2
Не банкета он требует, хочет урвать компенсацию.
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24.11.2020 13:11
+1
правда что казус Насалик требует от суда продолжения рассмотрения его дела о декларации - Цензор.НЕТ 4652
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24.11.2020 13:08
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Я требую продолжение банкета или казус Насалыка Насалик требует от суда продолжения рассмотрения его дела о декларации - Цензор.НЕТ 640
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24.11.2020 13:05 Ответить
правда что казус Насалик требует от суда продолжения рассмотрения его дела о декларации - Цензор.НЕТ 4652
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24.11.2020 13:08 Ответить
Не банкета он требует, хочет урвать компенсацию.
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24.11.2020 13:11 Ответить
Имеет право. Если зелень обосралась, пусть платит.
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24.11.2020 16:33 Ответить
Зелени пихуй, а налогоплательщикам придется поднапрячься.
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24.11.2020 16:40 Ответить
Я вас умоляю 🙂. Это такие копейки, особенно если учесть зарплаты учителям в 4000&😁
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24.11.2020 16:46 Ответить
Ну поиздержался же человек, и копейкам рад. Это ж ещё хорошо, что не брал в аренду клетчатое одеяло.
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24.11.2020 17:17 Ответить
Но всё-таки интересно будет, если чел дойдет до ЕСПЧ, и его оправдают😁
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24.11.2020 18:27 Ответить
Прикольно)

зебилы насочиняли "дел" на попередников, что пришлось даже решегие КС задействовать чтоб не обосраться в суде)
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24.11.2020 13:08 Ответить
Он очень бедный гражданин в обратном порядке Насалик требует от суда продолжения рассмотрения его дела о декларации - Цензор.НЕТ 9906
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24.11.2020 13:09 Ответить
ЦІКАВО А ДЕ ЗЕ ІЗ РОЗДУТИМИ ВІД ГНІВУ АРТИСТА ЩОКАМИ.
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24.11.2020 13:50 Ответить
В таком случае теперь необходимо всех перечислить начиная со времён сумки кравчучки ,я не принадлежу к какому нибудь течению типа зебилы , порохоботы, майбахи, ботоюли или опозезешники ,члены которых считают, что те кто в командах их лидеров все хорошие и святые,остальные как бы враги ,а также не замечают главного, сколько реальных украинцев находилось у руля после того как не выбрали Черновола и до каких пор будут страной управлять так называемые "господа рабиновичи"
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24.11.2020 14:10 Ответить
Насалик требует от суда продолжения рассмотрения его дела о декларации - Цензор.НЕТ 2619
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24.11.2020 13:10 Ответить
шоу маст гоу он
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24.11.2020 13:10 Ответить
Во наглеют когда знают что безнаказанно.
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24.11.2020 13:13 Ответить
Нех балл цирк с КС устраивать
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24.11.2020 16:35 Ответить
Это к чему?
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24.11.2020 17:01 Ответить
Разогнать Раду КС хороший, правильный. КС показал зубки, разогнать, плохой, фу.
Я не против разгона, только давайте и все его решения отменим и пересмотрим.
Только интересно, куда тогда девать свадебных фотографов и других бомжей зеленожопых?😁
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24.11.2020 18:25 Ответить
Не будьте так наивны. Простая последовательность: при Порошенко отменили статью УК за незаконне збагачення, Зеленский якобы востановил её, но отменил проверку деклараций. И как грозно не кричит на кс, а закрытый реестр деклараций приказал открыть и теперь вноси что хочешь ответственности не будет, уже ясно что это решение кс отменять не будут. То о чем мечтали все жулики о легализации украденного сбылось наконец и сделали они это вместе Порошенко и Зеленский. Так что какаяразница рулит не смотря на стенания зеботов и порохоботов.
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24.11.2020 18:37 Ответить
Проголосовав в 2015 году за то, чтобы предусмотреть уголовную ответственность при установлении факта незаконного обогащения, 59 депутатов этого же созыва ВР Украины обратились в Конституционный Суд Украины с тем, чтобы признать эту статью неконституционной.
Точно, порох виноват. Нарид выбравший говнодепутан совсем-совсем не причем. Угу. Как и избиратели шмаркли.🤔
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24.11.2020 19:31 Ответить
Нарид вам как всегда жить мешает? Ну так и у меня об этом и о том что Порошенко с Зеленским нареформировали и наруководили до легализации украденного. Одна надежда на нарид чтоб в стране законы появились и заработали, а жуликов из руководящих кресел погнать.
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24.11.2020 19:44 Ответить
Нарид выбравший неплоха, достоин того что происходит в стране. Законы? Зачем? Скоты по телевизору, и квартал головного мозга.
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24.11.2020 19:52 Ответить
Во во "зачем законы" такую политику и "опытнейший" политик и великий " реформатор" Прошенко проводил с принятием законов, которые его реформированные и люстритоварные суды отменяли, и которые сам игнорировал. Для любимых жуликов старался, как и Зеленский теперь продолжает то же для них.
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25.11.2020 06:52 Ответить
Я где-то называю пороха великим? Друже, будь порох сейчас поездом, мы двигались бы вперёд, пусть не так быстро как нам хотелось, но , сейчас происходит тупо откат к временам хама.
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25.11.2020 10:07 Ответить
А вы не стесняйтесь называйте, если считаете что с его избрания двигались вперед. С его избранием только реставрацию, разбитого Майданом, беззакония хама и проводили. А этот которого вы не стесняйтесь называть как попало только продолжает его дело: наклеивание на законы страны. Вам же они не нужны, законы, а вот народ требует законности и конечно он у вас скоты, мешающие вам беззаконие творить.
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25.11.2020 10:32 Ответить
Прокомментируйте
Насалик вимагає від суду продовження розгляду його справи про декларації - Цензор.НЕТ 3584
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25.11.2020 10:49 Ответить
Добавлю-

Народный депутат от «Слуги народа» и потенциальный кандидат на должность мэра Киева Александр Дубинский вечером 2 июля участвовал в телевизионном ток-шоу, где обсуждали заявление об отставке главы Нацбанка Якова Смолия. В это время парламентарий на своей странице в Instagram написал: «Е...м Смолия в тупой собачий рот в прямом эфире». Первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что сейчас Украина осталась без денег, а в государственном бюджете 2020 года остается огромная дыра - не хватает минимум 40 млрд гривен.Источник: https://censor.net/ru/n3233073
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25.11.2020 11:04 Ответить
Что там прокомментировать и зачем? И как это может опровергнуть беззаконие творимое президентами? А Дубинский, Железняк это те кого мы обсуждаем? Вернитесь к началу диалога и посмотрите о чём идёт речь.
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25.11.2020 11:48 Ответить
Посмотрел, и? Как это отменяет факты? Факты:
1) Зе был на майдане в 14 (правда этот майдан в Москве)
2) Зе имеет оффшоры
3) Зе получал финансирование из раши
4) Зе проел бюджет до короны
5) Зе марионетка бени
6) Зе слил операцию по Вагнеровцам
дохуа чего ещё, но - КС помог выкинуть команду пороха, и вопросов законности у Зебилов не возникло. Как так?
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25.11.2020 12:15 Ответить
Ну как бы вас постоянно в это носом тыкаю что эти двое та весобьемлющая какаяразница. И никаких различий в игнорировании ими законов нет, один достойно продолжает дело другого. А что до экономических показателей, то не волнуйтесь Порошенко начинал с обложения налогами пенсий и их ограничениями и тд и запуска курса доллара в космос, у этого ещё все впереди, но под выборы конечно подсыпят денег, как всегда.
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25.11.2020 14:33 Ответить
невнесения в декларацию(каких то) $1,249 млн, которые он якобы одолжил у физлица в 2014-м./ МВД Израиля незаконно дало гражданство бывшему министру Украины Ставицкому. Ставицкий занимал должность министра энергетики и угольной промышленности с 2012 по 2014 гг. Об этом стало известно в ходе расследования коррупции в израильском правительстве. Одним из главных его фигурантов является замминистра внутренних дел Киршенбаум. Экс-министра Украины подозревают в растрате (т.е. в воровстве) государственной собственности. При обыске его квартир правоохранители изъяли 4,8 миллиона долларов и-пилите, Шура, пилите- 42 килограмма золота.
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24.11.2020 13:22 Ответить
Все чудесатее и чудесатее...
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24.11.2020 13:25 Ответить
Сапер Водічка у "Швейку" казав так - "ця сволота випустила мене з тюрми ніби сказала - ти гівнюк,Водічка,ти навіть морди нездатен порядно комусь набити і нікому ти не страшний.
То є страшна образа"...
Так само Насалик...Навіть вкрасти порядно не зміг...А звання високого злодія і корупціонера у нас тепер дуже цінується,вище ніж академік...Тому Насалик і волає - перевірте мене,оголосіть злодієм і махінатором...А то зі мною вже друзі не вітаються...
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24.11.2020 17:30 Ответить
 
 